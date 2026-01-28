الاستثمار… سفير فوق العادة!





بكر عبداللطيف الهبوب

لم تَعدْ قوةُ الدول تُقاس بما تملكه من جيوش أو بما تصطف خلفه من تحالفات عسكرية، بل بما تمتلكه من قدرة على التأثير الهادئ في اختيارات الشعوب واتجاهات الاقتصادات. في هذا العالم المتشابك، لم تعد البوارج هي التي تعبر الحدود، بل رؤوس الأموال، ولم تعد الأوامر تُفرض، بل تُنسج المصالح. هكذا تحوّل الاستثمار من "أداة اقتصادية" صمّاء إلى "قوة ناعمة"، بل إلى سفير فوق العادة يُعيد تشكيل العلاقات الدولية من دون طلقة واحدة.

منذ أفول حقبة الاستعمار التقليدي ونهاية الحرب الباردة، تغيّرت طبيعة النفوذ العالمي. لم تعد السيطرة تُمارَس عبر الاحتلال المباشر، بل عبر الاقتصاد، وسلاسل الإمداد، والشركات العابرة للقارات. الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي تجاوز عالميًا 1.5 تريليون دولار في 2024، أصبح أحد أهم مؤشرات النفوذ الدولي، إلى جانب الثقافة والتقنية والتعليم.

من يموّل المصانع، ويملك سلاسل التوريد، ويحدد معايير الإنتاج، يملك "ضمناً" قدرة على التأثير في الاستقرار الاجتماعي وأنماط الاستهلاك وحتى الخيارات السياسية.

فالاستثمار لا ينقل المال وحده، بل يَحمل معه منظومة كاملة من القيم والمعايير. مع كل مصنع جديد، تنتقل ثقافة العمل، ومع كل مشروع تقني تنتشر مفاهيم الكفاءة والحوكمة والانضباط المؤسسي. هذه ليست دعايةً أيديولوجيةً، بل تأثير تراكمي هادئ، يصنع التحول عبر الممارسة اليومية. هنا تتجلى القوة الناعمة في أنقى صورها "تغيير المجتمعات من الداخل من دون خطاب سياسي مباشر".

لكن هذه القوة ليست بريئة دائماً. فحين يختل التوازن، يمكن أن ينزلق الاستثمار إلى هيمنة ناعمة، تعيد تشكيل أولويات الدول وهوياتها الاقتصادية بما يخدم مصالح رأس المال الخارجي، فتتحول الشراكة إلى تبعية، والتنمية إلى قيد طويل الأجل. وقد شهد العالم نماذج مؤلمة لاقتصادات رُهنت مواردها وقرارها مقابل تدفقات استثمارية غير مشروطة. وفي المقابل، برزت تجارب أخرى جعلت الاستثمار أداة شراكة حقيقية، نقلت المعرفة، وبنت القدرات المحلية، واحترمت الخصوصيات الثقافية، فصنعت تنمية مستدامة لا استعمارًا جديدًا.

يمر النظام الاقتصادي العالمي بتحوّلات متسارعة، فالعولمة التي بشّرت بسوق واحدة وحدود مفتوحة، تتفكك إلى تكتلات اقتصادية إقليمية، وتعود الدولة مؤديا اقتصاديًا مباشرًا عبر سياسات صناعية، ودعم انتقائي، وتوجيه ائتماني، وتمييز وطني صريح. ولم تعد التجارة حرةً على إطلاقها، بل أصبحت انتقائية، ولم يعد الاستثمار مرحّبًا به مطلقًا، بل مشروطًا بالأثر والأمن والسيادة. إنها مرحلة ما بعد النيوليبرالية، حيث تتحول العولمة من "سوق" إلى "شبكة مصالح".

في هذا السياق المتحوّل، يبرز النموذج السعودي بوصفه تجربةً مختلفةً في توظيف الاستثمار كقوة ناعمة إنسانية. فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، لم يعد الاستثمار مجرد أداة لتنويع الاقتصاد داخليًا، بل أصبح جزءًا من لغة السعودية في العالم. فصندوق الاستثمارات العامة لم يُبنَ فقط لتعظيم العائد، بل لصناعة حضور عالمي مؤثر، وشراكات طويلة الأجل تعكس صورة دولة واثقة ومنفتحة.

يتكامل ذلك مع الدور التنموي العميق للسعودية في العالمين العربي والإسلامي. فالصندوق السعودي للتنمية موّل أكثر من 700 مشروع في أكثر من 80 دولة، بقيمة تجاوزت 24 مليار دولار تخدم التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية. كما تشكّل تحويلات الملايين من الأشقاء العرب والمسلمين العاملين في السعودية "التي تتجاوز 35 مليار دولار سنويًا" رافعةً حقيقيةً لتنمية اقتصادات بلدانهم. ويضاف إلى ذلك دعم ميزانيات الدول التي تمر بظروف قاهرة، والإعفاءات من القروض، والمساندة المباشرة لدول تعاني أزمات حادة.

وتمتد هذه القوة الناعمة إلى مجالات أكثر رمزية، حيث جعل الاستثمار الرياضي السعودية مركزًا عالميًا للأحداث الكبرى، فيما أعاد الاستثمار الثقافي والسياحي تقديم السعودية للعالم بوصفها دولة ذات ثقافة عريقة وهوية أصيلة. رسالةٌ وصلت بلغة العصر، من دون التفريط بالجذور والقيم.

لا يظهر الاستثمار السعودي بوصفه أداة نفوذ، بل كصيغة دبلوماسية معاصرة، يتحول فيها رأس المال إلى جسر للتقارب، وتغدو التنمية مسارًا للاستقرار والسلام. وفي عالم يتغير بوتيرة متسارعة، يقف الاستثمار عند حدّه الفاصل "إما وسيلة سيطرة جديدة"، أو "سفيرًا فوق العادة لبناء عالم أكثر توازنًا وإنسانية"؛ حيث إن من يضع الإنسان في قلب المعادلة لا يراكم نفوذًا عابرًا، بل يؤسس سفارةً دائمةً للثقة والشرعية في التاريخ الاقتصادي والإنساني.

مستشار قانوني