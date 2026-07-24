لا يشكك أحد في وجود اقتصاد على شكل حرف K في الولايات المتحدة، حيث يزدهر أصحاب الدخل المرتفع ومالكو الأصول، بينما يعاني من هم أقل ثراءً. لكن من المفاهيم الخاطئة أن هذا يشير إلى نخبة ثرية صغيرة في مقابل الجميع

إن الحجم الهائل لتلك الشريحة الثرية هو ما يميز أمريكا عن بقية العالم على مدى العقد الماضي لطالما كان النقاش حول تفاوت ثروات الطبقات الاقتصادية الأمريكية سمة متكررة في تاريخ البلاد الممتد على مدى 250 عامًا. لكن هذا الجدل اشتد منذ الجائحة، وتفصّل العديد من الدراسات الحديثة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديين من القطاع الخاص كيفية تطور هذا الوضع في السنوات الأخيرة. في الواقع، تؤكد أوراق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، التي نُشرت أخيرا في مايو، هذه الفرضية.

إذ تُظهر أن نمو الإنفاق الأمريكي منذ بداية 2023 اتخذ شكل منحنى K، وإن كان هذا المنحنى قد بلغ ذروته في 2023 نفسه خلال فترة ذروة أسعار الفائدة وبداية طفرة أسهم الذكاء الاصطناعي. وقد كان هذا الوضع مختلفًا تمامًا عن فترة الجائحة والسنوات التي سبقتها مباشرة.

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عاملين: أولهما أن الأسر الفقيرة تضررت بشدة من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة مقارنةً بالفئات الأكثر ثراءً، التي استفادت بدورها بشكل غير متناسب من الارتفاع السريع في قيمة الأصول

وبغض النظر عن مدى عدالة هذا التفسير، فإنه يُفسر جزءًا كبيرًا من المرونة الاقتصادية الأمريكية الإجمالية التي لوحظت في مواجهة الصدمات السياسية والاقتصادية المتتالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأسر الأكثر ثراءً تستحوذ على الحصة الأكبر من الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُمثل بدوره الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي.

طالما لم يطالب الناخبون بإنصاف عاجل ولم يحدث انهيار كبير في سوق الأصول، فمن المرجح أن تستمر حلقة التغذية الراجعة الإيجابية لسنوات: فارتفاع الإنفاق الإجمالي ونمو الناتج المحلي الإجمالي يحفزان نموًا أكبر في أرباح الشركات الأمريكية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، وهذا بدوره يشجع على استمرار الإنفاق الاستهلاكي.

قد تكون قوة هذه الحلقة أكبر مما يتصوره الكثيرون. وقد سلط جيسون توماس، رئيس قسم الأبحاث في شركة كارلايل، الضوء هذا الأسبوع على مدى انتشار هذه القوة الشرائية والثروة النسبية في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الأمريكيين الأثرياء لم يعودوا فئة اقتصادية صغيرة، بل يمثلون عشرات الملايين من الأسر التي تتمتع الآن بنفوذ اقتصادي هائل.

ويبدو أنهم يتجاوزون كل صدمة اقتصادية بقوة ملحوظة، ما يسهم في انتعاش الاقتصاد بشكل عام. ورأى توماس أن زوار أمريكا لحضور كأس العالم هذا الصيف قد انبهروا بهذا "الرخاء الجماعي" بقدر ما انبهروا بالمؤشرات الكثيرة على تفاوت الثروات داخل البلاد.

بالتعمق في البيانات، درس توماس كيف أن الإنفاق على السلع الفاخرة، بالإضافة إلى السفر الراقي، وتناول الطعام الفاخر، وحضور الفعاليات الحية خلال السنوات الثلاث الماضية، فاق بشكل كبير معدلات الاستهلاك الضعيفة بين شرائح الدخل المنخفض، الذين عانوا ضغوطا مالية غير متناسبة.

وقد ظهر نمط مماثل مرة أخرى منذ الحرب الإيرانية في فبراير الماضي، حيث نما الإنفاق بين الثلث الأعلى من السكان بمعدل 2.5 ضعف المعدل الذي تشير إليه الشرائح الأخرى خلال هذه الفترة.

هل هناك نخبة من 45 مليون أسرة؟ لكن توماس يقول إن الاتجاه الأوسع هنا لا يتعلق كثيرًا بالدخل المرتفع بقدر ما يتعلق بوفرة الموارد والأصول المالية - وهذا يوسع نطاق الأمريكيين ذوي القدرة المالية على الصمود. من بين 135 مليون أسرة في الولايات المتحدة، يمتلك أكثر من 50 مليون أسرة منازل مرهونة ارتفعت قيمتها، في المتوسط، بنسبة 50% منذ عام 2020، وتتميز 96% من هذه الرهونات العقارية بأسعار فائدة ثابتة طويلة الأجل منخفضة نسبيًا، وفقًا لما ذكره خبير إستراتيجي في شركة كارلايل.

ويشير الفارق بين أسعار الفائدة الحالية على الرهونات العقارية، البالغة 6.55%، ومتوسط ​​سعر الفائدة على إجمالي الأصول القائمة، البالغ 4.28%، إلى توفير نحو 300 مليار دولار إضافية من الدخل المتاح للأمريكيين، مقارنةً بما لو تم تعديل أسعار الفائدة على رهوناتهم العقارية بشكل متغير أو بوتيرة أعلى، كما هو شائع في الاقتصادات الأوروبية. علاوة على ذلك، يمتلك نحو 73 مليون أسرة أمريكية حسابات تقاعد، معظمها خطط 401k، وتسيطر الأسهم على أغلب هذه الحسابات.

وقد ارتفعت أرصدة صناديق التقاعد ذات المساهمات المحددة بنحو 6.7 تريليون دولار منذ 2020، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 12.7%. تُفسر هذه المحافظ الاستثمارية الضخمة جزئيًا سبب انخفاض معدلات الادخار من الدخل المتاح في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.

ثم يُجري توماس تحليلاً إحصائيًا لتقدير عدد الأسر الأمريكية التي لديها استثمارات في كلٍ من العقارات والأسهم. ويُقدّر أن هذا العدد يبلغ نحو 45 مليون أسرة، أي ثلث الإجمالي، وتُمثل هذه الأسر مجتمعةً نحو 15 تريليون دولار من الإنفاق السنوي.

وهذا يُعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا و70% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. "الوضع في الولايات المتحدة بعيد كل البعد عن أي مثال للمساواة. فقد أدت صدمة غلاء المعيشة إلى ضغوط مالية هائلة على ملايين الأسر، وأصبح اللحاق المأمول في نمو الدخول الحقيقية مُهددًا."

كاتب اقتصادي في وكالة رويترز