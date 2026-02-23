الصين لا تستورد أي غاز أمريكي، لكنها لا تزال في المنافسة

يصادف هذا الشهر مرور عام على آخر مرة استوردت فيها الصين غازًا طبيعيًا مسالًا من الولايات المتحدة، وسط حرب تجارية متوترة بين أكبر اقتصادين في العالم. ومع ذلك، واصلت الشركات الصينية طوال العام الماضي شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بموجب عقود توريد طويلة الأجل مع المنتجين الأمريكيين. وبدلًا من تسليم هذا الوقود فائق التبريد إلى الصين، غالبًا ما حوّلته إلى أوروبا، حيث ارتفع الطلب عليه بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

يُبرز هذا الانفصال الواضح بين السياسة والتجارة مدى ترابط أنظمة الطاقة الأمريكية والصينية، على الرغم من جهود واشنطن وبكين لفصل اقتصاديهما في ظل تنافسهما على النفوذ العالمي.

كما يُبرز ذلك المرونة والسيولة المتزايدة لسوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، التي شهدت نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مدفوعة بشكل كبير بالنمو الهائل في الولايات المتحدة. وقد أصبحت الولايات المتحدة أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم 2023، متجاوزةً قطر.

ومنذ 2018، وقّعت شركات الطاقة الصينية، بما فيها بتروتشاينا، وسينوك، ويونيبك، ما يقرب من 20 عقدًا لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع منتجين أمريكيين مثل شينير إنرجي، وفينتشر جلوبال، ونكست ديكيد، بإجمالي حوالي 25 مليون طن متري من الإمدادات سنويًا، وفقًا لبيانات مركز سياسات الطاقة العالمية.

معظم هذه العقود طويلة الأجل، التي تُشكّل أساس تمويل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الضخمة على طول ساحل خليج المكسيك الأمريكي، تمتد لعشرين أو خمسة وعشرين عامًا.

وصدّرت الولايات المتحدة ما يقرب من 110 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، ما يُمثّل أكثر من ربع الإمدادات العالمية. اشترت الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، 4.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في 2024، أي ما يعادل 5% تقريبًا من إجمالي الصادرات الأمريكية في ذلك العام، وفقًا لبيانات شركة التحليلات "كيبلر".

التوترات التجارية: استوردت الصين آخر شحنة من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في فبراير 2025، بعد فترة وجيزة من دخول البلدين في جولة جديدة من الرسوم الجمركية المتبادلة. فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية 10% على الواردات الصينية في 10 فبراير. وردت بكين بسلسلة من الإجراءات المضادة، بما في ذلك فرض رسوم 15% على واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. ثم رفع الجانبان الرسوم الجمركية المتبادلة في الأشهر التالية قبل الاتفاق على "هدنة تجارية" في نوفمبر.

وبينما أوقفت الصين واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، واصلت شراء كميات كبيرة من الإيثان، وهو مادة خام للبتروكيماويات. بلغ متوسط ​​واردات الصين من الإيثان 325 ألف برميل يوميًا في 2025، ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الإيثان. وكانت آخر واردات الصين من النفط الخام الأمريكي في أبريل/نيسان 2025، وفقًا لشركة كيبلر.

سعى ترمب إلى ترسيخ "هيمنة الطاقة" الأمريكية من خلال توسيع إنتاج النفط والغاز المحلي، مستخدمًا في كثير من الأحيان قاعدة الموارد الأمريكية الهائلة كورقة ضغط في المفاوضات التجارية. وتستعد واشنطن وبكين حاليًا لزيارة محتملة لترامب إلى الصين في أبريل/نيسان، والتي قد تُسهم في تخفيف بعض التوترات التجارية.

مع ذلك، من غير المرجح أن تستأنف الصين استيراد الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة على نطاق واسع في الوقت الراهن، وفقًا لآن صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية.

وقالت كوربو: "لا يزال بإمكان الشركات الصينية تحقيق الربح من خلال تجارة الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. فالصين لديها إمكانية الوصول إلى إمدادات وفيرة من الغاز الطبيعي المسال، ولا سيما الكميات المتزايدة من قطر وروسيا."

مرونة الشراء

تتيح معظم عقود توريد الغاز الطبيعي المسال الأمريكية للمشترين مرونة كاملة في شحن وبيع الشحنات في أي مكان في العالم، أو إعادة بيعها لأطراف ثالثة، مثل شركات التجارة. وهذا يختلف عن عديد من موردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين، بما في ذلك قطر، الذين غالبًا ما يفرضون شروطًا صارمة بشأن وجهة الشحن.

استأجرت الشركات الصينية الخمس الرئيسية المستوردة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي - بتروتشاينا، وإين ناتشورال غاز، وسينوك، وسينوكيم، وسينوبك - ما مجموعه 3.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من محطات التصدير الأمريكية خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في فبراير، وفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى بيانات كبلر.

تم تسليم الغالبية العظمى من هذه الشحنات إلى أوروبا. فعلى سبيل المثال، من بين 27 شحنة استأجرتها بتروتشاينا منذ فبراير 2025، تم تسليم 23 شحنة إلى أوروبا، وشحنتين إلى البرازيل، وشحنتين إلى بنجلاديش. وبالمثل، تم تسليم جميع الشحنات العشر التي استأجرتها إي إن إن إلى أوروبا،

من المرجح أن عديدا من الشحنات الأخرى قد بيعت لمشترين آخرين قبل تحميلها.

انخفض إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 14% في 2025 مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 67 مليون طن، ويعكس هذا الانخفاض تباطؤ النشاط الصناعي، والتوسع السريع في مجال الطاقة المتجددة، وارتفاع إنتاج الغاز المحلي، وزيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا. كما بدأت الصين استيراد الغاز الطبيعي المسال في أغسطس الماضي من مشروع "آركتيك للغاز الطبيعي المسال 2" الروسي، في تحدٍّ للعقوبات الأمريكية.

من المرجح أن تبقى التوترات السياسية والاقتصادية بين بكين وواشنطن سمةً بارزةً للتجارة العالمية لسنوات. ونتيجةً لذلك، قد تسعى الصين إلى الحد من اعتمادها على الطاقة الأمريكية.لكن من غير المرجح أن يختفي انخراطها في سوق الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز