العمارة السعودية في موسم الحج .. هوية وطن وخدمة إنسان





م. مشاعل محمد العيدان

مشاريع تنموية تعكس رؤية السعودية

يشهد قطاع الحج والعمرة تطورًا متسارعًا في ظل المشاريع التنموية والعمرانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ولا يقتصر أثر هذه المشاريع على التوسع العمراني، بل يمتد إلى تطوير بيئة مبنية تراعي احتياجات الحجاج والمعتمرين من خلال حلول معمارية وتصميمية تسهم في تحسين الحركة، ورفع مستوى الراحة، وتعزيز كفاءة الخدمات، بما يحقق تجربة أكثر جودة وإنسانية لضيوف الرحمن.

بيئة عمرانية تراعي احتياجات الحجاج والمعتمرين

تعتمد المشاعر المقدسة على معايير تصميمية خاصة تختلف عن أي بيئة أخرى، نظرًا للكثافة البشرية الكبيرة، وتعدد الثقافات، واختلاف احتياجات المستخدمين. لذلك فإن نجاح البيئة العمرانية لا يُقاس فقط بالشكل الجمالي، بل بقدرتها على: تسهيل الحركة، وتحقيق الراحة النفسية والجسدية، والمحافظة على النظافة والتنظيم، ورفع كفاءة التشغيل والخدمات. كما ترتكز البيئة العمرانية الناجحة على عناصر أساسية، مثل: وضوح المسارات، وسهولة التنقل، وجودة التهوية، والاستفادة المثلى من المساحات، واختيار الخامات المناسبة، إلى جانب سهولة الصيانة والتنظيف، بما ينسجم مع طبيعة المشاعر المقدسة واحتياجات ضيوف الرحمن.

معايير تصميمية تعزز الكفاءة والاستدامة

وتراعي المعايير التصميمية في المشاعر المقدسة طبيعة الاستخدام والكثافة العالية للحشود، من خلال: اختيار مواد عالية الجودة، مقاومة للبكتيريا ،وللاتساخ، وآمنة ضد الانزلاق، والحريق، وسهلة الصيانة والتنظيف. كما تسهم هذه المعايير في رفع كفاءة التشغيل، وإطالة العمر الافتراضي للمرافق، وتقليل تكاليف الصيانة والاستبدال، بما يدعم الاستدامة ويرفع كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وتبرز اليوم عديدا من المشاريع التنموية والعمرانية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مثل مشروع وجهة مسار، ومشاريع تطوير المشاعر المقدسة، وقطار المشاعر، وبرامج تطوير الأحياء والبنية التحتية، والتي تسهم في تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة لخدمة الحجاج والمعتمرين. كما تمثل موجهات "عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة" امتدادًا لمفهوم العمارة السعودية، من خلال إبراز الهوية المعمارية المستوحاة من روح المكان والطابع العمراني لمكة المكرمة، بأسلوب معاصر يراعي الاستدامة وجودة الحياة ويحقق التوازن بين الأصالة ومتطلبات التشغيل الحديثة.

ومن وجهة نظري، تمثل مواسم الحج والعمرة فرصة استثنائية للتعريف بالعمارة السعودية أمام ملايين الزوار من مختلف دول العالم، إلى جانب إبراز مستوى الخدمات المتكاملة التي تنفرد بها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، من تنظيم وإدارة للحشود، وأمن وسلامة، ورعاية صحية، وخدمات نقل وبنية تحتية متطورة، بما يعكس قيمنا العربية والإسلامية الأصيلة في الضيافة، والكرم.

عمارة تخدم الإنسان والمكان

وفي النهاية، تؤكد تجربة الحج والعمرة أن العمارة ليست مجرد مبانٍ أو عناصر جمالية، بل أداة فاعلة لتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وخدمة الإنسان. ومع استمرار المشاريع التنموية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تبرز العمارة السعودية كنموذج يجمع بين الهوية، والاستدامة، والكفاءة التشغيلية، بما يعكس اهتمام المملكة بضيوف الرحمن ويبرز صورتها الحضارية أمام العالم.

المؤسس والرئيس التنفيذي لجمعية فنون التصميم الداخلي عضو في الهيئة السعودية للمهندسين