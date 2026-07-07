



لويس كراوسكوف

سيبحث المستثمرون خلال هذا الأسبوع عن مؤشرات حول احتمالية رفع أسعار الفائدة قريبًا، وعن بوادر موسم أرباح حاسم، وذلك في إطار تقييمهم لقوة انتعاش سوق الأسهم الأمريكية. وقد بدأ النصف الثاني من 2026 هذا الأسبوع على غرار نهاية النصف الأول، حيث أثر الأداء المتذبذب لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى على المؤشرات الرئيسية. قد تُقدّم محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحافل بالأحداث الشهر الماضي، إضافة إلى أرباح شركتي دلتا إيرلاينز وبيبسيكو، مؤشرات جديدة للسوق التي شهدت تذبذبًا في الأسابيع الأخيرة بعد صعودها المدفوع بالتكنولوجيا.

وقد أسهمت أسهم التكنولوجيا، وخاصةً أسهم أشباه الموصلات، في دفع مكاسب السوق خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 14.9% في الربع الثاني المنتهي يوم الثلاثاء، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ 2020. لكن في الآونة الأخيرة، شهد هذا القطاع تقلبات حادة، بما في ذلك انخفاضات كبيرة في نهاية هذا الأسبوع. في المقابل، حققت قطاعات أخرى أداءً جيدًا خلال الشهر الماضي، مثل الرعاية الصحية والصناعة والأسهم المالية، ما عزز آمال المستثمرين في حدوث تحول إيجابي يُسهم في توسيع نطاق مكاسب السوق.

وقال جو مازولا، كبير إستراتيجيي التداول والمشتقات في تشارلز شواب: "سأراقب من كثب خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كان هذا التوسع سيستمر أم لا". "أو إذا بدأنا نلاحظ تراجعًا مطولًا في أسعار بعض أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة، فهل يُنذر ذلك بتراجع السوق بشكل عام؟"

المستثمرون يبحثون عن مؤشرات أسعار الفائدة من خلال محاضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. لقد تغيرت التوقعات بشأن أسعار الفائدة من توقعات بداية هذا العام بتخفيضات مواتية للأسهم، إلى توقعات برفعها في الأشهر المقبلة. وقد خُفِّضت هذه التوقعات برفع أسعار الفائدة قليلًا يوم الخميس في أعقاب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع. وتزايدت الرهانات المتشددة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، وهو أول اجتماع برئاسة الرئيس الجديد كيفن وارش. وقد أكد وارش أن البنك المركزي سيركز على تحقيق استقرار الأسعار، مع الحفاظ على معدل تضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2%. وسيتم نشر محضر ذلك الاجتماع يوم الأربعاء.

كما حذر وارش من أن البنك المركزي لن يتدخل في السوق بعد الآن، وأنه سيتخلى عن التوجيهات المستقبلية بشأن الإجراءات التي قد يتخذها الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب. وهذا ما قد يجعل محاضر اجتماعات السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية.

وعلق ماثيو ميسكين، كبير إستراتيجيي الاستثمار المشارك في شركة مانوليف جون هانكوك للاستثمارات: "أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام متابعة سير النقاش، ومدى ميلهم التدريجي نحو تشديد السياسة النقدية".

وأضاف: "هذا ما سيتساءل عنه المستثمرون والأسواق: ما الذي يبحث عنه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد والهيئة المُحدثة لصنع السياسات لتحديد مسار أسعار الفائدة من الآن فصاعدًا؟". وأشار المستثمرون إلى أن أحد المواضيع الرئيسية هو كيفية تفكير صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التأثير التضخمي لأسعار الطاقة، التي كانت تتراجع قبل الاجتماع بعد الارتفاعات الحادة المرتبطة بالحرب الإيرانية. وثمة موضوع آخر هو مدى وجود أي انقسام بين مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على أسواق الأسهم من خلال رفع تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، ومن خلال ترجمتها إلى عوائد أعلى على السندات، ما يجعل السندات أكثر جاذبية من الأسهم.

ووفقًا لبيانات مجموعة بورصة لندن، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الخميس إلى احتمالات متساوية تقريبًا لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بحلول اجتماعه في سبتمبر. أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الخميس تباطؤًا حادًا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، ما خفف بعض مخاوف السوق بشأن رفع محتمل لأسعار الفائدة على المدى القريب.

وقال جيمس راجان، الرئيس المشارك لقسم أبحاث إدارة الاستثمار ومدير قسم أبحاث إدارة الاستثمار في شركة دي. إيه. ديفيدسون: "إذا لجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة نقدية أكثر تقييدًا وبدأ دورة تشديد نقدي، فإن ذلك يُشكل خطرًا على السوق والتقييمات. وكلما توفرت لدينا معلومات أكثر حول كيفية تفكير الاحتياطي الفيدرالي في الأمور، كان ذلك في غاية الأهمية".

موسم إعلان الأرباح الحاسمة على الأبواب

في أسبوع هادئ نسبيًا من حيث البيانات الاقتصادية الأمريكية، قد تُساعد بيانات قطاعي الخدمات والتصنيع في توضيح اتجاهات التضخم. انتعشت الأسهم في الأشهر الأخيرة بعد انخفاضات ناجمة عن الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 9% بحلول 2026، بينما حقق مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، مكاسب بنسبة 11%. دعمت الأرباح القوية غير المتوقعة للشركات في الربع الأول من العام صعود السوق، ورفعت سقف التوقعات لموسم إعلان نتائج الربع الثاني، الذي سيشتد في وقت لاحق من هذا الشهر.

سيصدر تقريران مبكران الأسبوع المقبل: تقرير شركة دلتا وشركة بيبسيكو، المتخصصة في الوجبات الخفيفة والمشروبات، واللذان يقدمان رؤى مختلفة حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي.

بشكل عام، من المتوقع أن تزيد شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أرباحها في الربع الثاني بأكثر من 24%، وفقًا لشركة LSEG IBES.

وعلق كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Truist Advisory Services: "يهدف موسم إعلان الأرباح إلى التحقق من صحة مسار الأرباح لهذا العام، والتأكد من استمرار الزخم التصاعدي في العام المقبل".

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز