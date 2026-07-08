



آندي هوم

يشهد عالم تداول المعادن تغيرات، وكذلك أساليب تداولها. أدت السياسة والحروب إلى تفكيك سلاسل التوريد العالمية التي كانت مترابطة بشكل كبير إلى أجزاء أكثر تنوعًا على المستوى الإقليمي. ويتجه عالم المعادن نحو الابتعاد عن المعيار العالمي الموحد الذي وضعته بورصة لندن للمعادن (LME) التي يبلغ عمرها 149 عامًا، والمملوكة الآن لبورصة هونج كونج وشركة المقاصة.

ويُعدّ فتح بورصة شنغهاي للعقود الآجلة لعقد النيكل أمام الشركات الأجنبية في أبريل مؤشرًا على هذا الواقع المتغير. وتُهيمن شنغهاي بالفعل على تحديد أسعار المعادن المرجعية في السوق الصينية المحلية.

تسعى بورصة شنغهاي للعقود الآجلة الآن إلى توسيع نطاق أعمالها في جميع أنحاء آسيا، مستفيدةً من منظومة النيكل الصينية التي تربط المناجم في إندونيسيا بمصافي التكرير في البر الرئيسي الصيني. لا يُعدّ هذا صراعًا محتدمًا بين لندن وشنغهاي، أو حتى بين مجموعة بورصة شيكاغو التجارية في الولايات المتحدة. يُظهر الإدراج المُقترح لعقد الصلب المسطح في شنغهاي في بورصة لندن وجود فرص متاحة للجميع في هذا المشهد التجاري المُجزّأ.

انطلاقة النيكل تدرس بورصة شنغهاي للعقود الآجلة فتح التداول أمام الشركات الدولية منذ عدة سنوات، كجزء من مساعي بكين لتدويل الرنمينبي. يُعدّ النيكل خيارًا بديهيًا لتجربة هذه الفكرة. بفضل الاستثمارات الصينية، أصبحت إندونيسيا المورّد الرئيسي للنيكل في العالم في غضون ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان. تتدفق مجموعة واسعة من منتجات النيكل إلى البر الرئيسي الصيني لتغذية قطاعي الفولاذ المقاوم للصدأ وبطاريات السيارات الكهربائية الضخمين في البلاد.

تُوفّر تجارة النيكل بين الصين وإندونيسيا منبراً مثالياً لتحوّل التسعير الإقليمي نحو الصين واليوان الصيني. كما تُشكّل هذه التجارة دفعةً قويةً لعقود النيكل الآجلة في شنغهاي، التي شهدت انخفاضاً حاداً في حجم التداول مقارنةً بلندن بعد أزمة 2022، حين أجبر الارتفاع المفاجئ في الأسعار البورصتين على تعليق التداول. تضاعفت أحجام تداول عقود النيكل الآجلة في شنغهاي 3 مرات في النصف الأول من هذا العام مقارنةً بعام 2025، مع العلم أن هذا الرقم مُبالغ فيه نظراً لحجم التداول البالغ 30.5 مليون طن متري في يناير، حين كانت الأسواق تُعاني مضاربات محمومة. كيف أثّر هذا على بورصة لندن للمعادن؟ ارتفعت أحجام تداول عقود النيكل الآجلة في لندن أيضاً بنسبة 22% على أساس سنوي.

وبإضافة الخيارات، سجّل النيكل أقوى نمو بين منتجات المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن خلال الفترة من يناير إلى يونيو. حتى الآن، يبدو أن هذا الوضع يُمثّل ما يُسمّيه الصينيون وضعاً مربحاً للطرفين. مع ذلك، من الملاحظ أيضًا أنه بينما بلغت مخزونات النيكل في بورصة لندن للمعادن ذروتها، استمرت مخزونات شنغهاي في التراكم لتصل إلى مستويات لم نشهدها منذ 2017. يتجه فائض المعادن الصينية الآن نحو مستودعات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بعيدًا عن مخازن بورصة لندن للمعادن، ما يشير إلى ظهور مركزين منفصلين لتسعير المعادن.

فيما تستحوذ بورصة شنغهاي للعقود الآجلة على حصة من سوق النيكل العالمية، تستحوذ بورصة لندن للمعادن على جزء من سوق الصلب الصينية من خلال عقد آجل للدولار الأمريكي يُسوى مقابل عقد لفائف الصلب المدرفلة على الساخن في شنغهاي.

ومن المقرر أن يبدأ التداول في أكتوبر. تمتلك بورصة لندن للمعادن بالفعل عقدًا صينيًا للصلب المدرفلة على الساخن، يُسوى بناءً على تقييمات وكالة أرجوس لأسعار شحنات التصدير في ميناء تيانجين الصيني. لكن أحجام التداول ضئيلة مقارنةً بالعقد المحلي في شنغهاي، وذلك ببساطة لأن الصين تُعد أكبر سوق للصلب في العالم بفارق كبير.

بلغ حجم تداول عقود الصلب المدرفلة على الساخن في بورصة لندن للمعادن 1.4 مليون طن العام الماضي، بينما بلغ حجم التداول في بورصة شنغهاي 1.7 مليار طن. وكما أن دخول شنغهاي إلى سوق النيكل قد يكون نموذجًا يحتذى به في أسواق المعادن الأخرى، فإن هذا التعاون بين بورصة لندن للمعادن وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة في قطاع الصلب يبدو بمنزلة تجربة تمهيدية للتعاون المستقبلي.

يظهر هذا الانفتاح في تسعير المعادن الصينية، بطبيعة الحال، مركزية الصين في كل من الإنتاج والطلب على مختلف أنواع المعادن لكن التوجه شرقًا يعزز فكرة تحول الأسواق العالمية إلى أسواق إقليمية. يدرك تجار النحاس جيدًا هذا الوضع.

فقد تباين سعر عقد النحاس الأمريكي في بورصة شيكاغو التجارية بشكل كبير عن سعره في بورصة لندن للمعادن منذ أن أثار الرئيس دونالد ترمب احتمال فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية في فبراير من العام الماضي. يوجد الآن خبيران في سوق النحاس، أحدهما في واشنطن والآخر يحاول تقييم ما يحدث في بقية أنحاء العالم. قد يصل العدد إلى 3 قريبًا، إذا ما اتجهت شنغهاي نحو التداول الدولي بعقود النحاس أيضًا

هل الجميع رابح؟ مع إعادة تنظيم أنماط التجارة المادية، تتسع فرص المراجحة الإقليمية، وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل في سوق النيكل. على الصعيد العالمي، تشهد أحجام تداول المعادن الأساسية نموًا متزايدًا. وقد سجلت بورصة لندن للمعادن رقمًا قياسيًا في حجم التداول 2025، وارتفع حجم التداول بنسبة 18% إضافية على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. شهدت جميع عقود المعادن الأساسية في شنغهاي زيادة ملحوظة في النشاط خلال النصف الأول من العام، باستثناء الزنك.

في غضون ذلك، تجذب بورصة شيكاغو التجارية المستثمرين الأفراد إلى قطاع المعادن. شهد عقد النحاس الصغير لديها قفزة في حجم التداول بنسبة 76% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026.

وبلغ حجم التداول 3.5 مليون طن، على الرغم من أن حجم العقد يمثل عُشر حجم عقدها الرئيسي كما زاد نشاط التداول على مجموعة خيارات النحاس الأسبوعية في بورصة شيكاغو التجارية بأكثر من 4 أضعاف هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، بدلاً من التنافس على حصة من سوق ثابتة، يبدو أن أكبر 3 بورصات معادن في العالم تستفيد بالتساوي من سوق متنامية، حيث يتداول مزيد من المشاركين كميات أكبر من المعادن في مناطق أوسع من العالم.

كاتب عمود اقتصادي في وكالة رويترز