ارتفاع أسعار الكبريت يُفاقم الضغوط على قطاع النيكل الإندونيسي

بدأت أسعار الكبريت المرتفعة، والناجمة عن استمرار إغلاق مضيق هرمز، تُؤثر في قطاع النيكل العملاق في إندونيسيا. تعتمد إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل المستخدم في صناعة البطاريات في العالم، اعتمادًا كبيرًا على منطقة الخليج لتوفير عنصر أساسي لجزء كبير من طاقتها الإنتاجية للنيكل.

ويُضيف ارتفاع أسعار الكبريت مزيدًا من الضغط إلى مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإندونيسية لفرض سيطرة أكبر على قطاع إنتاج النيكل المتنامي.

أدى النمو الهائل في إنتاج البلاد إلى غمر السوق العالمية وانخفاض الأسعار بشكل حاد خلال عامي 2024 و2025.

وقد أدى توقع انخفاض الإنتاج الإندونيسي وما يتبعه من تحول في ميزان السوق هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في عامين.

الحرب والسياسة

أدت الحرب الإيرانية إلى تقييد تدفق الكبريت من الخليج بشكل كبير، والذي يمثل نحو ربع الإمدادات العالمية.

تعتمد إندونيسيا على المنطقة في 75% من وارداتها من الكبريت. يُحوّل الكبريت إلى حمض الكبريتيك لاستخدامه في مصانع معالجة النيكل بتقنية الترشيح الحمضي عالي الضغط. وتنتج هذه المصانع منتجًا وسيطًا - راسب هيدروكسيد مختلط - يُستخدم في صناعة البطاريات.

وتُعدّ مصانع الترشيح الحمضي عالي الضغط هذه مكونًا سريع النمو في مزيج الإنتاج الإندونيسي. وقد مثّل إنتاج العام الماضي، البالغ 450 ألف طن متري، أكثر من 10% من الإنتاج العالمي. بحسب بنك ماكواري، من المقرر أن تدخل طاقة إنتاجية جديدة تبلغ 100 ألف طن حيز التشغيل هذا العام. أو على الأقل كان من المقرر أن تدخل حيز التشغيل.

أجبر نقص الكبريت بالفعل مشغلي مناجم استخلاص الكوبالت بالضغط العالي (HPAL) على خفض الإنتاج. وقد أوقفت شركة تشجيانج هوايو كوبالت نصف طاقتها التشغيلية. ويبدو من المرجح جدًا أن يتم تعليق الموجة التالية من الطاقة الإنتاجية، حيث يكافح حتى المشغلون الحاليون للحفاظ على معدلات التشغيل. وقد فاقمت التداعيات الكبريتية للحرب من تأثير تشديد حصص إنتاج المناجم وتغييرات الحد الأدنى لسعر بيع خام النيكل الذي حددته الحكومة.

وتُعد حصص هذا العام، التي تتراوح بين 260 و270 مليون طن، أقل بكثير من متطلبات المصاهر، وهي، نظريًا على الأقل، كافية للقضاء على فائض العرض المتوقع لهذا العام، وفقًا لبنك ماكواري في غضون ذلك، أدت الصيغة الجديدة لتسعير الخام إلى رفع تكاليف منتجي النيكل عالي الضغط (HPAL) بأكثر من 3000 دولار للطن. وبحسب تقديرات البنك، فإنه مع ارتفاع أسعار الكبريت، وصلت أسعار التعادل إلى 18000 دولار للطن.

نقطة تحول

يواجه مُصنّعو النيكل في إندونيسيا تحديات جمة في الوقت الراهن، وبدأ المحللون في تعديل توقعاتهم بشأن حجم إنتاج البلاد هذا العام وتأثير ذلك على التسعير.

توقعت المجموعة الدولية لدراسات النيكل الشهر الماضي أن تتحول السوق العالمية من 3 سنوات من فائض العرض الهائل إلى عجز في 2026.

يُعدّ العجز المتوقع البالغ 32000 طن متواضعًا مقارنةً بالفائض المُحتسب في العام الماضي والبالغ 283000 طن. ولكنه يُمثل مراجعة حادة لتوقعات المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول بفائض كبير بلغ 261000 طن.

يُعدّ العجز المتوقع البالغ 32000 طن متواضعًا مقارنةً بالفائض المُحتسب في العام الماضي والبالغ 283000 طن. ولكنه يُمثل مراجعة حادة لتوقعات المجموعة في أكتوبر/تشرين الأول بفائض كبير بلغ 261000 طن. خفضت المجموعة توقعاتها لنمو الطلب في عام 2026 من 6.2% إلى 4.2%. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينكمش الإنتاج العالمي بنسبة 4.3% مع تباطؤ نمو الإنتاج الإندونيسي بشكل حاد أو حتى انعكاسه.

هذه التوقعات، الصادرة في 22 أبريل، لا تشير صراحةً إلى التأثير المحتمل لنقص الكبريت. ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقًا لهذه المدة الطويلة.

انتعاش الأسعار

استجابت أسعار النيكل لمزيج من ارتفاع التكاليف واحتمالية انخفاض الإنتاج في دولة تُساهم بنسبة 60% من الإمدادات العالمية. تجاوز سعر النيكل لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن نطاقه السابق دون 16,000 دولار للطن في ديسمبر، عندما بدأ السوق بالتركيز على خفض إندونيسيا المُزمع لحصص الإنتاج.

بلغ سعر الطن أعلى مستوى له في عامين عند 20,000 دولار أمريكي الأسبوع الماضي، ويستقر حاليًا عند حوالي 19,000 دولار أمريكي، مسجلًا ارتفاعًا 14.5% منذ بداية عام 2026. وقد قامت صناديق الاستثمار بتكوين مراكز شراء طويلة الأجل خلال الفترة نفسها. ويبلغ إجمالي الرهانات على ارتفاع الأسعار حاليًا 35,750 عقدًا، أي ما يعادل 215,000 طن.

وهذا أقل من ذروة يناير، ولكنه لا يزال أعلى من أي مستوى سُجّل منذ عام 2022. باختصار، هو رهان على توقف إندونيسيا عن إغراق السوق. لو كان الأمر مجرد سياسة حكومية، لكان هذا رهانًا محفوفًا بالمخاطر.

تخضع حصص التعدين للمراجعة في منتصف العام، وقد تُعدّل بشكل كبير نحو الأعلى. وهناك معارضة شديدة لكل من الحصص ومعادلة تسعير الخام الجديدة. وقد قدّمت الشركات الصينية، التي تهيمن على القطاع، شكوى رسمية إلى جاكرتا، محذرةً من أن المزيد من الاستثمارات مُعرّض للخطر. من الممكن تمامًا إجراء تعديلات إضافية على السياسات. مع ذلك، لا تملك جاكرتا أي سيطرة على توافر الكبريت عالميًا. وهذا ما يبرز بسرعة كأكبر تهديد منفرد لمنتج النيكل المهيمن في العالم.

كاتب اقتصادي ومحلل كالي في وكالة رويترز