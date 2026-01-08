التقييمات المرتفعة تُهدد بتعطيل ازدهار وول ستريت

جيمي ماكجيفر

بدأ العام الجديد بدايةً قويةً للأسهم الأمريكية، حيث حقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز أرقامًا قياسية جديدة، ويتوقع المستثمرون عامًا رابعًا على التوالي من العوائد المكونة من رقمين. لكن التقييمات المرتفعة قد تُفسد هذا الازدهار.

التفاؤل واضح، ولم لا؟ فازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي يتسارع، والاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لخفض أسعار الفائدة أكثر، وحزمة تحفيز مالي ضخمة في الطريق - كل ذلك في حين يستمر النشاط الاقتصادي ونمو الأرباح في النمو بشكل جيد.

لا عجب إذن أن يتوقع المحللون أن يحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عوائد تقارب 10% في 2026، حتى بعد 3 سنوات متتالية من المكاسب المكونة من رقمين والتي رفعت المؤشر بنسبة تراكمية بلغت 80%. وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلاً بنهاية العام، والتي تصل إلى 8000 نقطة أو أكثر، إلى ارتفاع محتمل لا يقل عن 15%. لكن الحجة المضادة الأقوى لهذا الإجماع المتفائل، ربما تكون الأكثر وضوحًا: التقييمات.

يبقى أفضل مؤشر لتحديد موقع المؤشر في نهاية العام مقارنةً بالتوقعات ونظرائه هو نقطة انطلاقه. ستكون هناك دائمًا استثناءات، بالطبع، لكن الأسواق الرخيصة نسبيًا في الأول من يناير تميل إلى الأداء بشكل أفضل بحلول 31 ديسمبر. والعكس صحيح. هذا الأمر يدعو المتفائلين في وول ستريت إلى التريث.

انفصال الولايات المتحدة

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 16% في 2025. يُعدّ هذا أداءً مُبهرًا بالنظر إلى اضطرابات الرسوم الجمركية في النصف الأول من العام، ومكاسب المؤشر التي بلغت 24% و23% في العامين السابقين. لكن على الصعيد العالمي، كان الأداء ضعيفًا نسبيًا.

يشير محللو دويتشه بنك إلى وجود علاقة "ملحوظة" بين العوائد السنوية بالدولار الأمريكي والتقييمات الأولية في عينة من 47 مؤشرًا عالميًا خلال العام الماضي. وقد حققت الأسواق التي بدأت العام بنسب سعر إلى ربحية أقل للأشهر الـ12 المقبلة أداءً أفضل بشكل عام.

وجاءت الأسهم الأمريكية، التي بدأت العام بأعلى نسبة سعر إلى ربحية للأشهر الـ12 المقبلة (25)، في المرتبة 37 وفقًا لحسابات دويتشه بنك.

وكانت الأسهم الهندية والدنماركية ثاني أغلى الأسواق في 1 يناير من العام الماضي، وقد كان أداؤها ضعيفًا. كانت الأسهم الدنماركية الأضعف أداءً على الإطلاق، بينما احتلت السوق الهندية المرتبة السادسة من الأسفل، على الرغم من أن الهند تتمتع بواحد من أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

في المقابل، كانت الأسهم الكولومبية الأرخص في بداية العام، وانتهى بها المطاف إلى تحقيق أعلى العوائد.

انتبه للفجو

بالطبع، تُعزى التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية إلى حد كبير إلى تفوق أداء وول ستريت على نظيراتها العالمية طوال معظم هذا القرن.

لكن هل بدأت الأمور تتغير الآن؟

وفقًا لإستراتيجيي غولدمان ساكس، كان العام الماضي هو الأول منذ 15 عامًا الذي تخلفت فيه الأسهم الأمريكية عن مؤشرات آسيا وأوروبا والأسواق الناشئة.

أثارت وجهة نظر جولدمان ساكس، التي تتوقع استمرار ضعف أداء الأسهم الأمريكية خلال العقد المقبل، بعض الجدل، وإن لم يكن بنفس حدة ادعاء تورستن سلوك من شركة أبولو غلوبال مانجمنت بأن العائدات السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد تصل إلى الصفر خلال العقد المقبل.

وبالتأكيد، أثبتت وول ستريت خطأ المشككين لفترة طويلة، محققةً عوائد قوية رغم التقييمات المرتفعة. ولكن كما يوضح فريق دويتشه بنك، فإن هذا استثناء وليس قاعدة.

وكتب محللو دويتشه بنك في دراسة نُشرت في أكتوبر: "حتى لو تحدت الأسهم الأمريكية جاذبية التقييم مرة أخرى وسط التفاؤل الحالي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، فإن الأدلة عبر مختلف الاقتصادات والعصور تبقى واضحة: التقييمات مهمة".

ينبغي على المستثمرين أن يضعوا هذا في اعتبارهم. تعد تقييمات الأسهم الأمريكية مرتفعةً حاليًا وفقًا للمعايير التاريخية، سواءً من حيث القيمة الاسمية أو مقارنةً بنظيراتها في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يشير هذا إلى أن وول ستريت قد تجد نفسها في ذيل قائمة الأسواق العالمية للعام الثاني على التوالي.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز