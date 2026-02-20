الذكاء الاصطناعي يتفوق على الألمنيوم في الوقت الراهن





آندي هوم

لم تكن الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات كافية لمنع الولايات المتحدة من خسارة مصهر ألمنيوم آخر، ما يترك البلاد بـ5 مصانع فقط لإنتاج المعادن الأساسية.

أوقفت شركة سينشري ألمنيوم الإنتاج في مصهرها في هاوسفيل عام 2022 مع ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتوقعت الشركة استئناف العمليات في غضون عام بمجرد انخفاض أسعار الطاقة. لكن ذلك لم يحدث، وباعت سينشري الآن موقعها في كنتاكي لشركة تيرا وولف للبنية التحتية الرقمية.

تُعد مصاهر الألمنيوم من أكبر مستهلكي الطاقة، حيث يستهلك المصنع الحديث طاقة أكثر من مدينة بحجم بوسطن.

وينطبق الأمر نفسه على مراكز البيانات، وفي معركة تأمين إمدادات الطاقة على المدى الطويل، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى مستعدة لدفع المزيد.

وقف التراجع

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العام الماضي الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم إلى 50% بهدف معلن هو وقف التراجع المستمر منذ عقود في الطاقة الإنتاجية المحلية للمعادن الأولية.

واقتصر الأثر المباشر على إعادة تشغيل شركة سينشري لمصهرها في ماونت هولي بولاية كارولاينا الجنوبية بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن متري. وقد أسهمت الرسوم الجمركية في ذلك، لكن تمديد اتفاقية توريد الطاقة الحالية مع شركة سانتي كوبر، مزود الطاقة المحلي، كان أكثر أهمية بلا شك.

ومن المقرر أن يعود المصنع إلى العمل بكامل طاقته تقريبًا، أي 220 ألف طن سنويًا، بحلول منتصف 2026.

ويتمثل الوعد المستقبلي في إنشاء مصهر حديث ومتطور في أوكلاهوما، وهو مشروع مشترك بنسبة 60:40 بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة سينشري.

اختار الشركاء أخيرا مجموعة بيكتل الهندسية الأمريكية لإعداد دراسات أولية للمصنع المقترح، والذي سيبلغ إنتاجه السنوي نحو 750 ألف طن.

تتمتع أوكلاهوما بميزة إنتاج طاقة تفوق استهلاكها بثلاثة أضعاف. إلا أن اتفاقية توريد الطاقة للمصنع الجديد المقترح لا تزال معلقة، وحتى بافتراض بدء أعمال البناء في الموعد المحدد بنهاية هذا العام، فمن المرجح ألا يبدأ إنتاج المعادن قبل 2030.

فقدان مرونة الطاقة الإنتاجية

يؤدي الإغلاق الدائم لمصهر هاوسفيل إلى تقليص كبير في الطاقة الإنتاجية المتبقية المتوقفة عن العمل، والتي يمكن إعادة تشغيلها لسد الفجوة في السنوات التي تسبق بدء تشغيل مصهر أوكلاهوما الجديد.

لم يكن مصهر هاوسفيل ثاني أكبر مصهر متبقٍ في الولايات المتحدة فحسب، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 252 ألف طن، بل كان أيضًا موردًا رئيسيًا للألمنيوم عالي النقاء المستخدم في تطبيقات الفضاء والدفاع.





لا تزال شركة ألكوا تُشغّل خط إنتاج واحد في مصنع واريك بولاية إنديانا، بطاقة إنتاجية تبلغ 54 ألف طن سنويًا، وهو مُعطّل، ولكن يبدو أنها ليست في عجلة من أمرها لإعادة تشغيله.

وصرح ويليام أوبلينجر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ألكوا، للمحللين خلال مكالمة نتائج الشركة للربع الرابع من 2025 الشهر الماضي، قائلاً: "ستُكلّف إعادة التشغيل نحو 100 مليون دولار، وستستغرق عامين تقريبًا، لذا من غير المرجح، في هذه المرحلة، أن نعيد تشغيله". وهذا لا يترك سوى مصهر نيو مدريد في ولاية ميسوري، الذي أُعيد تشغيله في عام 2018، ولكنه أُغلق مرة أخرى في 2024.

وقد أعادت الرسوم الجمركية إحياء الأمل في إمكانية عودة المصنع، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 263 ألف طن سنويًا، إلى العمل، ولكن كما هو الحال مع واريك، ستكون العملية مُكلفة وستستغرق وقتًا. ولم تُبدِ شركة ماجنيتيود 7 ميتالز، المالكة الحالية، أي مؤشر على نواياها.

لا هدنة جمركية

اعتمدت الولايات المتحدة على الواردات لتلبية 60% من استهلاكها المحلي من الألمنيوم العام الماضي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولن يتغير هذا الوضع كثيرًا حتى ينتقل مصهر أوكلاهوما من مرحلة المشروع إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

ويبدو أن إدارة ترمب غير مستعدة للتراجع عن رسوم الاستيراد الباهظة.

ونفى البيت الأبيض التقارير الإعلامية التي أشارت إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية أو منح مزيد من الإعفاءات، واصفًا إياها بأنها "تكهنات لا أساس لها".

ووفقًا لمسؤول في الإدارة، فإن ترمب "لن يتنازل أبدًا عن إعادة تنشيط الصناعة المحلية التي تُعدّ أساسية لأمننا القومي والاقتصادي، وخاصة إنتاج الصلب والألمنيوم".

ونظرًا لتنوع منتجات الألمنيوم الخاضعة حاليًا للرسوم الجمركية، فمن الممكن إجراء بعض التعديلات، لكن أي تراجع شامل يبدو مستبعدًا للغاية.

وهذا يعني أن مستهلكي الألمنيوم في الولايات المتحدة سيدفعون ثمنًا باهظًا لهذا المعدن خلال السنوات القليلة المقبلة.

يُقاس تأثير التعريفات الجمركية على السوق من خلال علاوة سعر الألمنيوم في منطقة الغرب الأوسط، والتي تُقيّمها وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس وتُتداول في بورصة شيكاغو التجارية.

تُتداول هذه العلاوة حاليًا بسعر 2290 دولارًا أمريكيًا للطن فوق سعر بورصة لندن للمعادن، ليصل السعر الإجمالي إلى 5300 دولار أمريكي للطن.

إن عدم قدرة هذه العلاوة الضخمة على إنقاذ هاوسفيل يُشير بوضوح إلى المنافسة الشرسة مع شركات التكنولوجيا الكبرى للحصول على طاقة بأسعار تنافسية. ولا يزال الذكاء الاصطناعي يتفوق على الألمنيوم في الوقت الراهن.