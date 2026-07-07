



بقلم: كارل مونتيفيرجن

كأس العالم لكرة القدم هي البطولة الدولية الأبرز للرجال في العالم. كأس العالم، الذي يُقام كل 4 سنوات ويتابعه جماهير من جميع أنحاء العالم، هو أكثر بكثير من مجرد بطولة. إنه أيضاً بمنزلة اقتصاد مؤقت. على مدى شهر، تتحول المدن المضيفة إلى مسارح لأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم. الفنادق، والمطاعم، وأنظمة النقل، وخدمات الأمن، والمعلنون، ​​ووسائل الإعلام، والشركات المحلية - جميعها تنجذب إلى فلك البطولة.

هذه الطفرة الاقتصادية القصيرة، ولكن القوية، قادرة على إحداث تحول كبير في الاقتصادات المحلية، أو تسريع نموها، أو إرهاقها. على الرغم من أن كأس العالم يُنظر إليه غالباً على أنه مصدر ربح هائل، إلا أنه ليس محركاً اقتصادياً واحداً. فهو يتكون من جزأين مترابطين بشكل وثيق، ولكنهما متميزان: نظام الإيرادات العالمي للفيفا، والاقتصاد الإقليمي للمدينة المضيفة. حتى عندما يكون هناك تنسيق وثيق بينهما، فإن نتائجهما قد تختلف اختلافاً كبيراً.

قد يحقق الفيفا تدفقاً مباشراً للإيرادات من مبيعات التذاكر، وحقوق البث، والرعاية، والترخيص. لكن المدينة المضيفة غالباً ما تواجه مزيجاً أكثر تعقيداً من إيرادات الزوار والسياحة، والتكاليف العامة، وضغوط البنية التحتية، والتحديات التي تلي البطولة. كأس العالم مسرحٌ للجميع.

تُقام مباريات كأس العالم داخل الملاعب، لكنّ الأثر الاقتصادي والتجريبي للبطولة يتجاوز حدودها بكثير. فالزيادة الكبيرة في عدد الزوار الدوليين، والاهتمام الإعلامي العالمي، والنشاط التجاري، تُحوّل المدينة المضيفة إلى جزء لا يتجزأ من الحدث.

بعد سنوات من التحضيرات اللوجستية خلف الكواليس، بات تحوّل المدينة واضحًا للعيان فور انطلاق الحدث. ارتفعت أسعار الفنادق نتيجةً لزيادة الطلب. أُعيد تنظيم حركة المرور في الشوارع المخصصة لاستيعاب تدفق المركبات والمشاة. تم توسيع نطاق التوظيف في الشرطة والأمن ووحدات الاستجابة للطوارئ الأخرى. كما تتطلب الملاعب، سواءً كانت مملوكة للقطاع العام أو الخاص، تعديلات لاستضافة المباريات والامتثال للوائح "الموقع النظيف" الصادرة عن الفيفا، والتي تهدف إلى ضمان حصرية الرعاة الرسميين من خلال إزالة العلامات التجارية والإعلانات التجارية غير المصرح بها.

نموذج إنفانتينو - إيرادات أكبر، إعادة توزيع أوسع في ظل رئاسة جياني إنفانتينو للفيفا، يبرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نموه التجاري بالتأكيد على دور عائدات كأس العالم في تمويل تطوير الرياضة عالميًا. ويحقق برنامج الفيفا للتطوير "فيفا فورورد" هذه المهمة من خلال إعادة توزيع العائدات على الاتحادات الوطنية الأعضاء لتغطية تكاليف العمليات والبنية التحتية والمسابقات التي تدعم تطوير الرياضة وتوسيع نطاقها. فعلى سبيل المثال، خلال دورة 2023-2026، قدم برنامج "فيفا فورورد 3.0" ما يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد عضو.

لكن البرنامج يلعب أيضًا دورًا في الاقتصاد السياسي للفيفا. بينما يزعم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه يعيد استثمار أرباحه لدعم اللعبة على نطاق عالمي ومتعدد، يشير بعض النقاد إلى أن الاتحادات الأعضاء نفسها التي تتلقى التمويل تُشارك أيضًا في انتخابات الفيفا، وهو أمر قانوني، لكنه لا يخلو من التعقيدات.

من المستفيد الحقيقي من كأس العالم (ومن يدفع تكاليفه)؟ تمتد الآثار الاقتصادية لكأس العالم عبر سلسلة عالمية واسعة، بدءًا من امتيازات الملاعب وصولًا إلى حجوزات الفنادق والرعاية واتفاقيات الترخيص. إلا أن تأثيره الإقليمي غير متساوٍ، ولا ينتهي عادةً بعد آخر صفقة. فهو يُصاحبه آثار خارجية، إيجابية كانت أم سلبية، قد تستمر تبعاتها لفترة طويلة بعد انتهاء الحدث. وفي هذه الديناميكية الاقتصادية تحديدًا، التي تعمل وفق نظامين مختلفين تمامًا، قد تتفاوت هذه الآثار. مزايا وعيوب الفيفا يُمكّن نموذج أعمال الفيفا من تحقيق الربح من الحدث نفسه عبر أسواق واسعة وقنوات تجارية متعددة. يمكن للفيفا تحقيق إيرادات من خلال بيع حقوق البث التلفزيوني، وحقوق الرعاية للعلامات التجارية حول العالم، وتذاكر المباريات للجماهير، وباقات الضيافة وكبار الشخصيات للشركات والحضور الأثرياء، واتفاقيات الترخيص مع شركاء التسويق. على سبيل المثال، خلال دورة الفيفا 2019-2022.

في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، بلغت إيرادات الفيفا رقماً قياسياً قدره 7.57 مليار دولار أمريكي. فئة الإيرادات مبلغ الإيرادات النسبة التقريبية المصدر: الفيفا حقوق البث التلفزيوني والإذاعي 3.426 مليار دولار أمريكي 45.3% حقوق التسويق والرعاية 1.795 مليار دولار أمريكي 23.7% مبيعات التذاكر والضيافة 949 مليون دولار أمريكي 12.5% الترخيص 769 مليون دولار أمريكي 10.2% إيرادات أخرى 629 مليون دولار أمريكي 8.3% إجمالي الإيرادات والدخل الآخر 7.568 مليار دولار أمريكي 100% لطالما فاقت المكاسب المالية للفيفا مخاطرها، إلا أن سلبياتها المحتملة لا تقتصر على الجوانب المالية فحسب، بل غالباً ما تظهر على شكل تحديات أخلاقية أو سياسية أو تتعلق بالسمعة أو تجارية.

كاتب مالي في موقع موسوعة بريتانيكا. وهو كاتب مستقل، تشمل اهتماماته المتعددة التحليل الفني، والاقتصاد، وتاريخ الشركات