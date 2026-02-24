اكتشاف قيمة الأسهم العالمية في أماكن غير متوقعة

على الرغم من البداية المتعثرة لعام 2026 على الصعيد الجيوسياسي، لا يزال عديد من مستثمري الأسهم العالميين يكافحون للعثور على فرص استثمارية مغرية. إلا أن هناك بعض الفرص الاستثمارية الواعدة المتبقية لمن يرغب في البحث خارج حدود الولايات المتحدة. لكنها ليست في الأماكن التي قد يتوقعها المرء.

في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كانت أسهم الأسواق الأوروبية والناشئة تتداول دون مستويات تقييمها التاريخية، ولكن بعد 12 شهرًا من المكاسب القوية، اختفت تلك الخصومات الكبيرة إلى حد كبير، وتبدو معظم المؤشرات الرئيسية الآن وكأنها مقيمة بالكامل.

في ظل بيئة تتسم بتقييمات مرتفعة وتوترات جيوسياسية متصاعدة، يرتفع خطر تراجع الأسعار هذا العام، ما يزيد من إقبال المستثمرين على الأسهم ذات القيمة مع توقعات نمو معقولة.

إليكم جولة عالمية حول الأماكن التي قد يجد فيها مستثمرو الأسهم هذه الفرص.

في أوروبا، حققت أسهم الدفاع مكاسب كبيرة في 2025، حيث ارتفع مؤشر القطاع بنحو 140%، وذلك بعد تعهد أعضاء حلف الناتو بزيادة الإنفاق العسكري في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ورغم العوائد القوية التي حققها القطاع على مدى سنوات، لا يزال من الممكن إيجاد فرص استثمارية جيدة. قد تبدو تقييمات شركات الدفاع الأوروبية مرتفعة، حيث يبلغ مضاعف الربحية نحو 30، ولكن عند تعديلها وفقًا لقوة نمو الأرباح المتوقعة، باستخدام ما يُعرف بـ "مضاعف الربحية المعدل بالنمو"، فإنها لم تعد تبدو مبالغًا فيها. يبلغ هذا المضاعف نحو 1.5، وهو أقل بقليل من مستواه في 2017، قبل بدء الغزو الشامل لأوكرانيا، كما أنه أقل بكثير من متوسط ​​نظرائه الأمريكيين، الذين تقترب تقييماتهم من أعلى مستوياتها على المدى الطويل.

وفي أماكن أخرى في أوروبا، لا تزال أسعار عديد من البنوك جذابة، حتى بعد أن حقق مؤشر البنوك الأوروبية مكاسب تقارب 300% خلال السنوات الخمس الماضية. لا تزال تقييمات الأسهم الأوروبية، بناءً على نسبة السعر إلى الأرباح، أقل من المتوسط ​​طويل الأجل، وأقل من نظيراتها الأمريكية واليابانية.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك الأوروبية تشهد حاليًا "ازدحامًا استثماريًا"، ما يعني أن عديدا من المستثمرين العالميين يبالغون في استثماراتهم في هذا القطاع. قد لا يتطلب الأمر الكثير - ربما مجرد إشارة إلى إمكانية خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مجددًا - لكي يجني عديد من المستثمرين أرباحًا ويخرجوا من مراكزهم. ​​ولكن بالنظر إلى التقييمات الحالية، وعوائد المساهمين، والكفاءة المحتملة في التكاليف بفضل الذكاء الاصطناعي، يبدو أن الفرص الاستثمارية الجذابة لا تزال قائمة.

في بريطانيا، سجل مؤشر فوتسي 100 مستوى قياسيًا جديدًا في بداية 2026، متفوقًا على نظيره الأمريكي في 2025 بأكثر من خمس نقاط مئوية. ومع ذلك، لا يزال مؤشر الشركات البريطانية الكبرى يُتداول بخصم يقارب 40% مقارنةً بنظيره الأمريكي.

يعود ذلك في معظمه إلى هيمنة البنوك وشركات التعدين على مؤشر فوتسي 100، وليس شركات التكنولوجيا الكبرى أو شركات الذكاء الاصطناعي التي تهيمن على المؤشرات الأمريكية.

وتُتداول أسهم البنوك البريطانية، مثل نظيراتها الأوروبية، بأقل بكثير من نظيراتها الأمريكية. ومن المتوقع أن تستفيد شركات التعدين البريطانية من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة - حتى بعد الاضطرابات الأخيرة - ومن الطلب طويل الأجل على النحاس، مدفوعًا بالتحول إلى الكهرباء وقطاع الطاقة.

مع ذلك، إذا فشلت شركات التعدين في الحفاظ على انضباط رأسمالي صارم أو لم تُوزّع الأرباح على المساهمين من خلال توزيعات الأرباح، فقد يشهد القطاع تقلبات في السوق.

كلما انخفض حجم رأس المال السوقي، زادت فرص إيجاد القيمة. وبحسب المقاييس المطلقة والنسبية، فإن تقييمات الشركات البريطانية الصغيرة هي الأرخص منذ معظم العقدين الماضيين. بحسب جولدمان ساكس، لا تتداول سوى الأسهم المكسيكية بخصم أكبر مقارنةً بتقييماتها التاريخية.

وبالطبع، يتطلب إعادة التقييم وجود محفز. لكن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة قد يكون هو الحل الأمثل لتحريك أسهم المملكة المتحدة مجدداً. يتوقع السوق أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين في 2026، لكن القطاع قد ينتعش إذا ظهرت مؤشرات على احتمالية المزيد من التيسير النقدي.

الأسواق الناشئة: لا تحظى أمريكا اللاتينية بإقبال المستثمرين، ولكن هذا تحديداً ما يجعلها وجهةً مثاليةً لاقتناص الفرص. تمثل المنطقة 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لصندوق النقد الدولي، لكنها لا تمثل سوى 0.7% من مؤشر MSCI العالمي.

تبرز البرازيل كدولة استثنائية. فبينما تتجاوز تقييمات أسهم الأسواق الناشئة عموماً متوسط ​​العشرين عاماً بنحو 17%، يتداول سوق البرازيل بخصم 10%، وهناك أسباب للتفاؤل بشأن المستقبل.

يبدو الاقتصاد البرازيلي مزدهراً، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب بشكل مطرد خلال الأشهر الأربعة الماضية. ومن المتوقع أن ينخفض ​​سعر الفائدة الرئيسي في البلاد، البالغ 15% - وهو الأعلى منذ 20 عاماً - بما يصل إلى 300 نقطة أساس في 2026. ومن المرجح أن يفيد هذا الشركات المحلية ذات المديونية العالية في قطاعي التجزئة والتمويل، وهما قطاعان لا يحظيان بإقبال كبير من المستثمرين العالميين. وقد يُشكل هذا المصدر لقيمة الأسواق الناشئة عاملاً موازناً جيداً للجزء الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا في المؤشر القياسي، الذي يشمل دولاً مثل كوريا الجنوبية وتايوان.

مع ذلك، يكمن أحد المخاطر في أن معنويات المستثمرين تجاه أمريكا اللاتينية قد تتأثرسيظل المستثمرون متشائمين، مدعومين باحتمالية التقلبات السياسية - وهو عامل يجب على مستثمري الأسواق الناشئة أخذه في الحسبان دائمًا. إذا كان الشهر الأول من العام مؤشرًا، فسيكون 2026 حافلًا بالأحداث، وستكون الولايات المتحدة غالبًا في قلب الأحداث. لذلك، قد يرغب المستثمرون في زيادة تنويع محافظهم الإقليمية ليكونوا في وضع أفضل لمواجهة أي تقلبات جيوسياسية وسوقية إضافية قد يحملها هذا العام..

الرئيس التنفيذي الدولي للاستثمار، قسم الأسهم الأساسية في شركة بلاك روك ـ رأي وكالة رويترز