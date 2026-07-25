قطاع الشحن البحري المسؤول عن نحو 3% من الانبعاثات العالمية يظل من أصعب القطاعات في خفضها.

البطاريات تستحوذ على 28% من مبيعات الرافعات الجسرية في 2024 و17% للنظم الهجينة.

ربحية الموانئ واستقرار تدفقاتها النقدية يدعمان الاستثمار في التحول إلى المعدات الكهربائية.





الخلاصة

ثورة هادئة في الموانئ العالمية. الكهرباء والبطاريات تستبدلان الديزل في الرافعات والمعدات، لتقودا تحولاً غير مسبوق نحو الطاقة النظيفة.

إذا كان هناك مكان يُتوقع أن يتباطأ فيه التحول نحو الطاقة الكهربائية النظيفة، فهو موانئ العالم.

ففي موانئ مثل سنغافورة وبورسعيد، ارتبط نمو تجارة السلع خلال القرن العشرين ارتباطاً وثيقاً بنقل وتخزين الوقود الأحفوري الذي كانت السفن العابرة للمحيطات تعتمد عليه لتشغيلها.

ويُعد قطاع شحن البضائع، المسؤول عن نحو 3% من الانبعاثات العالمية، من أبرز القطاعات المصنفة ضمن الصناعات "صعبة الخفض"، مثل الطيران، والصلب، والكيماويات، والأسمنت، نظراً لارتباطها الوثيق باقتصاد الكربون، ما يجعل تحولها إلى بدائل نظيفة أكثر صعوبة حتى المراحل الأخيرة.

في الوقت الراهن، قد تبدو آفاق التحول في مجال الطاقة داخل هذا القطاع بعيدة المنال. فالتجارة البحرية العابرة للمحيطات تمر بأكبر أزمة تشهدها منذ جيل، مع إغلاق مضيق هرمز بسبب القتال الذي تخوضه الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، ومع امتداد الصراع إلى احتمال فرض جماعة الحوثي في اليمن حصاراً جديداً على البحر الأحمر.

كهربة معدات الموانئ

مع ذلك، عندما تنقشع هذه الأزمة، تبرز مدى السرعة التي بدأت بها أجزاء من هذا القطاع في التحول بهدوء إلى الكهرباء. فأصبحت جميع الرافعات الجسرية الكبيرة تقريباً، وهي الهياكل المعدنية الضخمة التي تنقل حاويات الشحن من السفن إلى الأرصفة وفي أنحاء الميناء، تعمل بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة بدلاً من الاعتماد على المحركات.

كذلك تسير الرافعات الجسرية الأصغر المزودة بإطارات مطاطية، والتي كانت تعتمد تقليدياً على الديزل وتسهم بحصة كبيرة من الانبعاثات والتلوث بالجسيمات الدقيقة في الموانئ، في الاتجاه نفسه، ففي 2024، عمل نحو 28% من مبيعاتها بالبطاريات، بينما كانت 17% إضافية هجينة. أما لدى "كونيكرينز" (Konecranes)، إحدى أكبر الشركات الموردة لهذه المعدات، فبلغت نسبة المبيعات التي تعمل بالبطاريات أو بالنظام الهجين نحو 62% العام الماضي.

تكتسب هذه التحولات الزخم من عدة عوامل مشتركة بين جميع الموانئ، فاحتياجات الطاقة للمعدات المستخدمة في نقل البضائع داخل الميناء وإلى محطات السكك الحديدية القريبة، مثل الرافعات الجسرية، والرافعات الشوكية، وجرارات الساحات، والشاحنات، قد تكون هائلة.

كما أن هذه المعدات تكون في حركة مستمرة عادة، ما يجعل توصيلها بكابلات كهربائية أمراً غير عملي. لكن المسافات التي تقطعها عادة ما تكون قصيرة، ومسارات حركتها متوقعة إلى حد كبير، ما يسهل مواءمة عملياتها مع متطلبات الشحن اليومية للبطاريات.

هذا يعني أن الموانئ تُعد بيئة ملائمة على نحو استثنائي للتحول التكنولوجي مع تطور تقنيات البطاريات. كما أن الموانئ، بوصفها شركات، تتمتع بقدرة جيدة على تحديث معداتها. وعلى عكس الشحن البري وشحن الحاويات، يتسم هذا القطاع عادة بالربحية والاستقرار، ما يوفر تدفقات نقدية كافية للاستثمار في التحول إلى الكهرباء، ولا سيما إذا كان ذلك سيحسن هوامش الربحية على المدى الطويل. كما أن الموانئ غالباً ما تتمتع بوضع احتكاري شبه كامل، إذ تعمل بموجب امتيازات تمنحها لها المدن التي تستضيفها، ولذلك تحرص على الحد من الأضرار التي يسببها التلوث للسكان والناخبين.

نماذج عالمية للكهربة في الموانئ

يمكن ملاحظة آثار هذا التحول في مواقع عدة حول العالم. ففي "هيئة ميناء جواهر لال نهرو"، التي تدير ثاني أكبر محطة حاويات في الهند بالقرب من مومباي، سيكون 90% من أسطول الشاحنات قد تحول إلى الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري.

كذلك فإن خُمس معدات مناولة البضائع في ميناء لونغ بيتش قرب لوس أنجلوس يعمل بالكهرباء. أما منطقة "تواس" (Tuas) الجاري إنشاؤها في سنغافورة، والتي يُفترض أن تصبح أكبر محطة حاويات في العالم عند اكتمالها في 2040، فصُممت بالكامل تقريباً للاعتماد على الكهرباء عبر الشبكة والبطاريات.

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السفن أيضاً بدأت بالاتصال بشبكة الكهرباء أثناء رسوها. ففي السابق، كانت السفن تستهلك وقودها الخاص عبر محركات مساعدة أثناء وجودها في الميناء، وهي ممارسة شديدة التلويث. أما اليوم، فتوفر معظم موانئ الحاويات والسفن السياحية في الصين وأوروبا الكهرباء من الشاطئ عبر كابلات ضخمة.

وحتى القوارب العاملة في المياه بدأت تتحول إلى الكهرباء. وتُعد قاطرات الموانئ حالة مختلفة في قطاع الشحن، لأن أهم ما يميزها ليس القدرة المستمرة، بل قدرتها على تحريك السفن الأكبر وتغيير اتجاهها، وهي الخاصية التي يطلق عليها المهندسون اسم "عزم الدوران".

ويُعد عزم الدوران المرتفع والفوري أحد الأسباب التي تجعل السيارات الكهربائية تحقق تسارعاً أكبر من السيارات التقليدية، كما يمثل إحدى المزايا الأساسية للمحركات الكهربائية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي. وتبلغ تكلفة تشغيل قاطرة كهربائية تعمل في أوكلاند منذ 2022 نصف تكلفة تشغيل نظيرتها العاملة بالديزل فقط. كما بدأت سنغافورة تشغيل أولى هذه القاطرات خلال الأشهر الماضية.

مستقبل الشحن النظيف

سيكون التخلص من الوقود الأحفوري في محركات السفن أصعب مراحل هذا التحول، رغم أن سفن حاويات صغيرة تعمل بالبطاريات دخلت الخدمة بالفعل. أما كهربة العمليات التي تُجرى على اليابسة، فتُعد خطوة سهلة المنال. فهناك 25 ميناءً فقط تتعامل مع نحو نصف تجارة الحاويات في العالم، بينما لا يتجاوز إجمالي عدد هذه الموانئ ألف ميناء على مستوى العالم.

وتوفر الخطوات التي تحققها هذه الموانئ ساحة اختبار لكيفية إحداث المعدات العاملة بالبطاريات تحولاً في قطاع الشاحنات والخدمات اللوجستية العالمي، الذي يمثل نحو 8% من الانبعاثات العالمية. وعلى مرأى منا، يتحول نظام صناعي عالمي بأكمله بسرعة إلى الطاقة النظيفة.

كاتب عمود في بلومبرغ ويغطي السلع، وكذلك الشركات الصناعية والاستهلاكية ومراسلًا لبلومبرغ نيوز، وداو جونز، وصحيفة وول ستريت جورنال، وفاينانشيال تايمز، والجارديان سابقا.

خاص بـ "الشرق بلومبرغ"