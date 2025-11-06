



آندي هوم

هل يمكن أن يكون حل بكين لمشكلة الطاقة الإنتاجية الزائدة في قطاع الألمنيوم الصيني نموذجًا يُحتذى به في قطاعات المعادن الأخرى؟

نعم، وفقًا لجمعية صناعة المعادن غير الحديدية المدعومة من الدولة الصينية، التي توصي بفرض قيود على الطاقة الإنتاجية على غرار ما تم تطبيقه في قطاع الألمنيوم على مصاهر النحاس والرصاص والزنك في البلاد.

لقد نما حجم الطاقة الإنتاجية الصينية في معالجة هذه المعادن الـ3 بوتيرة أسرع بكثير من نمو الطاقة الإنتاجية للمناجم، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الخام يضر بهوامش ربح المصاهر.

وقد خفضت العديد من المصاهر الغربية معدلات تشغيلها أو أوقفت مصانعها بالكامل، ومن الواضح أن المشغلين الصينيين يشعرون الآن أيضًا بوطأة الاستثمار المفرط الجماعي.

"المنافسة الشديدة" في الواقع





وفقًا لدوان شاو فو، المسؤول في جمعية CNMIA والذي نقلت عنه وسائل الإعلام الحكومية، فإن "المنافسة الشديدة أدت إلى إضعاف القدرة التفاوضية للشركات في شراء المواد الخام، ما أدى إلى تقلص الأرباح وتهديد التنمية المستدامة للصناعة".

في بكين، يُترجم مصطلح "المنافسة الشديدة" إلى منافسة مفرطة ومدمرة للذات في القطاعات التي يوجد فيها فائض في الطاقة الإنتاجية ونقص في المواد الخام. وهذا وصف دقيق لقطاع المواد الخام النحاسية.

وقد أدى التوسع الهائل للصين في الطاقة الإنتاجية للمصاهر إلى زيادة إنتاج البلاد من النحاس المكرر بنسبة 12% على أساس سنوي في الأشهر الـ9 الأولى من 2025، وفقًا لبيانات شركة شنغهاي ميتال ماركت لكن الجانب الآخر من هذه المعادلة هو المنافسة الشرسة على المواد الخام. وقد كانت رسوم المعالجة والتكرير الفورية، التي تمثل عادةً مصدر دخل رئيسي للمصاهر، سلبية لعدة أشهر.

وقد انهارت الشروط المرجعية، التي تغطي كميات أكبر على فترات أطول، إلى الصفر. واتفقت المصاهر الصينية مع شركة التعدين التشيلية أنتوفاغاستا على معالجة مركزاتها مجانًا في مفاوضات منتصف العام.

وتحولت رسوم معالجة الزنك إلى سلبية في نهاية 2024، لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتصل إلى نحو 87 دولارًا أمريكيًا للطن المتري، وهو مستوى لا يزال منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية.

أما رسوم معالجة الرصاص فقد انهارت تمامًا لتصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ سالب 115 دولارًا للطن للمواد الخام المستوردة، وفقًا لشركة SMM. الموضوع المشترك هو سعي مصاهر الألمنيوم الصينية إلى خفض الأسعار بشكل مستمر في ظل صراعها من أجل البقاء في مواجهة ضغوط متزايدة على المواد الخام.

انخفاض معدل الاستخدام

يبلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع صهر الألمنيوم الأولي في الصين حاليًا أكثر من 96%، ، حيث يسير الإنتاج أقل بقليل من الحد الأقصى السنوي المحدد البالغ 45 مليون طن. وعلى الرغم من تشكيك الكثيرين في الصناعة، يبدو أن هذا الحد الأقصى صارم للغاية، مع بعض المرونة الجماعية في استهلاك الطاقة الكهربائية.

ارتفع سعر الألمنيوم في شنغهاي بنسبة 8% منذ بداية العام، بينما انخفض سعر الألومينا بنسبة 48%. في الماضي، كان هامش السعر الواسع بين الإنتاج والمدخلات الأساسية يدفع المصاهر الصينية إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير.

لكن هذا العام، ارتفع الإنتاج السنوي بمقدار 370 ألف طن فقط، مع تباطؤ نمو الإنتاج الوطني من 4.2% العام الماضي إلى 2.2% في الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام، وفقًا للمعهد الدولي للألمنيوم.

في المقابل، بلغ معدل استخدام الطاقة الإنتاجية في قطاع مصاهر النحاس في الصين 84% في سبتمبر،.

علاوة على ذلك، يخفي هذا الرقم الإجمالي تباينًا كبيرًا في الأداء داخل القطاع. تشير التقديرات إلى أن مصاهر النحاس الكبيرة تعمل بنسبة 88% من طاقتها، والمصاهر متوسطة الحجم بنسبة 79%، والمصاهر الصغيرة بنسبة 60% فقط.

وانخفضت معدلات التشغيل في مصاهر الرصاص الثانوية في الصين، وهي جزء كبير من ديناميكية إمدادات معدن البطاريات، إلى 22.3% فقط في سبتمبر.

مؤشر مستقبلي

يُعدّ النداء العلني الصادر عن CNMIA بفرض قيود على الطاقة الإنتاجية اعترافًا رسميًا بالمشاكل الناجمة عن التوسع المفرط في بناء طاقة صهر جديدة في الصين.

كما أنه يضع قطاعات مثل النحاس والزنك والرصاص في مرمى حملة بكين الأوسع نطاقًا لمكافحة "التضخم المفرط".

لكن السؤال الرئيسي هو كم من الوقت سيستغرق تحويل ذلك إلى سياسة رسمية، وأين سيتم تحديد أي قيود.

في حالة الألمنيوم، تم الإعلان عن الحد الأقصى في 2017، وبدأ الآن فقط في العمل ككابح ملموس على معدل النمو السريع السابق للقطاع. ربما لا يملك بكين كثيرا من الوقت للمناورة عندما يتعلق الأمر بقطاعات مثل النحاس، حيث تواجه مصاهر النحاس شروطًا سلبية محتملة في صفقات العام المقبل القياسية، والتي عادةً ما يتم فيها تحديد معظم كميات المواد الخام.

مع ذلك، من المرجح أن يتم تحديد أي سقف بطريقة تثبط المزيد من الاستثمار في طاقة إنتاجية جديدة بدلاً من إجبار المصانع القائمة على الإغلاق. وهذا لا يوفر سوى القليل من الراحة الفورية لمصاهر النحاس خارج الصين التي تشعر بالتأثير الكامل لـ"انكماش" قطاع صهر النحاس في البلاد.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز.