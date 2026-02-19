الصقور تحوم حول السياسة النقدية مع تغيير قيادة البنكين المركزيين





مايك دولان

إذا كان الاقتصاد العالمي يتجه نحو طفرة قد تصل إلى حد التضخم المفرط، فإن الحاجة إلى سياسات نقدية أكثر تشدداً ستزداد قوة، بالتزامن مع دخول المناصب العليا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي حيز التنافس. وقد انشغلت الأسواق لأشهر بالضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثير اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لكيفن وارش لرئاسة البنك المركزي اعتباراً من مايو.

ويبدو أن أوروبا على وشك طرح قيادة سياستها النقدية للمنافسة هذا العام أيضاً. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي ينفي اتخاذ قرار نهائي، فقد ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأربعاء أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد تتنحى مبكراً، قبل انتهاء ولايتها التي تمتد لـ8 سنوات في أكتوبر 2027.

وقد يشهد المنصبان الأقوى في السياسة النقدية العالمية تغييراً في الوقت نفسه. على الرغم من نفي لاجارد المتكرر العام الماضي للتكهنات حول رحيلها المبكر، ذكر تقرير صحيفة فاينانشيال تايمز أن السبب الرئيسي لرحيلها في 2026 هو إتاحة الفرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في اختيار خليفتها، إذ تنتهي ولايته الأخيرة في أبريل 2027. ويرتبط هذا الأمر سياسياً بمخاوف من فوز مرشح يميني متطرف متشكك في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل، ما يمنحه نفوذاً كبيراً على إدارة المؤسسة الحيوية لمنطقة اليورو. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا هو السيناريو الأرجح. وبينما يرى بعضهم أن أي محاولة لملء منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي مبكراً قد تُقوّض شرعيته الديمقراطية وتُضر باستقلاليته بطريقة أخرى، فإن الشاغل الأهم للمستثمرين الآن هو من سيخلف لاجارد.

وهذا يفتح باباً جديداً أمام تعقيدات السياسة الأوروبية وسياسة منطقة اليورو.

التداول في سوق اليورو: على الرغم من أن ألمانيا هي أكبر اقتصاد في التكتل، إلا أنها لم تتولَّ قيادة البنك المركزي الأوروبي الذي يبلغ من العمر 27 عامًا. كان هناك عرف غير مكتوب، يعود إلى تأسيس العملة الموحدة في أواخر التسعينيات، يقضي بأن تنأى ألمانيا بنفسها لتجنب مخاوف هيمنة البنك المركزي الألماني (البوندسبانك).

لم يُدوَّن أي شيء رسميًا، ولكن كان يُنظر إلى الأمر على أنه تسوية متبادلة، حيث وافقت الدول الأعضاء الأخرى على إصرار ألمانيا على قواعد مالية صارمة مُضمَّنة في معاهدات اليورو.

كان ذلك في الماضي، أما الآن فقد تغير الكثير خلال العقود الماضية. تعاقب على رئاسة البنك المركزي الأوروبي رئيسان من فرنسا، ورئيس من إيطاليا، ورئيس من هولندا. والآن، قد تشعر ألمانيا، عن حق، بأنها تملك الحق في تولي هذا الدور أخيرًا.

علاوة على ذلك، قد تشعر دول أخرى بأن سنوات بناء التوافق - ولا سيما من قِبَل لاجارد نفسها - قد نضجت في البنك المركزي الأوروبي إلى درجة تسمح لها الآن بتقبُّل فترة من القيادة الألمانية. صرح يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني، بوضوح أنه ينبغي النظر في ترشيح جميع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لهذا المنصب، وأن جميعهم يمتلكون المؤهلات اللازمة. وقال لمجلة شبيجل الألمانية في نوفمبر: "ينبغي أن يكون أي محافظ بنك مركزي في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي مؤهلاً لتولي أعلى منصب في نظام اليورو".ويُنظر إلى ناجل - كما هي الحال مع أسلافه في البنك المركزي الألماني - عادةً على أنه أكثر تشدداً بشأن مخاطر التضخم من المرشحين من دول أخرى. وبينما لا يمثل الرئيس سوى صوت واحد من بين 21 صوتاً يتم التناوب عليها في اجتماعات البنك المركزي الأوروبي الدورية، فإن تأثيره في صياغة التوافق سيكون مهماً لتحديد النبرة والتوجه. وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيدفع دائماً نحو رفع أسعار الفائدة، ولكنه قد يكون أكثر مقاومةً لمزيد من التيسير النقدي في هذه الدورة مقارنةً بغيره.

ازدهار وليس ركوداً: يتم تخفيف السياسة المالية في جميع أنحاء العالم في وقت واحد لأسباب تتعلق بالدفاع والتكنولوجيا والتجارة، وقد تخلت برلين عن "كبح الديون" الذي دام طويلاً، ويدفع ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الطلب في القطاع الخاص. تشهد الاقتصادات انتعاشاً ملحوظاً، وتتغير الأوضاع الوطنية والدولية المعتادة.

يستعد المستثمرون العالميون الآن بوضوح لازدهار اقتصادي بدلاً من أي مخاطر انكماش محتملة، وقد تدفع مخاطر التضخم المحيطة بهم إلى تبني نهج مختلف من جانب البنوك المركزية.

حتى لو كانت معارضة تولي ألمانيا منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي كبيرة للغاية، فإن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي قد يتغير على أي حال. قد تؤدي المناورات السياسية بين عواصم منطقة اليورو إلى تحول المجلس المكون من 6 أعضاء نحو مزيد من الحذر من التضخم، مع ترشيح بوريس فوجيتش، محافظ البنك المركزي الكرواتي المعروف بمواقفه المتشددة، لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، بينما تنتهي ولاية كبير الاقتصاديين فيليب لين، المعروف بمواقفه المتساهلة نسبياً، في مايو 2027. ويُنظر إلى بابلو هيرنانديز دي كوس، الرئيس السابق لبنك إسبانيا والرئيس الحالي لبنك التسويات الدولية، كأحد أبرز المرشحين "التوافقيين" لخلافة لاجارد.

لكن ربما يكون كلاس نوت، محافظ البنك المركزي الهولندي السابق المعروف بمواقفه المتشددة، حلاً وسطاً أكثر قبولاً إذا ما سعت ألمانيا جاهدةً للفوز بالرئاسة. بالعودة إلى الاحتياطي الفيدرالي، لا تزال الصورة غير واضحة إلى حد كبير، على الرغم من أن المخاطر الاقتصادية والتضخمية الإيجابية قد تكون أكثر حدة مما هي عليه في أوروبا. وبمقارنة بالمرشحين الآخرين ذوي التوجهات التيسيرية، اعتُبر ترشيح وارش أكثر تشدداً.

في نهاية القائمة، يُعتبر من المحافظين المتشددين. فرغم تعهده بالضغط من أجل خفض أسعار الفائدة للحصول على المنصب، إلا أنه معروف بمواقفه المتشددة، وهو كذلك بالفعل في معارضته لاستخدام الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية. ويتطلب التوفيق بين كل ذلك، في ظل تباطؤ الانتعاش المالي الأمريكي وتزايد الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بعض البراعة، وقد يحتاج المتشددون في مجلس سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى إقناعهم بأن كل ذلك يتوافق مع أي تخفيف إضافي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ربما يدخل العالم مرحلة جديدة حيث يكون من الأفضل أن يكون لدى البنوك المركزية إرادة قوية لا حيلة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز