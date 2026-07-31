يشكل السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية أحد أهم التحولات الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الاستثمار وتحقيق معدلات كبيرة في المفهوم الاستثماري الذي يتواكب مع التحولات الاقتصادية في البلاد، ورفع إسهام معدلات القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.

ويُنظر إلى هذا التوجه بوصفه أداة اقتصادية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحفيز التنمية العمرانية، ودعم القطاعات المرتبطة بالعقار مثل السياحة والضيافة والتمويل والإنشاءات. وفي المقابل، يثير هذا التحول تساؤلات حول تأثيره في أسعار العقارات، وفرص تملك المواطنين، والتركيبة الاجتماعية في بعض المدن. ولكن المعالجالات والحلول موجودة لأي وضع.

الآثار الاقتصادية

يُتوقع أن يحقق فتح السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب عدداً من المكاسب الاقتصادية، حيث يسهم تملك العقار في منح المستثمر الأجنبي مزيداً من الثقة والاستقرار، ما يشجعه على تأسيس أعماله وتوسيع استثماراته داخل السعودية، وهو ما ينعكس إيجاباً على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما يؤدي دخول شريحة جديدة من المشترين إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والفندقية، ما يحفز المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع جديدة ورفع جودة المنتجات العقارية. ينعكس نمو السوق العقارية على قطاعات متعددة مثل المقاولات، والهندسة، والاستشارات، والوساطة العقارية، وإدارة المرافق، والخدمات اللوجستية، مما يوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

تستفيد الدولة من ارتفاع حجم الصفقات العقارية وما يرتبط بها من رسوم وضريبة التصرفات العقارية ورسوم التسجيل، إضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي بشكل عام . يدفع دخول المستثمرين الدوليين المطورين المحليين إلى تحسين جودة المشاريع، وتبني أفضل الممارسات العالمية في التصميم والبناء والاستدامة.

الآثار الاجتماعية

يحمل القرار آثاراً اجتماعية إيجابية وأخرى تتطلب إدارة متوازنة. من الإيجابيات رفع مستوى جودة المشاريع السكنية. وتحسين البيئة العمرانية والخدمات.إضافة إلى زيادة التنوع الثقافي في المدن الكبرى. ودعم المدن العالمية مثل الرياض وجدة والوجهات السياحية الجديدة.

إلا أنه قد تظهر بعض السلبيات ومنها احتمالية ارتفاع أسعار العقارات في بعض المواقع ذات الطلب المرتفع. وزيادة أسعار الإيجارات إذا ارتفع الطلب بصورة كبيرة. وقد ينتج احتمال توجه المستثمرين نحو المضاربة بدلاً من الاستثمار طويل الأجل. ولكنها هنالك ضوابط قانونية لهذا الوضع ويتم الحد من خطورته.

أبرز العوائق

رغم جاذبية السوق السعودية، لا تزال هناك تحديات قد تؤثر في حجم الإقبال، ومنها:ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المدن. واختلاف الأنظمة بين أنواع العقارات والمناطق. وارتفاع تكلفة التمويل مقارنة ببعض الأسواق العالمية. إضافة إلى الحاجة إلى تسريع الإجراءات الرقمية المتعلقة بالتسجيل ونقل الملكية.

أهم المزايا للمستثمر الأجنبي

توفر السعودية عديدا من المقومات الجاذبة، أبرزها:اقتصاد قوي ومستقر. وبيئة تنظيمية تتطور بشكل مستمر. ووجود مشاريع عملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية ووسط جدة.إضافة إلى نمو سكاني مرتفع وزيادة الطلب على الإسكان. وبنية تحتية حديثة. يضاف إلى ذلك توسع القطاع السياحي والترفيهي.

التوقعات المستقبلية للإقبال على شراء العقارات

تشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الطلب الأجنبي على العقارات مرشح للنمو خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة عدد المقيمين ذوي الدخل المرتفع، واستضافة السعودية للفعاليات الدولية، والتوسع في منح الإقامات المميزة، إضافة إلى استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وما يصاحبها من توسع عمراني واستثماري.

ومن المتوقع أن يكون النمو العقاري لتملك الاجانب تدريجياً في البداية، ثم يتسارع مع اتضاح الأنظمة واستقرار السوق، بحيث يتركز في المدن الكبرى والمشروعات النوعية أكثر من انتشاره في جميع المناطق.

كاتب اقتصادي