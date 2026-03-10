الاقتصاد العالمي في المواجهة الراهنة

الخوف على أداء الاقتصاد العالمي، بدأ يظهر في الأسبوع الأول للحرب الدائرة حالياً في المنطقة. ورغم أن الوقت ما زال مبكراً، لظهور المخاوف، لكن وضعية هذا الاقتصاد، ليست بالمستوى الذي يمنح تفاؤلاً ولو مرحلياً. في العام الماضي، حقق استقراراً واضحاً، مع تراجع معدلات التضخم، وانفراج وضعية سلاسل التوريد، وتسجيل أسعار الطاقة مستويات سعرية مناسبة، وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، التي دلت على أن النمو العالمي سيسجل في نهاية العام الحالي 3.3 %، و3.2 % السنة المقبلة.

وإن كانت هناك توقعات على أن يتأرجح النمو في العامين المذكورين ما بين 2.6 و3.1 %. وفي كل الأحوال، فإن أي نسبة إيجابية للنمو، تعد في هذه الفترة، جيدة للغاية، في سياق الأداء الراهن للاقتصاد.

المواجهة الدائرة حالياً في الشرق الأوسط، طرحت أسئلة كثيرة حول مستقبل الاقتصاد العالمي، إذا ما استمرت مدة أطول. من أبرزها، قدرة الاقتصاد العالمي عموماً على الصمود، مع تكاليف أسعار الطاقة، التي بدأت بالفعل في تسجيل ارتفاعات تعد طبيعية في ظل التوترات الراهنة، وسلاسل التوريد، والممرات الإستراتيجية، وحركة الملاحة ما يرتبط بها من مسائل متصلة بتكاليف التأمين، وغير ذلك من مؤثرات.

باختصار، كيف سيكون أثر المواجهة الراهنة على آفاق الاقتصاد العالمي، إذا ما دامت فترة أطول مما هو متوقع؟ لا شك في أن ارتفاع أسعار الطاقة بصورة حادة، سيؤدي عملياً إلى ارتفاع في مستويات التضخم، التي عاناها العالم لأكثر من 3 أعوام. كما أن النمو سيدخل مرحلة عدم اليقين.

لا يزال الوقت مبكراً، لتقييم الآثار على قطاعات أساسية أخرى، مثل السياحة والبنى التحتية في المنطقة، والخدمات المختلفة، بما في ذلك المالية منها، والاستثمارات وغيرها. لكن وسط هذا الوضع، هناك نقطة مهمة للغاية تتعلق بوجود احتياطيات مالية ضخمة في دول المنطقة، الأمر الذي يسهم في امتصاص آثار الحرب، وهذه الاحتياطيات نجمت بالطبع عن مستويات أسعار التنفط والطاقة عموماً في السنوات القليلة الماضية.

غير أن الأهم من هذا كله، هو وقف الحرب، ونشر الاستقرار الحقيقي في المنطقة، التي تعد واحدة من أهم المراكز الاقتصادية العالمية، وتكرس أهميتها يوماً بعد يوم. لا يمكن لأي حراك اقتصادي أن يحقق قفزات نوعية، في بيئة إقليمية غير مستقرة، تسودها دائما حالة عدم اليقين. وعلينا أن نتذكر، أنه منذ الساعات الأولى لهذه المواجهة، ظهرت اضطرابات في حركة التجارة والنشاط الاقتصادي عموماً.

كاتب اقتصادي