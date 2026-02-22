ازدهار صادرات الغاز وتكلفة المعيشة في أمريكا





جافين ماغواير

-استهلك مُصدّرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة كميات من الغاز الطبيعي تفوق ما استهلكته الأسر والشركات التجارية مجتمعةً العام الماضي، ما أدى إلى شحّ إمدادات الغاز في الولايات المتحدة ووضع ازدهار صادرات الغاز الطبيعي المسال في صلب النقاشات الدائرة حول ارتفاع تكاليف الطاقة في الولايات المتحدة.

وتُظهر أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مُصدّري الغاز الطبيعي المسال استهلكوا كمية قياسية بلغت 5000 مليار قدم مكعب (141.6 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025.

يتجاوز هذا الإجمالي بشكل كبير استهلاك المنازل من الغاز، الذي يبلغ نحو 4000 مليار قدم مكعب، واستهلاك المواقع التجارية، الذي يبلغ 3000 مليار قدم مكعب، خلال الفترة نفسها، ما يعني أن مصدري الغاز الطبيعي المسال أصبحوا الآن ثالث أكبر مستهلك للغاز في الولايات المتحدة بعد قطاعي الصناعة والطاقة.

وقد ارتفع إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من 2024، وتزامن ذلك مع ارتفاع بنسبة 61% في سعر الغاز الطبيعي القياسي في الولايات المتحدة - سعر هنري هاب الفوري - العام الماضي.

وبما أن محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي تُسهم بنحو 40% من إمدادات الكهرباء في الولايات المتحدة - وهي النسبة الأعلى بين جميع مصادر الطاقة - فقد انعكس هذا الارتفاع في تكاليف الغاز الطبيعي بدوره على فواتير الكهرباء للمستهلكين، التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي.

ومع معاناة الأسر الأمريكية بالفعل من تكاليف قياسية للتأمين والسكن والغذاء والرعاية الصحية، فمن المرجح أن يكون رفض أي زيادات إضافية في فواتير الكهرباء قضية رئيسية بين الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي لهذا العام.

وهذا بدوره يعني أن مُصدّري الغاز الطبيعي المسال الذين يتنافسون مع الأسر وشركات الطاقة على الغاز قد يتعرضون لضغوط، حتى مع دخول طاقة تصدير إضافية للغاز الطبيعي المسال حيز التشغيل، ما سيرفع حجم صادرات الولايات المتحدة المحتملة من الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات أعلى.

مكاسب هائلة

سجل إجمالي كمية الغاز التي اشتراها مُصدّرو الغاز الطبيعي المسال الأمريكيون خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2025 زيادة بنسبة 209% مقارنةً بالفترة نفسها من 2019.

في المقابل، ارتفع إجمالي استهلاك الغاز من قِبل المساكن والمواقع التجارية (المطاعم والمستشفيات ومتاجر البيع بالتجزئة) والصناعة وشركات الطاقة بنسبة 3% في المتوسط ​​خلال الفترة نفسها.

هذا يعني أن مُصدّري الغاز الطبيعي المسال كانوا المصدر الأسرع نموًا لطلب الولايات المتحدة على الغاز خلال العقد الماضي، ما أدى إلى تحولات جذرية في ديناميكيات سوق الغاز المحلي، والتي تتسم بنقص إمدادات الغاز للمستهلكين الآخرين وزيادة تقلب أسعار الغاز الطبيعي.

يعني هذا أن مُصدّري الغاز الطبيعي المسال كانوا المصدر الأسرع نموًا لطلب الولايات المتحدة على الغاز خلال العقد الماضي، وقد أدى ذلك إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات سوق الغاز المحلية، التي تتسم بانخفاض إمدادات الغاز للمستهلكين الآخرين وزيادة تقلب أسعار الغاز الطبيعي.

على صعيد الأسعار، واجهت جميع فئات المستهلكين الرئيسية ارتفاعًا حادًا في تكاليف الغاز عام 2025 مقارنةً بعام 2019، حيث سجلت المنازل والمواقع التجارية زيادات تقارب 50%، بينما واجهت الصناعة وشركات الطاقة ارتفاعًا بنسبة 30% تقريبًا.

استجابةً لهذا الارتفاع الحاد في تكاليف الغاز، سعى عديد من المستهلكين الرئيسيين إلى استبدال الغاز بمصادر طاقة بديلة، وهو ما يعني في حالة المنازل والشركات غالبًا استخدام الكهرباء في أنظمة التدفئة والطاقة.

أما بالنسبة لشركات الطاقة، فقد كان رفع إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة الوسيلة الرئيسية لتقليل الاعتماد على الغاز، على الرغم من أن شركات المرافق رفعت أيضًا إنتاجها بشكل حاد من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الأرخص سعرًا عام 2025 مع ارتفاع تكاليف الغاز.

تأثير ذلك في مُصدّري الغاز الطبيعي المسال

يستطيع مُصدّرو الغاز الطبيعي المسال استيعاب ارتفاع تكاليف الغاز المحلية بسهولة أكبر من المستهلكين المنافسين، حيث لا يزال سعر بيع الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الخارجية أعلى بعدة مرات من تكلفة الغاز المحلي. في الواقع، بلغ متوسط ​​سعر بيع صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في عام 2025 نحو 7.87 دولار أمريكي لكل ألف قدم مكعب، مقارنةً بمتوسط ​​3.66 دولار أمريكي لكل ألف قدم مكعب وفقًا لأسعار مركز هنري هاب المرجعي، وذلك بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

هذا يعني أن مُصدّري الغاز الطبيعي المسال بإمكانهم بسهولة إضافة رسوم تسييل قدرها دولارين أمريكيين لكل ألف قدم مكعب، إضافة إلى دولار أمريكي واحد لكل ألف قدم مكعب كرسوم شحن، مع تحقيق ربح عند بيع الغاز الطبيعي المسال في الخارج.

ومع بيع عديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال بأسعار أعلى في السوق الفورية، سجّل عديد من مُصدّري الغاز الطبيعي المسال هوامش ربح أكبر، ما دفعهم إلى توسيع طاقتهم التصديرية بأسرع ما يمكن.

ووفقًا لأحدث توقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن تتضاعف طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية إلى أكثر من الضعف، من 11.4 مليار قدم مكعب في 2024 إلى 24.3 مليار قدم مكعب بحلول نهاية 2027.

استجابة الأسعار

إذا تحققت الخطة كما هو مخطط لها، فإن هذا الارتفاع الحاد في الطاقة التصديرية المحتملة سيؤدي إلى زيادة جديدة في أحجام صادرات الغاز الطبيعي المسال، وسيزيد من شحّ إمدادات الغاز للمستهلكين المحليين الآخرين.

وقد ينتج عن ذلك ارتفاعٌ أكبر في تكاليف الغاز الطبيعي لجميع مشتري الغاز الآخرين، بما في ذلك المنازل للتدفئة وشركات توليد الطاقة.

وتُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المنازل تُعاني بالفعل من أعلى تكاليف الغاز بين جميع المستهلكين، حيث يبلغ متوسط ​​الأسعار نحو 19 دولارًا لكل ألف قدم مكعب في 2025.

لكن المستخدمين التجاريين والصناعيين يدفعون أيضًا أكثر بكثير من شركات الطاقة مقابل الغاز، حيث بلغ متوسط ​​السعر التجاري نحو 11.44 دولار لكل ألف قدم مكعب العام الماضي، ومتوسط ​​السعر الصناعي نحو 5.05 دولار لكل ألف قدم مكعب.

حتى شركات الطاقة - التي لديها إمكانية الوصول إلى مخزونات الغاز بالجملة التي لا تتوفر للمستهلكين الآخرين - واجهت أيضًا ارتفاعًا حادًا في متوسط ​​تكاليف الغاز العام الماضي، إلى نحو 3.95 دولار لكل ألف قدم مكعب.يشير ذلك إلى أن جميع شركات الغاز الرئيسية

يُعاني المستهلكون ضغوطا متزايدة نتيجة الطفرة المستمرة في الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ولذا قد يُبدون مقاومة لأي عوامل تُهدد برفع تكلفة هذا المورد الحيوي.

وهذا بدوره يُشير إلى أن مُصدّري الغاز الطبيعي المسال قد يخضعون لتدقيق مُكثّف في 2026، وقد يواجهون ضغوطًا لكبح خططهم التوسعية، حتى لو أدى ذلك إلى إبطاء وتيرة مبيعات الغاز الطبيعي المسال وتقويض رؤية هيمنة الولايات المتحدة على صادرات الطاقة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز