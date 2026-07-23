في ظل التحولات الاقتصادية والصناعية المتسارعة، أصبحت الطاقة، بشقيها التقليدي والمتجدد، عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصادات قادرة على النمو والاستمرار. ومن هنا، تبرز مرونة منظومة الطاقة واستدامتها بوصفهما أولوية إستراتيجية، خصوصًا مع تزايد التحديات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

ولم يعد التوطين في قطاع الطاقة مقتصرًا على التصنيع التقليدي أو إنتاج بعض المكونات محليًا، بل أصبح مسارًا أوسع يشمل نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوطين الخدمات الهندسية المتخصصة، وتعزيز قدرات التشغيل والصيانة. ويهدف هذا التوجه إلى بناء منظومة قادرة على الاستمرار والتكيف وتوفير البدائل التشغيلية عند تأثر الإمدادات الخارجية.

وتزداد أهمية هذا المسار مع التوسع العالمي في الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والتصنيع المتقدم. فهذه التحولات تعيد تشكيل أنماط الطلب على الطاقة، وتضع موثوقية الإمدادات، ومرونة الشبكات، وجاهزية سلاسل الإمداد في صدارة الأولويات. وفي مثل هذه البيئة، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الموردين الخارجيين إلى ارتفاع المخاطر والتكاليف عند وقوع اضطرابات عالمية.

ومن هذا المنطلق، لا يُقاس نجاح التوطين فقط بحجم المنتجات التي يتم تصنيعها محليًا، بل بقدرة المنظومة الوطنية على مواصلة أعمالها، والاستجابة السريعة للتغيرات، وتقليل فترات التوقف، وتوفير الحلول البديلة عند الحاجة. وفي هذا السياق، تمثل برامج التدريب المتخصصة عنصرًا أساسيًا في تنمية رأس المال البشري، خصوصًا في مجالات إدارة الطاقة، والتشغيل، والصيانة، والتحليل الفني. فالتدريب المرتبط باحتياجات القطاع يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويمكّن الكوادر الوطنية من المشاركة في أعمال تتطلب معرفة متخصصة ومهارات متقدمة.

ولا يكتمل هذا المسار دون وجود قاعدة صناعية محلية تحول المعرفة والخبرة إلى قدرات إنتاجية وتشغيلية مستدامة. ويسهم تطوير المصانع المحلية في مجالات المعدات الكهربائية، والوحدات الذكية، وأنظمة التحكم، في دعم سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتكتسب هذه القدرات أهمية إضافية مع التوسع في الشبكات الكهربائية الذكية (Smart Grids)، التي تعتمد على إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات اللحظية. وتساعد هذه التقنيات على تحسين توزيع الأحمال، والكشف المبكر عن الأعطال، وتقليل فاقد الطاقة في شبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءة التشغيل.

أما على مستوى الخدمات الهندسية، فإن توطين أعمال الصيانة المتخصصة، والإصلاح الهندسي، وإدارة الأصول يمثل جانبًا مهمًا من جاهزية قطاع الطاقة. فالمحولات والمحركات والمولدات تشكل مكونات رئيسية في منظومات الطاقة والمصانع وقطاعات النفط والغاز ومحطات تحلية المياه وغيرها من المنشآت الحيوية.

وقد يؤثر أي عطل غير متوقع في هذه المعدات بصورة مباشرة في استمرارية التشغيل، خصوصًا عندما تتطلب أعمال الفحص أو الإصلاح انتظار فرق متخصصة من الخارج. لذلك، يسهم توافر الخبرات المحلية في تقليل زمن الاستجابة، والحد من فترات التوقف، ورفع موثوقية الأصول.

كما أن تأهيل كفاءات متخصصة في فحص هذه المعدات وصيانتها وإصلاحها يعزز قدرة المنشآت على التعامل مع الأعطال بكفاءة، ويحول الخدمات الهندسية الدقيقة إلى قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني. ولا يعتمد بناء قطاع طاقة أكثر مرونة على الشركات الكبرى وحدها، بل يتطلب منظومة متكاملة تضم الموردين المحليين، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومقدمي الخدمات المتخصصة، باعتبارهم شركاء أساسيين في سلاسل القيمة والجاهزية التشغيلية.

وبالتوازي مع ذلك، أصبحت الحلول الرقمية جزءًا رئيسيًا من إدارة المخاطر واستدامة الأعمال، من خلال تحليل البيانات، والأتمتة، والأمن السيبراني. وتعد تقنية التوأم الرقمي (Digital Twin) مثالًا واضحًا على هذا التحول، إذ تتيح إنشاء نموذج افتراضي للأصول والمعدات، يساعد المهندسين على تحليل أداء المنظومة، وتوقع احتياجاتها، وتحسين كفاءتها قبل تنفيذ التدخلات الميدانية.

كما تسهم هذه التقنية في دعم الصيانة الوقائية، وتقليل تكاليف التشغيل، ورفع موثوقية المعدات. وقد أظهرت التجارب العالمية أن الاقتصادات الأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات هي التي تجمع بين قاعدة صناعية وخدمية محلية، ومنظومة تشغيل مرنة، وكفاءات قادرة على الاستجابة السريعة.

ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة من التوطين في قطاع الطاقة لا ترتبط بعدد المصانع أو حجم الإنتاج وحدهما، بل بقدرة الاقتصاد على تراكم المعرفة، وتطوير الخدمات المتخصصة، وتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد، وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء منظومة أكثر استدامة وتنافسية.

ولا تتوقف قيمة التوطين عند تعزيز القدرات الصناعية أو الحد من الاعتماد على الخارج، بل تمتد إلى بناء ميزة تنافسية وطنية مستدامة. فكلما تعمقت الصناعات المحلية، وترسخت الخبرات الفنية، وازدادت قدرة المنشآت الوطنية على تطوير الحلول وتشغيلها وصيانتها، أصبحت السعودية أكثر جاهزية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية، وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتبقى الكفاءات الوطنية المحرك الأهم لهذا التحول. فالتوطين الحقيقي لا يُقاس بعدد المصانع والمشروعات وحدها، وإنما بقدرته على إعداد جيل من المهندسين والفنيين والمبتكرين السعوديين القادرين على تطوير التقنيات، وقيادة العمليات الصناعية، وتحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

ومع اكتمال هذه المقومات، تنتقل السعودية من مرحلة توطين الاحتياج إلى مرحلة صناعة الفرص والتصدير إلى العالم. وعندها لن يكون النجاح مرتبطًا بنسبة المحتوى المحلي فقط، بل بمدى الثقة التي تحظى بها المنتجات والخبرات والحلول السعودية في الأسواق الدولية.

فالطموح يتجاوز أن تكون عبارة «صنع في السعودية» مجرد علامة للمنشأ، لتصبح علامة تجارية عالمية ترتبط بالجودة والموثوقية والابتكار والقدرة على المنافسة. كما تتطلع السعودية إلى أن تكون أحد أبرز المراكز والمصادر الصناعية عالميًا، مستندة إلى ما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وبشرية وتقنية، وبما يعزز مكانتها الصناعية كما رسخت مكانتها العالمية في قطاع الطاقة.

وعندما تصل المنتجات والخبرات والحلول السعودية إلى الأسواق الدولية بوصفها خيارًا موثوقًا ومنافسًا، يكون التوطين قد تجاوز دوره الاقتصادي المباشر، وأصبح أساسًا لبناء مكانة صناعية وتقنية عالمية مستدامة للسعودية.

الرئيس التنفيذي للفنار للخدمات الهندسية