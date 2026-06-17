التجزئة مجهر الاقتصاد

لا يُنظر إلى قطاع التجزئة بوصفه مجرد قطاع استهلاكي، بل بوصفه الأداة الأدق لقياس نبض الاقتصاد الحقيقي. هو أشبه بجهاز «الرنين المغناطيسي» للاقتصاد، لا يكتفي بإظهار ما يطفو على سطحه، بل يكشف عن ما تحت طبقات جلده «مرونة الدخل، تغير سلوك المستهلك، أثر التضخم، كفاءة سلاسل الإمداد، وجودة التنسيق المؤسسي». في التجزئة تتجلى التفاصيل الدقيقة التي لا تلتقطها المؤشرات الكلية، وتتكشف التناقضات بين النمو المحسوب على الورق، والأثر الملموس في السوق اليومية.

في السعودية، يظهر القطاع اقتصادًا يتحرك بسرعة، لكنه يعمل بإيقاع مركب. الطلب حاضر والسوق عميقة، والقوة الشرائية مستمرة، لكن الاحتكاكات التشغيلية والتنظيمية تكشف عن فجوات لم تُسد بعد.

ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية، على سبيل المثال، لا يُقرأ فقط كتسرب نقدي، بل كمؤشر على حاجة لإعادة تصميم العلاقة بين المقيم والاقتصاد المحلي. التجارب العالمية، خاصة في شرق آسيا، أظهرت أن الحل ليس في تقييد حركة الأموال، بل في مسارين متكاملين، يبرز أولهما في تحويل شرائح من العمالة الماهرة إلى ممارسين مستقلين ضمن أطر مهنية منظمة، عبر رخص وتصنيفات، وحوافز واضحة تربط بقاءهم بإضافة قيمة حقيقية مع تقليل الحواجز الإجرائية وتحويل النشاط الخفي إلى اقتصاد منظّم.

ويأتي المسار الثاني في تحفيز الإنفاق والاستثمار داخل السوق السعودية من خلال فرص تملك مدروسة، منتجات ادخارية وتقاعدية موجهة للوافدين، وبرامج ولاء مالية وضريبية تشجع بقاء جزء كبير من دخولهم ضمن المنظومة المحلية. عندها لا تصبح التحويلات مجرد «خروج للنقد»، بل جزءًا من إعادة تدوير الثروة محليًا، والتحول من نموذج «بلد عمل مؤقت» إلى «بلد مشاركة اقتصادية أعمق».

تكتسب التجزئة بعدًا إضافيًا حين تُقرأ ضمن مسار التحول الاقتصادي الأوسع. لم تعد مجرد قناة لتصريف السلع، بل أصبحت جسرًا لدخول الاستثمار الأجنبي، ومنصة توليد وظائف نوعية في التحليل السلوكي، التسويق الرقمي، إدارة سلسلة الإمداد، وتصميم تجربة المستهلك. كل تطوير للتجزئة هو جزء من إستراتيجية اقتصاد خدمات متقدم، لا ملحق بقطاع استهلاكي تقليدي.

كما تكشف التجزئة عن نضج حوكمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تتقاطع العقود، الإيجارات، النزاعات، وسرعة الفصل القضائي. هذه التحديات لا تعكس ضعف المبادرة، بل تشير إلى أن البيئة القانونية لم تصمم بعدُ بما يكفي لقطاع عالي الدوران ومنخفض الهامش.

دول مثل سنغافورة تعاملت مع هذا المبكرًا، وخففت نقاط الاحتكاك، وقدمت نماذج عقود قياسية ومسارات نزاع سريعة، فحققت استقرارًا تشغيليًا ظهر مباشرة على الاستثمارات.

حتى الشركات العائلية - ذلك العمود الفقري للتجزئة- لا تواجه أزمة حوكمة، بل حوكمة مؤجلة. المركزية والاعتماد على الخبرة الشخصية كانت قوة في مراحل النمو الأولى، لكن التحول الحالي يتطلب نقل الخبرة إلى أنظمة قابلة للتوسع والتمويل. فالتجارب الناجحة لم تصطدم بالعائلات، بل بنت حولها أطرًا مرنة توازن بين الاستمرارية والانضباط المؤسسي.

من الزاوية الحضرية، تُختبر التجزئة أيضًا كمعيار لفاعلية التخطيط الحضري؛ توزيع المراكز التجارية، شبكات الأحياء، ومسارات النقل تحدد ليس فقط أنماط الاستهلاك، بل جودة الحياة، كفاءة استخدام الوقت، والبصمة البيئية للمدينة.

كل متجر يتحول إلى فصل تدريبي مفتوح، وكل سلسلة تجزئة إلى مدرسة قيادة تشغيلية، بحيث يصبح القطاع منصة لتوطين المهارات وليس المقاعد، وقياس إنتاجية الفرق ومساراتها المهنية، وربطها بإضافة قيمة حقيقية.

من هذه الزاوية، لا تقدم التجزئة صورة متشائمة عن الاقتصاد السعودي، بل صورة صادقة وملهمة. فهي تكشف عن أن التحديات ليست نقص طلب أو هشاشة سوق، بل فجوات في التنسيق والمعلومات والحوافز.

والفارق بين اقتصاد يستهلك هذه الإشارات واقتصاد يستثمرها هو الفارق بين من يرى في الـ«MRI» تشخيصًا مقلقًا ومن يراه خريطة علاج ذكية. التجزئة هنا ليست محل السؤال، بل مفتاح الإجابة.

مستشار قانوني