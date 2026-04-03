الأوضاع الاقتصادية بعد حرب الشرق الأوسط

أدت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط خلال 2026 , وخصوصاً الاعتداء الإيراني المتكرر على دول الخليج العربية, إلى واحدة من أكبر الصدمات الاقتصادية العالمية منذ عقود، نظراً للموقع الإستراتيجي للدول المتأثرة بالحرب وتأثيرها المباشر في أسواق الطاقة العالمية. ومع تصاعد العمليات العسكرية وإغلاق بعض الممرات البحرية الحيوية، بدأت آثار الحرب تتسع لتشمل الاقتصاد العالمي بأكمله، بدءًا من أسعار النفط، مروراً بالتضخم العالمي، ووصولاً إلى تراجع معدلات النمو والاستثمار.

يُعد النفط أول وأكبر المتأثرين بهذه الحرب، خاصة مع تهديد و إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز العالمية. وقد شهدت الأسواق ارتفاعات حادة في أسعار النفط، حيث ارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 107 دولارات للبرميل خلال تصاعد العمليات العسكرية، مع توقعات بإمكانية وصول الأسعار إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار إغلاق الممرات الحيوية.

من أبرز نتائج الحرب عودة موجة التضخم العالمية، خاصة في الدول الصناعية الكبرى. وتشير التوقعات إلى احتمال وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% خلال 2026، بينما قد يصل التضخم العالمي إلى 5.8% في بعض السيناريوهات المتشائمة. ويؤدي ذلك إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والسكن وتراجع القوة الشرائية للأفراد.

لم تقتصر آثار الحرب في النفط فقط، بل امتدت إلى التجارة العالمية، حيث أثرت التوترات العسكرية في حركة السفن والشحن البحري. وتشير التقارير إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل ملحوظ، إضافة إلى تغيير مسارات السفن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة قد تتراوح بين 12% و18% عالمياً.

يُعد الاقتصاد الإيراني من أكثر الاقتصادات تضرراً بالحرب، حيث تجاوز معدل التضخم 42%، وارتفعت معدلات البطالة نتيجة توقف عديد من الأنشطة الصناعية. كما تراجعت قيمة العملة الإيرانية بشكل حاد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وزيادة الضغوط الاقتصادية على السكان.

تأثرت دول الخليج بشكل مباشر بالحرب، حيث ارتفعت الإيرادات النفطية نتيجة زيادة الأسعار، إلا أن ذلك صاحبه ارتفاع في تكاليف التأمين والشحن وزيادة الإنفاق العسكري. كما شهدت بعض القطاعات مثل السياحة والطيران تباطؤًا مؤقتاً نتيجة المخاوف الأمنية.

تسببت الحرب في حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق المالية، ما أدى إلى تقلبات في مؤشرات الأسهم وارتفاع أسعار الذهب نتيجة توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة. كما زاد الطلب على الدولار الأمريكي باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

أثرت الحرب في منظومة الأمن الغذائي العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء لفترة طويلة حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية.

رغم الآثار السلبية، ظهرت بعض الفرص الاقتصادية، مثل زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتطوير الموانئ البديلة، ونمو قطاع الصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية، نتيجة زيادة الطلب العالمي على هذه القطاعات.

يرى الخبراء أن مستقبل الاقتصاد العالمي يعتمد على مدة استمرار الصراع. ففي حال انتهاء الحرب سريعاً، قد تستقر الأسواق وتنخفض أسعار النفط تدريجياً. أما في حال استمرارها لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم وزيادة احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي.

تشكل الحرب الحالية في الشرق الأوسط تحدياً اقتصادياً كبيراً للعالم، حيث أثرت في أسواق الطاقة والتجارة والاستثمار. وتؤكد هذه الأزمة أهمية تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار في البنية التحتية لضمان استقرار الاقتصادات في مواجهة الأزمات المستقبلية.

كاتب اقتصادي