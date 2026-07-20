



جوليان بريتو

قد لا يُذكر كأس العالم 2026 في نهاية المطاف بهوية الفائز بقدر ما يُذكر بالسؤال الذي تركه معلقًا على اللعبة: إلى أي مدى سيستمر التغيير الأمريكي في كرة القدم بعد انتهاء البطولة في أمريكا الشمالية؟ من فترات الراحة الإلزامية لشرب الماء، والتي قسمت المباريات فعليًا إلى 4 أشواط، إلى خواتم البطولة، وعرض ما بين الشوطين، ومنتج ترفيهي مُحكم التغليف، تبنى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عناصر من النموذج الرياضي الأمريكي بحماس.

من المرجح أن تُذكر بعض هذه الابتكارات كسمات جديدة لبطولة تستضيفها أمريكا، بينما قد يكون من الصعب التخلص من البعض الآخر. فترات الراحة في منتصف الشوط، التي طُبقت طوال البطولة بغض النظر عن الظروف، أدخلها الفيفا لأسباب تتعلق برفاهية اللاعبين في بطولة أُقيمت في حرارة ورطوبة صيف أمريكا الشمالية. وبمجرد ترسيخها، خلقت أيضًا شيئًا لطالما قاومته كرة القدم: فترتا توقف مُجدولتان في منتصف كل شوط. بالنسبة للمدربين.

أصبحت هذه الاستراحات بمنزلة فترات استراحة تكتيكية. أما بالنسبة للقنوات الناقلة، فقد وفرت فرصًا طبيعية قد تحمل في يوم من الأيام قيمة تجارية هائلة. لكن بالنسبة للجماهير المعتادة على إيقاع كرة القدم المتواصل، جعلت المباريات تبدو وكأنها مقسمة بشكل متزايد إلى 4 أشواط. هنا تبرز أهمية مسألة الإرث

من المرجح أن تُناقش هذه الاستراحات في بطولات كأس العالم القادمة، لا سيما وأن سلامة اللاعبين تُقدم للفيفا مبررًا واضحًا للإبقاء عليها، ولأن الإمكانات التجارية للاستراحات الثابتة في منتصف الشوط ستكون صعبة التجاهل بالنسبة لصناع القرار في هذه الرياضة. مع ذلك، فإن أي محاولة لتطبيعها عالميًا ستواجه مقاومة، خاصة في أوروبا، حيث لا تزال حرية كرة القدم النسبية من التوقفات إحدى السمات التي يدافع عنها المشجعون بشراسة. وقد صرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بأنه لن يتنازل عن قاعدته التي تنص على ألا تتجاوز فترات شرب الماء دقيقة واحدة.

لذلك، أصبحت البطولة بمنزلة اختبار لمدى استعداد الفيفا لإعادة تشكيل كرة القدم بما يتناسب مع السوق الذي تُمارس فيه. والجواب هو: إلى حد كبير. خطوط ضبابية: تسلّم المنتخب الإسباني الفائز خواتم البطولة، وهو تقليد مستورد مباشرة من الرياضة الأمريكية الشمالية، بينما شهدت المباراة النهائية عرضًا ترفيهيًا ضخمًا بين الشوطين، ما استدعى مقارنات واضحة مع مباراة السوبر بول، وأدى إلى استراحة استمرت 27 دقيقة، متجاوزةً بذلك فترة الاستراحة المقدسة التي تبلغ 15 دقيقة. لا يُغيّر أيٌّ من هذين الأمرين جوهر اللعبة.

لكنهما أسهما في ترسيخ شعور بأن الفيفا لم تعد مجرد منظمة لكأس العالم في الولايات المتحدة، بل تُكيّفها بشكل متزايد مع الثقافة الرياضية الأمريكية. كان في ذلك مفارقة، ففي جميع أنحاء البطولة، شهدت المدن الأمريكية الكثير مما لطالما ميّز كرة القدم العالمية: دعم جماهيري هائل، وأعلام تملأ مراكز المدن، وهتافات المشجعين لساعات قبل المباريات وبعدها، ومنتخبات وطنية تحمل هوية يصعب على أي نموذج امتياز تجاري محاكاتها.

بدا أن الولايات المتحدة تستوعب ثقافة كرة القدم. وفي الوقت نفسه، بدا أن الفيفا عازمة على استيعاب ثقافة الترفيه الرياضي الأمريكي ونشرها بين الجماهير في جميع أنحاء العالم. كانت البطولة ذات طابع سياسي لا مفر منه، حيث أصبحت علاقة رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أحد أبرز سماتها خارج الملعب.

ويرى النقاد أن قرب إنفانتينو من ترمب تجاوز في كثير من الأحيان المجاملات الدبلوماسية المعتادة بين رئيس هيئة رياضية عالمية وزعيم الدولة المضيفة. وقد سلط الجدل الدائر حول قضية فولارين بالوغون التأديبية الضوء بشكل خاص على هذه المخاوف، لا سيما بعد أن أشاد ترامب علنًا بتعامل الفيفا مع القضية عقب تدخله

وأكد الفيفا أن هيئاته القضائية تصرفت باستقلالية تامة، إلا أن هذه الحادثة عززت لدى البعض انطباعًا بأن الخط الفاصل بين إدارة كرة القدم والتأثير السياسي قد أصبح ضبابيًا بشكل مثير للقلق نقاشات التحكيم أضافت نقاشات التحكيم التي لا مفر منها في البطولة بُعدًا آخر من القلق. فقد طُلب من الحكام تطبيق قواعد وتفسيرات جديدة للعبة، مع إدارة الضغوط المألوفة المتعلقة بالاتساق وحماية اللاعبين والتأثير المتزايد للتكنولوجيا. أضافت نقاشات التحكيم التي لا مفر منها في البطولة بُعدًا آخر من القلق.

فقد طُلب من الحكام تطبيق قواعد اللعبة في ظل قواعد وتفسيرات جديدة، مع إدارة الضغوط المألوفة المتعلقة بالاتساق وحماية اللاعبين والتأثير المتزايد للتكنولوجيا. كانت النتيجة كأس عالمٍ تجاوز فيه النقاش في كثير من الأحيان مجرد صواب أو خطأ قرارٍ ما، ليتجه نحو أمرٍ أكثر جوهرية:

هل أصبحت قوانين اللعبة معقدةً للغاية بحيث يصعب على اللاعبين والمدربين والمشجعين فهمها في الوقت الفعلي؟ كان من المفترض أن تُضفي التفسيرات الجديدة مزيدًا من الوضوح والاتساق، لكن البطولة أظهرت مرارًا وتكرارًا مدى صعوبة تحقيق كليهما.

قي نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) محوريًا في القرارات الرئيسية، لكن التكنولوجيا لم تُسهم كثيرًا في القضاء على الجدل. في بعض الأحيان، لم تفعل سوى تحويل مسار النقاش من الحكم.

تأثرت قرارات الحكام بتفسير الصور البطيئة والمصطلحات الفنية. وتفاقم هذا الوضع بسبب جو من الشكوك حول التحكيم، مع انتشار نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعجز الحكام في كثير من الأحيان عن الرد. نفى رئيس لجنة التحكيم في الفيفا، بييرلويجي كولينا، مزاعم التحيز، مؤكدًا أن مسؤولي المباريات عملوا باستقلالية تامة.

على أرض الملعب، أسفر النظام الموسع الذي يضم 48 فريقًا عن نتائج متباينة. فقد شهدنا المزيد من مباريات كرة القدم، ومشاركة المزيد من الدول، وفرصًا أكبر لمنتخبات لم تكن مُدرجة سابقًا في أكبر حدث رياضي. أضفى توسيع مرحلة خروج المغلوب مزيدًا من الإثارة على دور المجموعات، لكن العدد الهائل للمباريات (104 مباريات) جعل هذه النسخة من كأس العالم تبدو أقرب إلى موسم رياضي ضخم مُكثف في غضون أسابيع قليلة، بدلًا من كونها مهرجانًا مُركزًا.

تناسب هذا الحجم مع طموحات الفيفا التجارية وجغرافية الدول المُضيفة، لكن مدى تحسينه للمنتج الرياضي يبقى محل نقاش. مع ذلك، قدمت البطولة ما تقدمه بطولات كأس العالم دائمًا: أبطال جدد، وخيبات أمل، ولحظات مؤثرة وسط الضجيج المُحيط بالحدث. لكنّ إرثها الأبقى قد لا يكون مباراةً أو بطلاً، بل سابقةً أرستها. وسيُختبر ذلك حقاً في 2030.

رئيس التحرير، في وكالة رويترز