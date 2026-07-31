يصعب تصور نمو مدن دول الخليج بالصورة التي نعرفها اليوم من دون التكييف. فقد أصبح التبريد عنصرًا أساسيًا في الحياة والعمل، وساعد على تشغيل المنازل والمكاتب والمصانع والمطارات والأسواق طوال العام. وما بدأ حلًا فرضته حرارة المنطقة قد يتحول اليوم إلى صناعة قادرة على الوصول إلى أسواق العالم.

يتزايد الطلب العالمي على التبريد مع ارتفاع درجات الحرارة واتساع المدن، خصوصًا في الدول التي لم تُصمم مبانيها وبنيتها التحتية للتعامل مع مواسم صيف أطول وأكثر قسوة. وتبرز أمام دول الخليج فرصة اقتصادية تقوم على الاستفادة من الخبرة التي بنتها خلال عقود في التعامل مع الحرارة وتشغيل المدن بكفاءة.

ولا تقتصر هذه الفرصة على بيع أجهزة التكييف، بل تشمل تصنيع الأنظمة والمكونات، وتطوير التقنيات، وتشغيل شبكات التبريد، وإدارة استهلاك الطاقة. فالعالم لا يحتاج إلى مزيد من الأجهزة فقط، بل إلى حلول توفر التبريد بتكلفة أقل وكفاءة أعلى.

وتكشف السوق السعودية عن حجم الفرصة. فقد بلغ حجم سوق أجهزة التكييف نحو 3.18 مليار دولار في 2025، وفق تقديرات شركة MarkNtel Advisors ، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.5 مليار دولار بحلول 2032. ويأتي أكثر من نصف الطلب تقريبًا من القطاع السكني، فيما تستحوذ أجهزة تكييف الغرف على قرابة نصف السوق.

لكن السعودية ليست سوقًا استهلاكية فقط، بل تمتلك قاعدة صناعية استطاعت الوصول إلى أسواق خارجية. وتقدم شركة صناعات مثالًا على ذلك، إذ تذهب نحو 30% من مبيعاتها السنوية إلى خارج السعودية. وهذا يعكس وجود خبرة تصنيعية وتصديرية قائمة يمكن البناء عليها، بدل النظر إلى صناعة التبريد بوصفها فرصة تبدأ من الصفر.

وتتطلب المرحلة المقبلة رفع القيمة المحلية التي تحققها الصناعة، من خلال التوسع عبر سلسلة القيمة، بدءًا من أنظمة التحكم والبرمجيات ومواد التبريد، وصولًا إلى الخدمات الهندسية والبحث والتطوير. وكلما توسعت الصناعة السعودية في هذه المجالات، أصبحت صادراتها أكثر ارتباطًا بالتقنية والمعرفة، وأقل اعتمادًا على التجميع.

وتتضح ملامح هذا التحول في الشراكة بين شركة آلات، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة كاريير لإنشاء منشأة متقدمة للتصنيع والبحث والتطوير داخل السعودية . وستنتج المنشأة أنظمة تكييف كبيرة الحجم، ووحدات معالجة الهواء، وتقنيات التبريد بالهواء، وأنظمة تدفق المبردات المتغير، بالاعتماد على سلسلة إمداد محلية.

ولا تقتصر أهمية الشراكة على التصنيع، بل تمتد إلى تطوير حلول تناسب الظروف المناخية في المنطقة، ومنها أنظمة تعمل بكفاءة في درجات الحرارة المرتفعة، وتقنيات تبريد ذات أثر بيئي أقل. كما تستهدف خدمة المشاريع السعودية، ثم التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، مع توقع توفير ما يصل إلى 5 آلاف فرصة عمل محلية.

ولا تتوقف الفرصة عند تصنيع الأجهزة وتصديرها. فالتبريد المركزي للمناطق يقدم نموذجًا مختلفًا، يعتمد على محطة تنتج المياه المبردة، ثم توزعها على مجموعة من المباني عبر شبكة متكاملة. وبذلك يتحول التبريد من جهاز داخل كل مبنى إلى خدمة من خدمات البنية التحتية.

وتوضح تجربة شركة تبريد الإماراتية أن الخبرة الخليجية في التبريد بدأت تتحول إلى نموذج قابل للتصدير. فتوسعها في السوق الهندية بالشراكة مع Tata Realty يظهر قدرة شركات المنطقة على نقل خبرتها في تشغيل أنظمة التبريد وإدارتها إلى أسواق جديدة.

وتكمن القيمة في تقديم حل متكامل يرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويحول التبريد من جهاز يباع مرة واحدة إلى خدمة طويلة الأجل يمكن تطبيقها في المدن التي تواجه طلبًا متزايدا على التبريد.

لطالما كانت الحرارة تكلفة تتحملها اقتصادات دول الخليج، لكنها قد تتحول اليوم إلى ميزة تنافسية. وتكمن الفرصة الحقيقية في تحويل الخبرة المتراكمة في التبريد إلى تقنيات ومنتجات وخدمات تصل إلى أسواق العالم.

كاتب ومحلل في شؤون المال والأعمال