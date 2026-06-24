



جيمي ماكجيفر

بينما يحيي العالم ذكرى رحيل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق آلان جرينسبان، الذي وافته المنية يوم الاثنين عن عمر يناهز المئة عام، يبدو من المناسب أن يدخل البنك المركزي الأمريكي مرحلة "البساطة هي الأفضل" فيما يتعلق بالتواصل - وهو أمر كان "المايسترو" نفسه ليؤيده. قال جرينسبان أشياء كثيرة خلال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت 19 عامًا، لكن إحدى تصريحاته للمشرعين عام 1987 لاقت صدىً أكبر من غيرها: "إذا بدا كلامي واضحًا لكم أكثر من اللازم، فلا بد أنكم أسأتم فهم ما قلته"

قال جرينسبان أشياء كثيرة خلال فترة رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت 19 عامًا، لكن عبارة واحدة وجهها إلى المشرعين عام 1987 كان لها صدى أكبر من غيرها: "إذا بدوت واضحًا لكم أكثر من اللازم، فلا بد أنكم أسأتم فهم ما قلته". أوضح الرئيس الجديد، كيفن وارش، بشكلٍ جليّ رغبته في توجيه الاحتياطي الفيدرالي بعيدًا عن نهجه الذي اتبعه بعد الأزمة المالية العالمية، والمتمثل في التوجيهات المستقبلية، والرسوم البيانية، والتعليقات المستمرة على الاقتصاد، والعودة إلى أسلوب التواصل الأكثر غموضًا الذي ساد في عهد جرينسبان.

وبينما كان ظهور 19 مسؤولًا من الاحتياطي الفيدرالي بشكلٍ منتظم أمام العامة يُثير دائمًا ضجيجًا كبيرًا وإشاراتٍ متضاربة، فإنّ المبالغة في الاتجاه المعاكس تُنذر بخلق فراغٍ في التواصل. والفراغات عادةً ما تمتلئ بالتكهنات، وعدم اليقين، وبالنسبة للأسواق، بالتقلبات. لذلك، ربما ليس من المستغرب أن يكون المستثمرون حاليًا في أدنى مستويات الوضوح بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، كما كانت الحال في أي وقتٍ مضى خلال العقدين الماضيين منذ تنحي جرينسبان.

لذا، ربما ليس من المستغرب أن يكون لدى المستثمرين حاليًا أدنى مستوى من الوضوح بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، كما كانت الحال في أي وقتٍ مضى خلال العقدين الماضيين منذ تنحي جرينسبان. سيتي بنك ضد بنك أوف أمريكا سيختلف مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة وارش اختلافًا كبيرًا عن المجالس التي ترأسها بن برنانكي، وجانيت يلين، وجيروم باول، كما أشار بيان السياسة النقدية الصادر الأسبوع الماضي والمؤتمر الصحفي الأول لوارش.

يحذر جوناثان بينجل من يو بي إس من أن على المشاركين في السوق الاستعداد لـ"فراغ في التواصل" وتحديد المعلومات والإشارات التي يجب عليهم إعطاؤها الأولوية من البنك المركزي. وكتب هو وفريقه يوم الاثنين: "مع قلة المعلومات المتاحة، قد يلزم توخي مزيد من الحذر. وقد يؤدي ذلك إلى بعض التجارب والأخطاء". وهذا ما يحدث بالفعل. يكافح المحللون والمستثمرون لفهم توجهات وارش، وهو ما يظهر في تباين ملحوظ في توقعات أسعار الفائدة من قبل اثنين من أكبر بنوك وول ستريت.

قال اقتصاديون في بنك أوف أمريكا يوم الاثنين إنهم يتوقعون الآن 3 زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام. كانوا قد صرحوا سابقًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي على سياسته النقدية دون تغيير هذا العام، وسيُخففها مرتين في النصف الثاني من العام المقبل.

في غضون ذلك، يُصرّ خبراء الاقتصاد في سيتي، الذين يُعتبرون من أكثر المحللين ميلًا للتيسير النقدي في وول ستريت، على دعوتهم القديمة للاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 3 مرات، على الرغم من أنهم أرجأوا الجدول الزمني الأسبوع الماضي لمدة شهر. ويتوقعون الآن تخفيفًا للسياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس بحلول يناير من العام المقبل، بدلًا من ديسمبر من هذا العام. يُعدّ التباين بين الرأيين لافتًا للنظر: إذ تتباين وجهات نظرهم بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 150 نقطة أساس. وهذا يُمثل فجوة كبيرة على مدى 12 أو 18 شهرًا، فضلًا عن 6 أشهر فقط.

شفافية الاحتياطي الفيدرالي - التزام؟ مع ذلك، يُمكن فهم هذا التباين في ضوء الإشارات المتضاربة في البيانات الاقتصادية اليوم، وإلغاء التوجيهات المستقبلية. يُشير المؤيدون لسياسة نقدية أكثر تشدداً إلى أن التضخم مرتفع للغاية. فقد تجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لـ5 سنوات، ويقترب بسرعة من 4%. ولا بد من رفع تكلفة الاقتراض لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

كما رجّحت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات موظفيه والمؤتمر الصحفي الذي عقده وارش كفة فريق بنك أوف أمريكا، إذ أشارت جميعها إلى أن رد فعل الاحتياطي الفيدرالي سيكون على الأرجح أكثر تشدداً مما كان عليه في عهد باول.

في المقابل، يُصرّ خبراء الاقتصاد في سيتي على أن سوق العمل أكثر أهمية فمن المتوقع أن يضعف بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة، ما سيُؤدي إلى انخفاض التضخم، ويُمهّد الطريق لخفض أسعار الفائدة. والسبب الوحيد لتأجيلهم موعد هذه التخفيضات هو اعتقادهم الآن بأن التوصل إلى هذا الإجماع من قِبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيستغرق وقتاً أطول.

إن اختلاف الآراء هو ما يُشكّل السوق، أليس كذلك؟ وقد يكون إجبار المستثمرين على التركيز على تحليل البيانات الاقتصادية - وليس على "خطابات الاحتياطي الفيدرالي" - هو ما يُريده وارش تحديداً. لكنّ انتقال جيل من المستثمرين الذين نشأوا على وفرة من المعلومات من الاحتياطي الفيدرالي سيكون مليئًا بالتحديات. وقد يصبح تسعير الأصول، وخاصةً الجزء القريب من سوق سندات الخزانة، مهمةً بالغة الصعوبة.

مع أن مقولة جرينسبان "التي أُسيء فهمها" من عام 1987 تُعدّ من أشهر مقولاته، يجدر التذكير بأنها قيلت على سبيل المزاح. فقد كان يُشيد باستمرار بشفافية الاحتياطي الفيدرالي، التي قال إنها تُحسّن أداء السوق وتعزز مصداقية البنك المركزي.

وقال في 2001: "الانفتاح واجب على البنك المركزي في مجتمع حر وديمقراطي". يرى وارش أن الانفتاح قد تجاوز الحد، ما يستدعي تصحيحًا جذريًا. وسنعرف قريبًا إن كان مُصيبًا.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز