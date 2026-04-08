الألومنيوم أزمة متفجرة في إمدادات المعادن





آندي هوم

بدأ تجار المعادن العام وهم قلقون بشأن نقص وشيك في إمدادات النحاس، لكنهم أنهوا الربع الأول من العام وهم يواجهون أزمة إمدادات وشيكة للغاية في الألومنيوم. وقد خفّفت الحرب الإيرانية، التي دخلت أسبوعها الخامس، من حدة المضاربات التي امتدت من أسواق الذهب والفضة إلى مجمع المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن في يناير. لكنها دفعت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوى لها منذ 2022، مع تضرر مصهرين في الخليج جراء ضربات صاروخية إيرانية، واستمرار القيود الشديدة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

إن حقيقة أن أداء القصدير كان مماثلاً لأداء الألومنيوم في الربع الأول من العام تشير إلى أن دوافع ارتفاع أسعار المعادن لا تزال كامنة، حتى مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات الطلب.

الألومنيوم المتفجر

كشفت الحرب الإيرانية عن هشاشة سلسلة إمداد الألومنيوم الغربية. تمثل منطقة الخليج نحو 9% من طاقة صهر الألومنيوم العالمية و18% من الصادرات العالمية خارج الصين.

كان الأثر الأولي هو ضغط لوجستي ناجم عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. خفضت كل من شركة كاتالوم القطرية وشركة ألومنيوم البحرين (ألبا) معدلات التشغيل للحفاظ على مخزون المواد الخام.

ثم جاءت الضربات المباشرة. استُهدفت ألبا بصواريخ إيرانية، وانخفضت طاقتها الإنتاجية إلى 30%، بينما توقف مصهر الطويلة العملاق، الذي تديره شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، عن العمل تمامًا بعد تعرض محطة توليد الطاقة فيه لأضرار، وفقًا لشركة الاستشارات وود ماكنزي. أما إنها أزمة لم يتوقعها أحد، وتداعياتها تمتد عبر سلسلة التوريد.

يواجه مشترو الألومنيوم الغربيون ضربة مزدوجة نتيجة الارتفاع المتزامن في سعر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) والقفزة الحادة في علاوات الأسعار الفعلية. وفي سياق متصل، بلغ سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 14,527.50 دولار للطن المتري في يناير، حيث انجذب المستثمرون إلى التوقعات الإيجابية للنحاس، والتي ترتكز على نمو الطلب الهائل ومحدودية العرض.

ومع ذلك، لا يوجد نقص في النحاس حاليًا. فقد أغلقت مخزونات البورصات العالمية شهر مارس عند ما يزيد قليلاً عن 1.4 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى لها منذ سنوات. وقد أدى هذا الفائض المتزايد من المعدن إلى تهدئة بعض التفاؤل، حيث أغلق سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن لأجل 3 أشهر الربع عند 12,335.50 دولار للطن، أي أقل بنسبة 15% من ذروة يناير، ومستقرًا تقريبًا عند بداية العام. تكرر النمط نفسه في سوق القصدير، الذي قفز إلى مستوى قياسي بلغ 59,040 دولارًا للطن في يناير، حيث انقاد المستثمرون وراء فكرة ندرة المعروض.

وهنا أيضًا، استجابت الشركات الصناعية بتسليم المعدن إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن. وقفزت مخزونات القصدير المسجلة بنسبة 60% لتصل إلى 8,675 طنًا منذ بداية العام، مع وجود 2,951 طنًا أخرى في فئة المخزونات غير الخاضعة لشروط الشراء في بورصة لندن للمعادن.

ومن اللافت للنظر، كما هي الحال مع النحاس، عدم وجود أي مؤشر على ضيق في هيكل فروق أسعار القصدير في بورصة لندن للمعادن. ويتداول كلا المعدنين في حالة كونتانجو واسعة، ما يشير إلى عدم وجود نقص فوري في الوحدات. كما لا يوجد أي خطر من نقص في أسواق النيكل أو الرصاص. فمخزونات كليهما في بورصة لندن للمعادن مرتفعة، وفروق الأسعار الزمنية منخفضة للغاية.

في الواقع، ارتفعت مخزونات الرصاص في بورصة لندن للمعادن بشكل كبير لتتجاوز 500 ألف طن، ويتجه هذا المعدن الثقيل ليحل محل الألومنيوم كأداة التمويل المعدنية المفضلة. يبقى الزنك استثناءً، إذ لا يزال معدن الجلفنة يرفض الأداء المتوقع.

لم تشهد مخزونات بورصة لندن للمعادن أي نمو ملحوظ - فقد ارتفعت المخزونات بمقدار 7900 طن فقط منذ بداية العام - ويتداول فارق السعر بين سعر البيع الفوري وسعر التسليم لثلاثة أشهر عند مستوى كونتانجو هامشي قدره 5 دولارات للطن.

تأثير الجولة الثانية

يبقى السؤال الأهم الذي يلوح في الأفق بشأن المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن مع دخولنا الربع الثاني هو تأثير الحرب الإيرانية في الطلب. لا تُعد أسعار الطاقة المرتفعة خبرًا سارًا لا للمصنّعين ولا للمستهلكين. يعتمد كثيرون، بطبيعة الحال، على مدة استمرار الأعمال العدائية، ولهذا السبب انتقلت أسعار المعادن من تصدرها عناوين الأخبار في يناير إلى متابعتها بشكل أعمى في مارس. أما بالنسبة للألومنيوم، فقد طالت الحرب بالفعل، وسيستمر تأثير خسارة أصول الإنتاج الرئيسية في الخليج لأشهر عديدة مقبلة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز