التجنيد القائم على المهارات: عندما تتحول الخدمة العسكرية إلى استثمار في رأس المال البشري

في العقود الماضية كان التجنيد الإجباري يعني شيئًا واحدًا تقريبًا: تدريب عسكري مكثف وإعداد المجندين للمهام القتالية. لكن مع التحولات التكنولوجية السريعة في طبيعة الحروب والاقتصادات الحديثة، بدأ عديد من الدول في إعادة التفكير في مفهوم الخدمة العسكرية. ومن أبرز النماذج التي ظهرت في هذا السياق ما يُعرف بالتجنيد القائم على المهارات (Skill-Based Conscription).

يقوم هذا النموذج على فكرة بسيطة لكنها عميقة الأثر: ليس كل شاب يجب أن يكون مقاتلًا في ساحة المعركة، لكن كل شاب يمكن أن يسهم في منظومة الأمن الوطني وفق مهاراته وتخصصه. فبدلًا من تحويل جميع المجندين إلى جنود قتاليين، يتم تدريبهم تدريبًا عسكريًا أساسيًا ثم توزيعهم على وظائف تتوافق مع قدراتهم العلمية والمهنية.

من البندقية إلى لوحة المفاتيح





في الجيوش الحديثة لم تعد القوة العسكرية تُقاس فقط بعدد الجنود أو الدبابات، بل بقدرة الدولة على إدارة التكنولوجيا والبيانات والشبكات المعقدة. فأنظمة الاتصالات، والأمن السيبراني، والطائرات المسيّرة، وتحليل المعلومات الاستخباراتية أصبحت عناصر حاسمة في أي منظومة دفاعية.

لهذا السبب بدأت بعض الدول في توظيف المجندين في وظائف تقنية وإدارية متقدمة. فالمهندس قد يعمل في صيانة أنظمة الرادار، والمبرمج في تطوير أدوات الأمن السيبراني، وخريج إدارة الأعمال في إدارة الإمدادات العسكرية وسلاسل التوريد. وفي كثير من الحالات يصبح المجند جزءًا من منظومة تقنية أو لوجستية لا تقل أهمية عن الوحدات القتالية.

بناء الانضباط وثقافة العمل

إلى جانب الاستفادة من المهارات التقنية، يمنح هذا النموذج المجندين مجموعة من القيم والسلوكيات المهنية التي يصعب اكتسابها في بيئات أخرى. فالتدريب العسكري الأساسي يرسخ الانضباط الشخصي واحترام الوقت والالتزام بالمسؤولية، وهي عناصر جوهرية في أي بيئة عمل احترافية.

كما أن الخدمة ضمن فريق عسكري أو إداري داخل المؤسسة العسكرية تعزز روح العمل الجماعي والاعتماد المتبادل بين الأفراد. فالمجند يتعلم أن نجاح المهمة لا يعتمد على جهده الفردي فقط، بل على تنسيق الجهود مع الآخرين والالتزام بسلسلة القيادة والتنظيم المؤسسي.

ومن الجوانب المهمة أيضًا أن الخدمة العسكرية تزرع ثقافة الإنجاز تحت الضغط. فالعمل في بيئة تتطلب سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ يساعد الشباب على تطوير مهارات اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية في المواقف الصعبة.

مدرسة لبناء الشخصية المهنية

في هذا السياق يمكن النظر إلى التجنيد القائم على المهارات باعتباره مدرسة لبناء الشخصية المهنية للشباب. فالمجند يكتسب خلال فترة خدمته مهارات تنظيم الوقت، وإدارة المهام، والانضباط في الأداء، إضافة إلى مهارات التواصل والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.

كما أن العمل في وحدات تقنية أو لوجستية يمنح المجند خبرة عملية يمكن أن تفيده لاحقًا في سوق العمل. فكثير من الشباب يخرجون من الخدمة العسكرية وهم يمتلكون خبرة تطبيقية في مجالات مثل إدارة الأنظمة التقنية، أو تشغيل المعدات المتقدمة، أو إدارة العمليات.

نموذج يخدم الجيش والاقتصاد معًا

الميزة الأبرز لهذا النموذج أنه يحوّل الخدمة العسكرية إلى منصة لاكتشاف وتطوير المواهب الوطنية. فبدل أن تكون فترة التجنيد انقطاعًا عن الحياة المهنية، يمكن أن تصبح مرحلة تدريب عملي في مجالات متقدمة مثل تحليل البيانات أو الذكاء الاصطناعي أو الاتصالات العسكرية.

كما أن هذا النموذج يسمح للدولة بالاستفادة من مهارات الشباب المتعلمين دون أن تضطر إلى تدريبهم من الصفر. ففي عصر الاقتصاد المعرفي، يمتلك كثير من الشباب مهارات تقنية عالية يمكن توظيفها مباشرة في خدمة الأمن الوطني.

مستقبل الخدمة الوطنية

مع تسارع التحول الرقمي في العالم، يتوقع كثير من الخبراء أن يصبح التجنيد القائم على المهارات أحد النماذج الرئيسية للخدمة الوطنية في المستقبل. فالحروب الحديثة لا تُدار فقط في البر والبحر والجو، بل أيضًا في الفضاء الإلكتروني وشبكات المعلومات. وفي هذا السياق قد تتحول الخدمة العسكرية من مجرد واجب وطني مؤقت إلى برنامج وطني لتطوير المهارات والابتكار، يربط بين الدفاع الوطني وتنمية رأس المال البشري.

وهكذا، بدلاً من أن تكون الخدمة العسكرية محطة توقف في حياة الشباب، يمكن أن تصبح نقطة انطلاق نحو خبرات مهنية وتقنية تسهم في بناء اقتصاد أقوى ووطني أكثر تطورًا.

رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مكاتفة غير الربحية