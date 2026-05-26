الأسهم الصاعدة والفترة العصيبة مع انحسار الأرباح وارتفاع العوائد

قد تواجه الأسهم الأمريكية المرتفعة تقلبات في الأيام الأخيرة من موسم أرباح الشركات الاستثنائي، حيث يواجه المستثمرون وضعًا متزايد الصعوبة يتمثل في ارتفاع التضخم وعوائد السندات. تذبذب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي هذا الأسبوع، لكنه كان قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق، مرتفعًا بأكثر من 9% هذا العام. وقد حقق المؤشر مكاسب أسبوعية متتالية لـ8 أسابيع.

قال أنتوني ساجليمبين، كبير إستراتيجيي السوق في شركة أميربرايز، إن قوة الأرباح سمحت للمستثمرين بتجاهل العوامل السلبية مثل ارتفاع العوائد، وارتفاع أسعار النفط، والحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية المستمرة، لكن "موسم إعلان الشركات عن نتائجها قد انتهى تقريبًا الآن". وأضاف ساجليمبين، قبيل أسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين: "يتجاوز المستثمرون موسم إعلان الأرباح، وبدأت البيئة الاقتصادية الكلية تتصدر المشهد".

وقد أثارت موجة بيع في سوق السندات قلق وول ستريت. فقد بلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ يناير 2025، بينما لامس عائد السندات لأجل 30 عامًا أعلى مستوى له منذ عام 2007، على الرغم من تراجع كلا العائدين قرب نهاية الأسبوع. تُشكل العوائد، التي ترتفع مع انخفاض أسعار السندات، تحدياتٍ أمام الأسهم نظرًا لارتفاعها السريع، بما في ذلك الضغط على التقييمات وارتفاع تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. ومن العوامل الرئيسية التي تدفع العوائد إلى الارتفاع المخاوف التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب.

يقول جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة بلانت موران للاستشارات المالية: "لا تزال المخاوف التضخمية تتصاعد. نشهد ارتفاعًا في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، وهو ما يُشكل تحديًا لسوق السندات، وربما يُحدّ من نمو الأسهم بشكل عام إذا استمر لفترة من الزمن".

مؤشر التضخم الأمريكي مُرتقب: من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل يوم الخميس. ويأتي إصدار هذا المؤشر، الذي يُفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد هدفه السنوي للتضخم عند 2%، بعد قراءات مرتفعة هذا الشهر لمؤشرات أخرى لأسعار المستهلكين والمنتجين.

وقال ساجليمبين: "ستكون هذه نقطة بيانات أخرى تُرجّح أن تُظهر أن أشهرًا من ارتفاع أسعار النفط واضطرابات الإمداد بدأت تؤثر على بيانات التضخم".

وتتزايد المخاوف من التضخم في توقعات أسعار الفائدة. وتُسعّر أسواق العقود الآجلة الآن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2026. في بداية هذا العام، كانت الأسواق تُراهن على مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة التي تُناسب سوق الأسهم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي، التي نُشرت هذا الأسبوع، تزايد قلق المسؤولين من أن ارتفاع الأسعار خلال الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران قد يُؤجّج التضخم. وأبدى عدد متزايد منهم انفتاحًا على احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال بيرد: "في أفضل الأحوال، أقول إننا الآن في وضع أشبه بفترة توقف مطولة، مع احتمال اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا استمر التضخم في التصاعد".

وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى في الأسبوع المقبل تقديرًا جديدًا لنمو الربع الأول وأحدث بيانات ثقة المستهلك.

حققت شركتا كوستكو وسيلزفورس أداءً متميزًا في الربع الأول من العام، حيث أعلنت أكثر من 90% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن نتائجها، وتشير بيانات LSEG IBES إلى أن إجمالي أرباح الربع الأول يسير على الطريق الصحيح لتحقيق قفزة بنسبة 29% مقارنةً بالعام الماضي.

وقال سكوت رين، كبير إستراتيجيي السوق العالمية في معهد ويلز فارجو للاستثمار: "أعتقد أن التوقعات بشأن الأرباح والنمو الاقتصادي مرتفعة للغاية، وهذا ما ينعكس على أسعار الأسهم الحالية". وستعلن عديد من شركات التجزئة الكبرى نتائجها خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك كوستكو وبيست باي ودولار تري، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات تدل على أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤثر سلبًا في الإنفاق الاستهلاكي في قطاعات أخرى.

وانخفضت أسهم وول مارت يوم الخميس بعد أن التزمت الشركة الرائدة في قطاع التجزئة بأهدافها السنوية المتحفظة للمبيعات والأرباح. كما ستكون الذكاء الاصطناعي، الذي يُعد محركًا رئيسيًا لنمو الأسهم والأرباح، محط أنظار المستثمرين مع إعلان نتائج شركة سيلزفورس، المزودة لبرمجيات الحوسبة السحابية، وشركة ديل تكنولوجيز، المتخصصة في بيع الخوادم.

أعلنت شركة إنفيديا، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، والتي تُعتبر نتائجها مؤشراً مهماً على صحة سوق الذكاء الاصطناعي، يوم الأربعاء، توقعاتها بتحقيق إيرادات بقيمة 91 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام، متجاوزةً بذلك تقديرات وول ستريت. وقال بروك وايمر، محلل إستراتيجيات الاستثمار في شركة إدوارد جونز، "تؤكد نتائج إنفيديا استمرار قوة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز