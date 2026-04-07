الرصاص .. معدن غير مرغوب فيه يبحث عن ممولين جدد





آندي هوم

يُعدّ الرصاص المعدن الذي لا يرغب فيه أحد في عصر السيارات الكهربائية. يُلقي إرثه السام بظلاله، حتى مع استمرار استخدام بطاريات الرصاص الحمضية كمعيار في جميع المركبات تقريبًا، بما في ذلك السيارات الهجينة والكهربائية. تتراكم مخزونات هذا المعدن الثقيل في مستودعات بورصة لندن للمعادن.

يقترب المخزون المسجل البالغ 283,125 طنًا متريًا من أعلى مستوياته في 14 عامًا، ولكنه لا يُمثل سوى نصف الحقيقة. فهناك 219,517 طنًا أخرى مُخزّنة في مستودعات بورصة لندن للمعادن.

من المتوقع أن يتجاوز إجمالي كمية الرصاص المخزنة في بورصة لندن للمعادن كمية الألومنيوم - وهي سوق أكبر بخمسة أضعاف، والتي لطالما احتوت على أكبر مخزون من أي معدن آخر في بورصة لندن للمعادن. هذا يعني أنها تستحوذ أيضاً على دور الألومنيوم كأداة التمويل المفضلة للمعادن.

سندات الرصاص

انخفض سعر الرصاص في بورصة لندن للمعادن (LME) لأجل 3 أشهر بنسبة 5% ليصل إلى 1910 دولارات للطن منذ بداية العام، ما يجعله أضعف المعادن الأساسية أداءً.

تتوقع صناديق الاستثمار مزيداً من الانخفاض. فقد ارتفعت مراكز البيع المكشوف لدى الصناديق إلى أكثر من 58 ألف عقد، أي ما يعادل 1.45 مليون طن، وهو أكبر رهان جماعي على انخفاض الأسعار منذ أن بدأت بورصة لندن للمعادن بنشر بيانات المراكز في 2018.

لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لممولي الأسهم هو التباين الحاد في الأسعار عبر منحنى العقود الآجلة. شراء عقد أبريل 2026 وبيع عقد مارس 2027 في الوقت نفسه سيضمن ربحاً قدره 126 دولاراً للطن، ما يحقق عائداً جذاباً للغاية بنحو7%.

كما كانت الحال مع الألومنيوم سابقًا، يُمكن استخدام الرصاص في بورصة لندن للمعادن كضمان معدني لسندات ذات سعر فائدة ثابت، وهو منتج جذاب بشكل خاص للمستثمرين الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية، والذين لا يُسمح لهم بالاستثمار في الأدوات المالية القائمة على الفائدة فقط. يُعدّ التخزين المتغير الأكبر في تكلفة هذه التجارة.

ضجيج المستودعات

لهذا السبب، أصبحت المراجحة في المستودعات سمة أساسية في سوق الرصاص في بورصة لندن للمعادن، حيث تُعيد البنوك والتجار ترتيب المخزونات للحصول على أرخص صفقات التخزين، ما يُعزز معدل العائد المُحتمل للمستثمرين.

ينتج عن ذلك نمط من التدفقات الكبيرة في يوم واحد، مثل تسليم 54,675 طنًا إلى بورصة لندن للمعادن في 16 فبراير، متبوعًا بعمليات إلغاء كبيرة مماثلة حيث يبحث المشتري عن عرض إيجار أفضل.

سيتم سحب المعدن وتخزينه خارج نطاق الضمان لفترة من الوقت قبل إعادة تسليمه، أحيانًا إلى نفس شركة التخزين بموجب اتفاقية مُعدّلة. يتركز هذا النشاط في مستودعات بورصة لندن للمعادن في سنغافورة، التي تضم 99% من مخزون الرصاص المسجل و80% من مخزون الرصاص غير المسجل.

ليس من المستغرب أن تشهد سنغافورة أيضًا طوابير تحميل متقطعة للرصاص، كان آخرها في الربع الأخير من 2025. يستخدم مشغلو المستودعات عائدات المعادن المنتظرة للتحميل لتمويل حوافز لزيادة عمليات التسليم، ما يخلق دوامة معدنية بين التخزين المسجل وغير المسجل.

بطاريات احتياطية

لا يزال استخدام الرصاص في ازدياد، وإن كان بوتيرة بطيئة للغاية بلغت 0.5% فقط سنويًا على مدى السنوات الأربع الماضية، وفقًا للمجموعة الدولية لدراسات الرصاص والزنك. يجري التخلص التدريجي من هذا المعدن في اللحام لمصلحة القصدير، ويحل محله الليثيوم في قطاع الدراجات الكهربائية.

يبقى استخدامه الأساسي في بطاريات مركبات محركات الاحتراق الداخلي، ما يربط مصير المعدن بقطاع يشهد تراجعًا طويل الأمد.

تُستخدم بطاريات الرصاص الحمضية الصغيرة على نطاق واسع في السيارات الهجينة والكهربائية للوظائف المساعدة مثل الإضاءة وأقفال الأبواب وأنظمة المعلومات والترفيه. لكن شركات صناعة السيارات لم تُخفِ رغبتها في التحول تدريجيًا إلى بطاريات الليثيوم أيون.

تعتمد آفاق الرصاص المستقبلية بشكل كبير على أنظمة تخزين البطاريات الثابتة، وهو قطاع غير استهلاكي حيث لا تزال الموثوقية والتكلفة هما الاعتباران الرئيسيان لاستخدام المواد.

حتى في هذا القطاع، يكتسب الليثيوم زخمًا. لكن وفرة الرصاص المزمنة تعني أنه قد يتفوق على الليثيوم في السعر، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا للتوقعات الواسعة النطاق بنقص الليثيوم في المستقبل مع تسارع ثورة السيارات الكهربائية.

وكما تُعد بطاريات الرصاص الحمضية نظام الطاقة الاحتياطي في السيارات الكهربائية، يُمكن أن تُصبح نظامًا احتياطيًا لتخزين الطاقة في الشبكة إذا لم يُلبِّ عرض الليثيوم الطلب. لكن في الوقت الحالي، تحوّل معدن البطاريات الأصلي إلى أداة مالية بفضل تلك المخزونات الضخمة الموجودة في نظام تخزين بورصة لندن للمعادن.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز