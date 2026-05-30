التضخم "يشكل صداعًا" للاحتياطي الفيدرالي بقيادة وارش

تتسع الفجوة بين مؤشرين رئيسيين للتضخم الأساسي في الولايات المتحدة. لسوء حظ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، فإن المؤشر الذي يرتفع بوتيرة أسرع هو المؤشر المفضل لدى البنك المركزي، ما يُبدد أي أمل في خفض أسعار الفائدة.

أصدر مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، وهو أحد مؤشرين يُراقَبان عن كثب لتغيرات الأسعار في مجموعة واسعة من السلع والخدمات. المؤشر الآخر هو مؤشر أسعار المستهلك.

ارتفع معدل التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.8% من 3.5% في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة. ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.3% من 3.2%. كانت هذه الأرقام متوافقة مع التوقعات، لكنها لا تزال تُثير قلق وارش.

ظلت المقاييس السنوية للتضخم العام والأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار المستهلك أعلى من 2% لأكثر من خمس سنوات، ويبدو أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب والحرب مع إيران ستؤديان على الأرجح إلى تمديد هذه الفترة إلى ست سنوات أو أكثر.

والأهم من ذلك، أن فجوة تتسع بين مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي وصل الآن إلى 3.3%، ومؤشر أسعار المستهلك، الذي يبلغ 2.8%. إنها ظاهرة نادرة ستُقلق صانعي السياسات كلما طالت مدتها، وستُحبط الرئيس دونالد ترمب، الذي لم يُخفِ رغبته في خفض أسعار الفائدة.

قصة مقياسين للتضخم

بشكل عام، يُعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أوسع نطاقًا من مؤشر أسعار المستهلك، حيث يشمل المجتمعات الحضرية والريفية، بينما يقتصر مؤشر أسعار المستهلك على الأسر الحضرية فقط. يشمل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي أيضًا النفقات التي تُدفع نيابةً عن المستهلكين، مثل مدفوعات التأمين الصحي التي يدفعها أصحاب العمل.

على مدى العقود الثلاثة التي تلت جائحة كوفيد-19، كان مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي دائمًا أقل من 3%، ونادرًا ما تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي. ويُقدّر خبراء الاقتصاد في بنك أوف أمريكا أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لم يتجاوز مؤشر أسعار المستهلك إلا في نحو 11% من الوقت منذ عام 1990.

لكن هذه العلاقة انعكست في الأشهر الأخيرة. ولعل أحد العوامل الرئيسية هو ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويشير دين ماكي، كبير الاقتصاديين في صندوق التحوّط بوينت 72، إلى أن برامج الكمبيوتر وملحقاتها تُشكّل وزنًا أكبر بكثير في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي. ويرتفع هذا المؤشر بمعدل سنوي يبلغ نحو 14%، مدفوعًا بالإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي هذا العام.

إذا كانت أحدث توقعات الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، والتي تُشير إلى نحو 800 مليار دولار من الإنفاق هذا العام، دقيقة - أي بزيادة قدرها 80% عن العام السابق، وفقًا لمورجان ستانلي - فمن غير المرجح أن يخفّ هذا الضغط على الأسعار في أي وقت قريب.

عامل آخر هو تصنيف أسعار المواد الغذائية. يستثني مؤشر أسعار المستهلك الأساسي جميع مشتريات المواد الغذائية، بينما يشمل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي "خدمات الطعام، أي الطعام المُشترى للاستهلاك خارج المنزل"، كما يصفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند. ويشير ماكي إلى أن هذه الفئة الأخيرة من أسعار المواد الغذائية خارج المنزل ارتفعت بنسبة 3.6% في أبريل.

وكتب ماكي أخيرا: "بشكل عام، يبدو أن معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي أعلى من الهدف المحدد من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، ونعتقد أن هذا الوضع سيستمر على الأرجح في الأشهر المقبلة".

وهو ليس الوحيد الذي يرى ذلك. يُظهر المسح الفصلي الذي يُجريه بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، والذي يُجريه خبراء التنبؤات الاقتصادية، أن متوسط ​​معدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لهذا الربع من المتوقع أن يبلغ 3.4% سنويًا، ارتفاعًا من التوقعات السابقة البالغة 2.7% - وهو معدل تضخم أعلى وتعديل تصاعدي أكبر من التوقعات المكافئة لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي.

تغيير المعايير

قد يُفسر هذا سبب إشارة وارش إلى انفتاحه على النظر إلى ما هو أبعد من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي. أبدى تفضيله لمؤشرات التضخم "المعدلة" الصادرة عن بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكليفلاند، والتي تُزيل التقلبات السعرية الحادة لتوفير صورة أوضح لكيفية تغير الأسعار الأساسية شهريًا.

لسنوات، وخاصة خلال فترة حكم آلان غرينسبان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في العقد الأول من الألفية الثانية، كان يُفترض على نطاق واسع أن المعيار المرجعي لهدف التضخم البالغ 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي.

لكن وفقًا لموقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، يُقاس هدف الـ 2% الآن "بالتغير السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي". يشير هذا إلى أن صناع السياسات ينظرون إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام، مع أن كلا المقياسين أصبح يُستخدم بشكل متبادل بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاديين والمتعاملين في السوق في السنوات الأخيرة، وهو أمر مُربك.

من جهة أخرى، قد يمنح هذا الغموض الاحتياطي الفيدرالي هامشًا للمناورة في موازنة اهتمامه بالحفاظ على التوظيف الكامل مع تركيزه على استقرار الأسعار.

لكنّ غياب الوضوح قد يدفع الأسواق إلى الاعتقاد بأنّ الاحتياطي الفيدرالي يُغيّر قواعد اللعبة فحسب، مُختارًا الإجراء الذي يُناسب التحوّل المنشود في السياسة النقدية. في وقتٍ تكثر فيه التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، يُشكّل هذا خطرًا كبيرًا، وسببًا إضافيًا يُرجّح أن تنتهي فترة التفاؤل التي يُبديها وارش قبل أن تبدأ فعليًا.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز