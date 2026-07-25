تتصاعد الحرب مع إيران مجدداً، لكن سعر الألمنيوم لا يُبرز ذلك. أدى تضرر مصهرين في الخليج وتعطل الخدمات اللوجستية في مصاهر أخرى إلى نقص مليوني طن متري في سلسلة التوريد العالمية. ولكن بعد أن ارتفع سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات عند 3787.50 دولار للطن في أوائل يونيو، يتداول الآن عند نحو 3170 دولاراً للطن، وهو السعر الذي كان عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة "عملية الغضب الملحمي" - وهي ضربات مشتركة مع إسرائيل على إيران - في 28 فبراير. فأين ذهبت علاوة الحرب؟.

هل السوق مُحِقٌّة في التهاون إزاء الانخفاض غير المسبوق في إمدادات هذا المعدن الذي تعده كلٌّ من واشنطن وبروكسل معدنًا حيويًا؟ تعافٍ سريع، لقد شجّع التقدم الذي أحرزته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إصلاح وإعادة تشغيل مصنعها في الطويلة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني السوق.

من المتوقع أن يعود مصفاة الألومينا إلى الإنتاج خلال هذا الربع، وحتى الثاني من يوليو، أعادت الشركة تشغيل أول 89 خلية من أصل 1262 خلية في المصهر. مع ذلك، لا يزال الوضع في شركة ألمنيوم البحرين، التي تضررت هي الأخرى من الهجمات الإيرانية، غير واضح، بينما تواصل شركة قطر للألمنيوم العمل بنسبة 60% من طاقتها الإنتاجية. انخفض إنتاج دول الخليج بنسبة 20% في النصف الأول من هذا العام، وفقًا للمعهد الدولي للألمنيوم.

وانخفضت معدلات تشغيل المصاهر بأكثر من مليوني طن سنويًا منذ بدء الأعمال العدائية. قد يستغرق التعافي الكامل عدة أشهر، حتى بافتراض العودة إلى نوع من الوضع الطبيعي. يبدو هذا الأمر مستبعدًا على نحو متزايد مع استئناف الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران، وتشديد طهران قبضتها على مضيق هرمز، وبدء الحوثيين المدعومين من إيران بفرض حصارهم الخاص على البحر الأحمر.

الصين ترفع حجم صادراتها بشكل ملحوظ يستند الهدوء المفاجئ الذي ساد السوق خلال الأيام القليلة الماضية إلى ثقة متزايدة بإمكانية تعويض خسارة معادن الخليج، حتى وإن طالت، من خلال زيادة الصادرات من الصين وإندونيسيا.

تتمتع مصاهر الألمنيوم الصينية بهوامش ربح قوية بفضل انخفاض أسعار الألومينا وارتفاع أسعار المعادن. وتقترب نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية من 99%، وفقًا لشركة الاستشارات AZ Global. ارتفعت صادرات منتجات الألمنيوم نصف المصنعة، كالقضبان والأنابيب، بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وفقًا للمكتب العالمي لإحصاءات المعادن (WBMS)، الذي يجمع بيانات الجمارك الرسمية. وبلغت الشحنات 595 ألف طن في مايو، وهو أعلى رقم شهري منذ نوفمبر 2024.

ورغم أن صادرات الصين من هذه المنتجات لا تُعوّض تمامًا عن الإنتاج المفقود من الألمنيوم الأولي والسبائك من دول الخليج، فإنها تُسهم في إعادة توازن السوق من خلال كبح الطلب الغربي. لكن من سلبيات ذلك أن صادرات الصين تُنافس قدرات مماثلة في إنتاج المنتجات نصف المصنعة في الغرب، الذي ردّ فعلا بتدابير حماية تجارية متعددة.

إندونيسيا تصعد

ثم تأتي إندونيسيا. تبرز البلاد بسرعة كمورد رئيسي للألمنيوم الأولي بفضل طفرة الاستثمارات الصينية في مصاهر جديدة. بدأ مصهر هوا تشين، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 480 ألف طن سنويًا، وهو مشروع مشترك بين مجموعة تسينجشان القابضة ومجموعة هوافون، برفع طاقته الإنتاجية العام الماضي، وفي مايو تقدم بطلب لتسجيل علامته التجارية "HCAI" لدى بورصة لندن للمعادن.

أما شركة ألامتري ريسورسز إندونيسيا، وهي شركة جديدة أخرى في السوق، فتقوم بتشغيل مصنع مماثل في الحجم، وقد شحنت أولى صادراتها في يونيو/حزيران. ووفقًا لغريغ ويتبيكر، رئيس شركة ويتسند كوموديتي أدفايزرز، فإن المشروع قيد التنفيذ، ويمتد ليشمل ما يصل إلى 11 مصهرًا جديدًا بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 13 مليون طن.

ووفقًا لبيانات WBMS، فقد قفزت صادرات إندونيسيا من المعادن الأولية من 155 ألف طن في 2024 إلى 511 ألف طن في 2025، وارتفعت بنسبة 58% أخرى على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وهذا يفسر سبب هدوء سوق الألمنيوم بشكل ملحوظ إزاء تراجع إنتاج دول الخليج.

من منظور المخزون لكن تدفقات التجارة الإندونيسية تكشف أيضاً عن أسباب تدعو إلى الحذر بشأن مرونة سلسلة إمداد الألمنيوم الظاهرة.

كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات العام الماضي، حيث استحوذت على 40% منها، تلتها كوريا الجنوبية وفيتنام بنسبة 16% و12% على التوالي. مع ذلك، كانت هناك صادرات كبيرة إلى أوروبا، ولا سيما في الربع الأخير من العام. شحنت مصاهر الألمنيوم الإندونيسية 15 ألف طن إلى إسبانيا، و14800 طن إلى كرواتيا، و11 ألف طن إلى بلغاريا، و5 آلاف طن إلى إيطاليا، و5500 طن إلى المملكة المتحدة.

كما تم شحن 39 ألف طن أخرى إلى تركيا. يبدو أن هذا كان بمثابة عملية جماعية لتكوين مخزون قبل تطبيق آلية تعديل الكربون الحدودية الأوروبية (CBAM) في بداية هذا العام. بينما تستخدم شركة إينالوم، المنتج الأصلي في إندونيسيا، الطاقة الكهرومائية منخفضة الكربون لتزويد مصهرها بالطاقة، فإن الجيل الجديد من المصانع يعمل بالفحم، ما يعني ارتفاع تكاليف استيراد خام الحديد. وقد أدى تراكم المخزون إلى لعب دور ثانوي مهم في تخفيف أثر اضطرابات الخليج.

لكن السؤال الأهم هو: ما حجم الخسائر التي تكبدتها هذه العقود؟ ومتى ستحتاج إلى تعويضها؟ من الملاحظ أنه بينما اختفت علاوة الحرب من سوق العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن، فإنها لا تزال حاضرة بقوة في عقود علاوة السلع المادية في بورصة شيكاغو التجارية. ارتفعت علاوة الرسوم الجمركية غير المدفوعة في أوروبا بنسبة 65% منذ بدء الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران.

وتضاعفت علاوة اليابان أكثر من مرتين. قد يكون متداولو بورصة لندن للمعادن متفائلين بشأن تدهور الوضع في الخليج، لكن نظرائهم في سوق السلع المادية ليسوا على القدر نفسه من الثقة.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز