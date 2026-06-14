الأسواق الأمريكية والتعايش مع التضخم





مايك دولان

تتعرض الأسواق لضغوط من عدة جهات: الحرب، والتضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، واضطرابات قطاع التكنولوجيا. وبينما قد يُقال إن الرئيس دونالد ترمب "يُحب التضخم"، فإن الأسواق والجمهور عمومًا لا يتفقون معه. صحيح أن ترمب ربما أخطأ في التعبير، وربما لم يكن يُشير إلى ارتفاع الأسعار بحد ذاته، بل إلى حقيقة أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر مايو كانت أقل بقليل من المتوقع. ولكن مع عودة التضخم الرئيسي إلى 4.2%، يبدو أن المستثمرين الذين يحاولون استخلاص بعض التفاؤل من التقرير يواجهون صعوبة أكبر من الرئيس نفسه، وسيتعين عليهم أيضًا استيعاب تحديث أسعار المنتجين لشهر مايو الصادر اليوم.

سأتناول هذا الموضوع وغيره لاحقًا. لكن أولًا، اطلعوا على مقالي الأخير حول الخطوات السهلة التي ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذها للمساعدة على تحقيق "يورو عالمي". واستمعوا إلى أحدث حلقات بودكاست "مورنينج بيد" اليومي. اشتركوا للاستماع إلى صحفيي رويترز وهم يناقشون أهم الأخبار في الأسواق والتمويل 7 أيام في الأسبوع.

التعايش مع التضخم:

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، بعد أن تراجعت عن مكاسبها السابقة التي حققتها إثر جولة جديدة من المناوشات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل، التي استمرت لليوم الثاني على التوالي.

في غضون ذلك، ومع اقتراب طرح أسهم شركة سبيس إكس للاكتتاب العام، يبدو أن قطاعي الرقائق والتكنولوجيا لا يزالان يعانيان عدم الاستقرار. أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على انخفاض يوم الأربعاء مع استمرار شركات تصنيع الرقائق في تراجعها الأخير، حيث انخفض مؤشر SOX للرقائق بأكثر من 3%. مع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت قبل افتتاح السوق يوم الخميس.

انخفض سهم أوراكل بنسبة 9% في تداولات ليلة الأربعاء بعد إعلان أرباحها، وذلك بعد فترة وجيزة من تراجع سهم برودكوم عقب إعلان أرباحها الأسبوع الماضي، ما أثار قلق المستثمرين.

بالنسبة لأوراكل، تركزت المخاوف على تزايد ديونها نتيجة لجوءها إلى الاقتراض لتمويل تطوير بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.

وما يزيد من القلق بشأن تكاليف الاقتراض، أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لرفع سعر الفائدة الذي طال انتظاره يوم الخميس، ومن المرجح أن ينصب التركيز على مدى التشديد النقدي الذي قد يشير إليه لاحقًا. من غير المرجح أن يشير البنك إلى أن رفع سعر الفائدة اليوم هو "الرفع الأخير"، حيث أن الحرب الإيرانية تُفاقم توقعات التضخم لديه. وتستعد الأسواق لتحركين إضافيين على الأقل من جانب البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام.

في الأسبوع المقبل، ستتجه أنظار الأسواق إلى رفع متوقع لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان، واجتماع محتمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتسم بالتشدد.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ بعد تصاعد التوترات في الخليج، على الرغم من وجود طلب جيد على ما يبدو في مزاد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الذي عُقد يوم الأربعاء. ولن تكون مهمة كيفن وارش سهلة في أول اجتماع له الأسبوع المقبل.

انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام - التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الخميس الماضي وسط حماس كبير وجدل واسع النطاق حول كل شيء بدءًا من تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة وصولًا إلى أسعار التذاكر الباهظة. لكن يمكن ملاحظة بعض القيمة الاقتصادية لاستضافة أكبر حدث رياضي في العالم من خلال حجوزات تأجير بيوت العطلات في المدن المضيفة.

رئيس تحرير قسم المالية والأسواق في وكالة رويترز