التحول الرقمي في الائتمان

في بدايات ثورة التكنولوجيا المالية، بدا وكأن منصات الإقراض الجديدة يمكن أن تحل محل عديد من وظائف البنوك. وشهد الإقراض الجماعي وغيره من منصات الائتمان الجديدة نموا سريعا، مستخدما في كثير من الأحيان بيانات بديلة لتقدير التصنيف الائتماني وربط المقترضين والمقرضين بعمليات رقمية مبسطة.

وسرعان ما طغى على هذا النمو الإقراض الجديد الذي قدمته شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل إقراض التجار من قِبل أمازون في الولايات المتحدة وعلي بابا في الصين. وازدهر حجم ائتمان شركات التكنولوجيا العملاقة.

ونجحت هذه المنصات الجديدة في تضييق الفجوات في أسواق الائتمان وتعزيز الشمول المالي. ففي الأرجنتين، على سبيل المثال، تدخّلت شركة Mercado Pago لدعم صغار التجار الذين رفضت البنوك إقراضهم. وفي الصين، كانت خطوط الائتمان التي وفرتها شركات التكنولوجيا العملاقة أقل تأثرا بأسعار المنازل من الائتمان المصرفي، وذلك من المحتمل أن يقلل من أهمية الضمانات.

وفي الولايات المتحدة، استهدف مُقرضو الأعمال الصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة والإفلاس، حيث يقلّ احتمال الحصول على قروض من البنوك. ويتفاوت تأثير شركات التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا العملاقة عموما بشكل كبير من بلد إلى آخر.

لكن البنوك لا تزال حاضرة بقوة في المشهد، وتتنافس الآن مع مجموعة جديدة من جهات الوساطة. وقد غيّرت نماذج أعمالها لتشبه المنصات، ولكي تستخدم بيانات بديلة. وفي المقابل، حصل عديد من الشركات المنافِسة، مثل شركة Revolut للتكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة وبنك التكنولوجيا المالية Nubank في البرازيل، على تراخيص وأصبحت بنوكا في حد ذاتها.

العملات المُشَفَّرَة والتمويل اللامركزي

في حين إن شركات التكنولوجيا العملاقة تتحدى المؤسسات المالية القائمة في مجالها، فإن الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي يَعِدان بإعادة تصور القطاع المالي استنادا إلى الثقة في القانون بدلا من المؤسسات. ويشهد اعتماد العملات المشفرة ارتفاعا عالميا مجددا على الرغم من تاريخه الطويل في التقلب، والذي كان يحدث غالبا لأغراض الاستثمار المضارِب. ولكن هذا الارتفاع جاء بفضل الدعم السياسي لهذه الأصول في بعض البلدان.

وكان الهدف من العملات المشفرة تعزيز اللامركزية، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو. ودخول بورصات العملات المشفرة والبنوك التقليدية وصناديق الاستثمار وغيرها إلى السوق يعني أن السوق لا تزال تعتمد على الوساطة وغالبا ما تكون مركزية. والأهم من ذلك أن الأصول المُشَفَّرة غير المدعومة غالبا ما تكون محدودة الاستخدام نظرا لأنها يمكن أن تصبح شديدة التقلب.

وظهرت العملات الرقمية المستقرة كبديل، وتربط قيمتها بعملات الإبراء القانوني الورقية، والتي زعمت العملات المشفرة أنها تحدت قيمتها. وتتولى إصدار أكبر العملات الرقمية المستقرة كيانات مركزية تحتفظ بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية والودائع المصرفية لدعم العملات الرقمية المستقرة المتداولة. غير أن قطاع العملات المشفرة لا يزال محفوفا بالمخاطر، حتى مع وجود هذه الجهات الوسيطة الجديدة، ومع تنامي وجود العملات المستقرة. ومن بين تلك المخاطر انتشار الاحتيال والنصب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإضافة إلى ذلك، فإن العملات الرقمية المستقرة لا توفر المرونة اللازمة في النظام النقدي. ونظرا لارتباط أكثر من 98% من العملات الرقمية المستقرة من حيث القيمة بالدولار الأمريكي، فإنها قد تُضْعِف أيضا السيادة النقدية في كثير من مناطق الاختصاص.

ومع ذلك، تُقدم العملات المشفرة والرقمية المستقرة لمحة عن وظائف قد تُطَبَّق على نطاق أوسع. فعلى سبيل المثال، يمكن لقابلية البرمجة والترميز تحسين الوظائف الحالية وتمكين وظائف جديدة ضمن النظام النقدي الحالي، شريطة أن تظل البنوك المركزية أساس هذه العملية، وأن تظل البنوك التجارية تتعامل مع العملاء.

ويُمكن على سبيل المثال للترميز إعادة هيكلة نظام البنوك المراسلة في حالة المدفوعات الدولية العابرة للحدود، ما سيسمح بالمراسلة والتسوية وتحويل الأصول في خطوة واحدة. وقد تؤدي وظائف جديدة، مثل التسوية المتزامنة (الذرية) وكذلك تعزيز إدارة الضمانات، إلى رفع مستوى أداء أسواق رأس المال بشكل كبير. ويمكن لهذه الوظائف أن تضع الأساس لنظام مالي مُرمز في المستقبل.

السياسة العامة وتوجيه الابتكار

أحدثت هذه الابتكارات الجذرية تغييرا مؤثرا في النظام المالي خلال العقد الماضي. ففي أغلب الأحيان، تطورت التحديات الصارخة التي هددت باستبدال الخدمات القائمة لتصبح شيئا جديدا مُكَمِّلا لتلك الخدمات، ما عزّز المنافسة في كثير من الأوقات. وقد ساهم ذلك عامة في خفض أسعار المستهلكين وزيادة كفاءة الخدمات. ولكن الابتكار وحده قد لا يؤدي دائما إلى أفضل النتائج.

وقد أتاحت السياسات العامة الاستشرافية تحقيق بعضٍ من أكبر الإنجازات وأكثرها تأثيرا. وأصبح اعتماد المدفوعات السريعة، والتقدم الملموس في الوصول إلى حسابات الدفع، ممكنا بفضل التفاعل بين البنى التحتية للقطاع العام والابتكار الخاص. وكذلك ساعدت الخطوات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العامة، حتى في مواجهة الإحجام في البداية من جانب الشركات القائمة، على تحسين خدمات الدفع والشمول المالي، وهو ما يظهر بجلاء في حالة واجهة المدفوعات الموحدة في الهند ونظام الدفع السريع Pix في البرازيل. وقد ساعد هذا على اندماج مئات الملايين من الناس في النظام المالي حول العالم.

وفي الوقت نفسه، تظهر مخاطر كبيرة بسبب الابتكار قد تُقوّض الاستقرار المالي. فعلى سبيل المثال، قد تنتقل الصدمات الناجمة عن قطاع العملات المشفرة إلى النظام المالي التقليدي، وهو ما قد يشكل مخاطر على سوق سندات الخزانة الأمريكية.

وللاستفادة من إمكانات الابتكار وتخفيف المخاطر، لا بد من طرح أفكار جديدة وجذرية، لكن ذلك ليس كافيا في حد ذاته. ونحتاج كذلك إلى بنى تحتية عامة وتنظيم سليم وتجارب عملية في القطاعين العام والخاص لاستخلاص رؤى جديدة وتوجيه الاستثمار الخاص والسياسات العامة على أساس مستنير. وأخيرا، يتعين على القطاعين العام والخاص التنسيق لتوجيه التكنولوجيات الرقمية نحو تطبيقات تعود بالنفع الحقيقي على الأفراد والشركات، وتضع أسسا متينة لتحقيق الازدهار. ومن الأمثلة الحديثة على هذا النوع من التنسيق مبادرة مشروع أجورا (Project Agorá) الذي يجمع البنوك المركزية والبنوك التجارية لاستكشاف إمكانية تطوير دفتر حسابات رقمية موحد للاستفادة من منافع الترميز في أداء المدفوعات العابرة للحدود.

خبراء في الاقتصاد الرقمي صندوق النقد الدولي