ازدهار إنتاجية الشركات الأمريكية قد ينتشر عالميًا

تتردد أصداء ازدهار الإنتاجية في الاقتصاد الأمريكي، وقد تنتشر عالميًا. لطالما كانت القفزات التكنولوجية سمة مميزة للكفاءة والمرونة والديناميكية الاقتصادية الأمريكية، وهي اتجاهات يُتوقع أن يُسرّعها الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك مؤشرات أولية على أن فوائد الذكاء الاصطناعي قد بدأت تنتشر.

أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة يوم الجمعة أن النشاط التجاري البريطاني بدأ هذا العام بقوة، حيث حفّز الطلب القوي محليًا ودوليًا أسرع نمو في الإنتاج منذ أبريل 2024.

كما لاحظت الشركات انخفاضًا ملحوظًا في التوظيف، مع تسارع وتيرة فقدان الوظائف منذ ديسمبر. ظلت المؤشرات الفرعية للتوظيف في مؤشر مديري المشتريات البريطاني أدنى من الحد الفاصل بين التوسع والانكماش منذ أواخر 2024. وبالتالي، يبدو أن بريطانيا تُنتج كمية متزايدة من السلع والخدمات لكل ساعة عمل، وهو التعريف النظري لنمو الإنتاجية.

وظهرت صورة مماثلة، وإن كانت أقل دقة، من أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في ألمانيا. فقد بلغ الناتج في يناير أعلى مستوى له في 3 أشهر، بينما انخفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2009، باستثناء الانخفاضات المرتبطة بالجائحة. وبالطبع، لا تتطابق بيانات مؤشر مديري المشتريات دائمًا بشكل كامل مع إحصاءات النمو والوظائف الرسمية، ولا ينبغي الاعتماد بشكل كبير على أرقام شهر واحد.

لكن هذا لا يعني تجاهل هذه الاتجاهات الواعدة. فكما يشير آلان مونكس، الخبير الاقتصادي في بنك جيه بي مورجان، فإن نسبة الناتج إلى التوظيف في المملكة المتحدة - وهي مؤشر تقريبي للإنتاجية - هي الأعلى منذ أغسطس 2013، باستثناء التشوهات التي حدثت خلال فترة الجائحة. تتفق برونا سكاريكا من مورجان ستانلي مع هذا الرأي، إذ كتبت: "ربما يكون التشكيك في مؤشرات مديري المشتريات مبررًا، لكن ديناميكية النمو المرن وضعف الطلب على العمالة تستحق مزيدًا من الاهتمام".

ما الذي يدفع هذا التفاؤل؟ باختصار، يُرجّح أن يكون السبب هو الهوس بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. تُراهن الشركات بكل قوتها على أن الذكاء الاصطناعي سيجعل أعمالها أكثر إنتاجية وابتكارًا وكفاءة من حيث التكلفة. مع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت ثورة الذكاء الاصطناعي ستُمكّن بقية العالم من تضييق فجوة الإنتاجية مع الولايات المتحدة.

في الصين، يبدو هذا رهانًا أكثر أمانًا. إذ يحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم مكاسب إنتاجية كبيرة في قطاعات معينة مثل السيارات والصلب والسلع المصنعة ذات القيمة العالية.

علاوة على ذلك، بدأت القدرة الحاسوبية في الصين تتجاوز نظيرتها الأمريكية، ويتوقع خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن تتضاعف تقريبًا خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الوضع مختلف في أوروبا، التي عادة ما تُعتبر حلقةً ضعيفةً في سلسلة القيمة العالمية، حيث تعاني انخفاض إمكانات النمو والإنتاجية. ويعزو الاقتصاديون ذلك إلى محدودية الابتكار التكنولوجي، والإفراط في التنظيم، وارتفاع مستويات الدين العام، وانخفاض الاستثمار الخاص.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس أن تُضيف مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في المتوسط ​​نحو 0.05 نقطة مئوية فقط إلى النمو الأوروبي في السنوات القليلة المقبلة، لترتفع إلى 0.2 نقطة مئوية "أكثر أهمية" سنوياً بعد عام 2030.

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ديسمبر، إلى أن نمو الإنتاجية قد يُساعد البنك المركزي على خفض التضخم مع الحفاظ على سياسة نقدية "تيسيرية" لدعم سوق العمل والنمو الاقتصادي.

هل الإنتاجية "حلٌّ سحري"؟ زيادة الإنتاجية تُسهم في خفض التضخم. فإذا تسارعت وتيرة نمو الإنتاجية وانتشرت عالميًا، يُمكن للبنوك المركزية تجنب إجراء تغييرات جذرية في أسعار الفائدة مع الحفاظ على تحقيق أهدافها التضخمية.

لكن في المقابل، قد يصبح الحفاظ على التوظيف الكامل أكثر صعوبة إذا سمحت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي للاقتصادات بالازدهار بعدد أقل بكثير من العمال. وقد يُدلي باول بمزيد من التصريحات حول هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

بالطبع، يجب التعامل مع كل هذا بحذر. فبيانات الإنتاجية مشكوك فيها حتى في أفضل الأحوال، ويصعب قياسها بدقة. وإذا كانت البيانات الأساسية معيبة، كما كُشف عن أرقام سوق العمل الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني العام الماضي، فإن افتراضات الإنتاجية ستكون كذلك.

لكن من المتوقع إنفاق تريليونات الدولارات عالميًا على الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة، ويراهن المستثمرون على أن هذا سيؤدي إلى طفرة في الإنتاجية. وقد يُقدم الإعلان عن أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بما في ذلك ميتا ومايكروسوفت وأبل، هذا الأسبوع، بعض المؤشرات حول هذا الأمر.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز