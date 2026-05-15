الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة للحفاظ على مصداقيته

قد لا يكون تجاهل صدمة أسعار النفط كافيًا. قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى إثبات عزمه على اتخاذ إجراءات لتحقيق هدفه المتعلق بالتضخم، تمامًا كما يبدو أن نظرائه في أوروبا عازمون على فعل ذلك. وبالنظر إلى توقعات خبراء وول ستريت الحالية، فقد يكون لهذا الإجراء تأثير كبير إذا ما حدث.

تقترب أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنهاية العام من أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب الإيرانية، مع قلة المؤشرات على التوصل إلى اتفاق سلام دائم. يتجه التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى تجاوز 4% هذا الشهر لأول مرة منذ 3 سنوات، بعد فشله في بلوغ هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% منذ فبراير 2021. وقد زادت أسعار المنتجين من حدة هذا الارتفاع، مسجلةً أكبر مكاسب شهرية لها منذ تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس 2022، وبمعدل سنوي بلغ 6%، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات.

بغض النظر عن كيفية تحليل الأرقام، لا شك أن التضخم الأساسي، وحتى معدلات التضخم "المعدلة" التي تستبعد التقلبات السعرية الشهرية الأكثر حدة، عادت إلى الارتفاع. وقد عاد الاتجاه إلى الصعود، وكذلك زخم تغيرات الأسعار.

يشعر عديد من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية أن عجز البنك المركزي عن العودة إلى هدفه يهدد مصداقيته على المدى الطويل، وقد يدفع توقعات التضخم لدى السوق والجمهور إلى مستويات أعلى. وتُعد رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، آخر من أعرب عن قلقه.

قال كولينز يوم الأربعاء: "إن أكثر من 5 سنوات من التضخم الذي يتجاوز الهدف المحدد قد قللت من صبري على تجاهل صدمة عرض أخرى". وأضاف: "أتصور سيناريو يتطلب تشديدًا في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم بشكل مستدام إلى 2% في الوقت المناسب".

كولينز ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي، إذ يتبنى أعضاء مجلس السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي هذا الرأي أيضًا، وهم من أكثر الأعضاء تشددًا في المجلس هذا العام. على سبيل المثال، كانت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، واحدة من ثلاثة صناع سياسة عارضوا التوجه التيسيري في البيان الأخير للاحتياطي الفيدرالي.

وقالت الأسبوع الماضي: "يجب أن يتخذ بياننا موقفًا محايدًا إلى حد كبير بشأن ما إذا كانت الخطوة التالية هي خفض التضخم أو رفعه أو مجرد تعليقه لفترة طويلة جدًا".

إن الحديث عن انقسام في البنك المركزي مع تولي الرئيس الجديد كيفن وارش منصبه هذا الأسبوع ليس إلا غطاءً للتوجه المتشدد. فمن بين 18 عضوًا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورؤساء الفروع الإقليمية، يُعتبر 3 فقط حاليًا من ذوي التوجه التيسيري من وجهة نظر عديد من المراقبين للاحتياطي الفيدرالي. ويحل وارش محل واحد فقط من هؤلاء المؤيدين للسياسة النقدية.

هل الطريق الوحيد هو الصعود؟

إذا ما امتدت أزمة الطاقة لتؤثر سلبًا في أسعار السلع والخدمات الأساسية، فما مدى احتمالية أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي صعودية؟

سوق العقود الآجلة للاحتياطي الفيدرالي، الذي راهن بثقة على خفضين إضافيين لسعر الفائدة حتى الهجمات على إيران في أواخر فبراير، لا يتوقع حاليًا أي تخفيف إضافي، ويرجح بنسبة 80% رفع سعر الفائدة الأساسي البالغ 3.625% بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

تجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 4% مجددًا هذا الأسبوع. وعاد عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى ما فوق 5%، ويبلغ متوسط ​​أسعار الفائدة الثابتة على الرهن العقاري لأجل 30 عامًا 6.46%، أي أعلى من 6% لما يقرب من 4 سنوات متتالية.

يستعد سوق الدخل الثابت بالفعل لتغيير في توجه سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وهو تغيير لم يكن متوقعًا عند ترشيح وارش لأول مرة في يناير. ومع ذلك، يشير استمرار توقعات خفض أسعار الفائدة إلى أن عالم الاستثمار الأوسع لا يزال يعتبر المزيد من التيسير النقدي السيناريو الأساسي، على افتراض أن انتهاء الصراع في الخليج وانخفاض أسعار النفط سيعيدان فتح الباب أمام الاحتياطي الفيدرالي.

قبل 3 أسابيع فقط، توقع واحد فقط من بين 62 خبيرًا اقتصاديًا وإستراتيجيًا استطلع آراءهم رفع أسعار الفائدة بحلول منتصف العام المقبل. وكان الرأي السائد هو خفضان إضافيان خلال تلك الفترة.

هذا الأسبوع، ورغم أن بيانات التضخم السيئة أجبرت العديد من البنوك والمتنبئين على تأجيل جداولهم الزمنية للتيسير النقدي، فإن خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.

أجلت إدارة الثروات العالمية في بنك يو بي إس توقعاتها للخفض التالي 3 أشهر إلى سبتمبر، لكنها لا تزال تتوقع خفضين في ديسمبر ومارس من العام المقبل.

لا تزال توقعات مورغان ستانلي لمنتصف العام تشير إلى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام المقبل، إلى جانب ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11% وانخفاض عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.2%.

بطبيعة الحال، تلجأ جميع هذه المؤسسات الاستثمارية إلى التحوط من خلال سيناريوهات بديلة، وهو أمر مفهوم في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة.

ولكن حتى مع احتمال إعادة تقييم سوق أسعار الفائدة جزئيًا، سيتطلب الأمر تغييرات جذرية في التوقعات إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في الخطوة المقبلة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز