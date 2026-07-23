هناك افتراض قديم في الاقتصاد مفاده أن قوة الدول تقاس بما تنتجه من ثروة، وما تمتلكه من موارد، وما تحققه من معدلات نمو. وهذا صحيح، لكنه لم يعد كافياً لتفسير المكانة التي تحتلها الدول في الاقتصاد العالمي اليوم.ومع تقارب الدول في المؤشرات وتسارعها في تنفيذ الإصلاحات، لم يعد السؤال: من يحقق الإنجاز؟ بل: من يستطيع أن يجعل العالم يفهم إنجازه ويثق باستدامته؟

هذه ليست مسألة اتصال أو علاقات عامة، بل هي قضية اقتصادية. الأسواق لا تتعامل مع الوقائع مجردة، بل مع تفسيرها، والمستثمر لا يقرأ البيانات منفصلة، بل يبحث عن المنطق الذي يربطها، والاتجاه الذي تتحرك نحوه الدولة، وقدرة مؤسساتها على تحويل الرؤية إلى نتائج يمكن الوثوق باستدامتها.

لهذا، لم تعد الوثائق الوطنية الكبرى مجرد تقارير، بل أصبحت إطاراً تفسيرياً يربط السياسات بنتائجها في سردية واحدة، فهي لا تغيّر النتائج الاقتصادية مباشرة، لكنها تغيّر الطريقة التي يقرأها بها العالم، وتمنح آلاف المبادرات الاقتصادية والمؤسسية معنى واحداً ضمن نموذج متكامل. الإنجاز يصنع القيمة، أما تفسيره فيصنع الثقة، والثقة هي العملة الأكثر ندرة في الاقتصاد العالمي.

ومن هذا المنظور، يمكن قراءة التقرير الوطني الطوعي الثالث للمملكة العربية السعودية 2026، فهذا التقرير الذي أعدته السعودية لاستعراض تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة، لا تقتصر أهميته على توثيق ما تحقق، بل يقدم تفسيراً متكاملاً لكيفية إدارة التحول الوطني، وكيف تتكامل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية واحدة.

ولا يكتفي التقرير بعرض نتائج القطاعات المختلفة، بل يجمع التحولات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية والبيئية في إطار واحد يوضح كيف تتكامل هذه الإصلاحات لإنتاج أثر تنموي متماسك، وهو ما يمنحه قيمة تفسيرية تتجاوز الوظيفة التقليدية للتقارير. وتعكس إشادة مجلس الوزراء بالتقرير قيمةً تتجاوز توثيق الإنجازات؛ إذ نجح في تقديم التحول السعودي بوصفه مشروعاً وطنياً متكاملاً، لا حصيلةً من الإنجازات المتفرقة.

وهنا تتجاوز القضية التقرير نفسه، ففي عالم تتدفق فيه البيانات بوتيرة غير مسبوقة، لن تكون الأفضلية للدولة التي تملك أكبر قدر من المعلومات، بل للدولة التي تمتلك الإطار التفسيري الأكثر إقناعاً، وهي ميزة يصعب تقليدها؛ لأنها لا تُبنى بالأرقام وحدها، بل بجودة المؤسسات، واتساق السياسات، وقدرة الدولة على إنتاج رواية تنموية تستند إلى الأدلة. ولهذا فإن بعض التقارير لا تقرأ مرة واحدة؛ لأنها لا تضيف معلومات جديدة فحسب، بل تقدم طريقة جديدة لقراءة الدولة نفسها.

أخيراً: نجحت السعودية في أن تقدم للعالم أكثر من حصيلة إنجازات؛ فقد قدمت نموذجاً متماسكاً يفسر كيف تُصنع التنمية حين تقودها رؤية واضحة وتنفذها مؤسسات قادرة.وربما يكون هذا هو الإنجاز الأهم: أن تتحول التجربة السعودية من قصة نجاح وطنية إلى مرجعٍ دولي في إدارة التحول التنموي واقتصاد الثقة. ولهذا، لا يُقرأ هذا التقرير مرة واحدة؛ لأنه لا يوثق تجربة فحسب، بل يفسرها.

اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال والشراكات الاستراتيجية.