اختبار المخاطر الجيوسياسية لمجالس الإدارات





بكر عبداللطيف الهبوب

لم تعد المخاطر الجيوسياسية في الخليج موضوعاً مؤجلاً إلى تقارير نهاية العام، بل أصبحت عاملاً حاكماً يعيد تشكيل قرارات الاستثمار والتوسع وإدارة المخاطر داخل الشركات. فالمشهد الإقليمي، بما يحمله من تحولات في الطاقة والتحالفات وسلاسل الإمداد، فرض واقعاً لا يسمح بالفصل التقليدي بين السياسة والتجارة. ولم تعد الإستراتيجية تُبنى على جدوى اقتصادية مجردة، بل على قراءة دقيقة لموازين القوى والتغيرات الدولية.

هذا التحول أفرز ما يمكن وصفه بـ"الذكاء الجيوسياسي" كجزءٍ أصيل من التفكير الإستراتيجي. فالشركات الرائدة في الخليج باتت تدرك أنَّ قراراتها لا تنفصل عن البيئة السياسية المحيطة، سواءً في استقرار الممرات البحرية أو اتجاهات التحالفات في الطاقة أو المنافسة على التقنيات الإستراتيجية. وبهذا المعنى، لم يعد تحليل المخاطر مرحلةً لاحقةً، بل نقطة انطلاقٍ في صياغة القرار.

تتنوع المخاطر الجيوسياسية في الخليج، فهي تمتد من تقلبات أسواق الطاقة إلى أمن الممرات البحرية، ومن العلاقات مع القوى الدولية إلى سباق التكنولوجيا المتقدمة. وأي اضطراب في أحد هذه المحاور قد يمتد أثره سريعاً إلى سلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل وقرارات التمويل، كما يظهر في حساسية التجارة الإقليمية لأي تغير في سياسات الملاحة أو الطاقة العالمية. ولا تقف هذه التعقيدات عند هذا الحد، بل تظهر مباشرة على القطاعات الأساسية؛ ففي الطاقة والبتروكيماويات تعيد التحولات العالمية رسم خريطة الاستثمار، وفي النقل والموانئ يصبح أمن الملاحة عاملاً حاسماً في الكفاءة التشغيلية، أما في التقنية فيتصاعد التحدي السيبراني والتنافس على البنية الرقمية، فيما يواجه التمويل العابر للحدود تعقيدات مرتبطة بالتحالفات والسياسات الدولية.

وبهذا يتغير دور مجلس الإدارة، الذي لم يعد مقتصراً على الرقابة المالية، بل أصبح مطالباً بفهم التحولات الجيوسياسية وترجمتها إلى قرارات إستراتيجية قابلة للتنفيذ. ومن هنا، يبرز بناء السيناريوهات كأداة عملية لاستباق الأزمات وتعزيز مرونة الشركات، بدلاً من الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوعها. كما لم يعد التعامل مع المخاطر شأناً تشغيلياً بحتاً، بل أصبح يرتبط بالاتصال المؤسسي وإدارة السمعة، إذ يمكن للشفافية والتوقيت في الإفصاح تعزيز الثقة لدى المساهمين والأسواق، بينما الغموض أو التأخر قد يضاعف الأثر السلبي.

الزمن هو المقياس الحقيقي للنضج المؤسسي. فالشركات التي استثمرت في منظومة حوكمة ومخاطر وامتثال متكاملة وربطت إدارة المخاطر بسلسلة القيمة، أظهرت قدرة أعلى على امتصاص الصدمات والتكيّف مع التحولات، في حين تكشف الظروف الحالية محدودية المؤسسات التي تعاملت مع المخاطر كـ"قوائم تحقق" أو ممارسات شكلية، حيث يبرز الفارق بين من حوّل المخاطر إلى جاهزية عملية، ومن اكتفى بتسجيلها في تقارير دورية.

يبرز هذا الوعي المؤسسي مسؤولية مجلس الإدارة الائتمانية (Fiduciary Duty)، التي تتجاوز تعظيم الأرباح إلى حماية القيمة وضمان الإفصاح الفوري عند أي تطورات جوهرية قد تمس استمرارية الأعمال. ولم يعد هذا الالتزام خياراً تنظيمياً، بل معياراً لسلامة الحوكمة، إذْ إنَّ أي قصور في الاستعداد أو تأخر في الإفصاح يظهر مباشرة على ثقة المساهمين ويُحسب على المجلس كله.

ولا يكتمل هذا التحول دون تغيير أعمق في الثقافة المؤسسية، فالنضج الجيوسياسي لا يتحقق عبر السياسات وحدها، بل عبر وعيٍّ إداريٍّ يرى في إدارة المخاطر جزءاً من القيادة الإستراتيجية، لا وظيفة مساندة. وحين تترسخ هذه القناعة، تظهر في القرارات اليومية، لا في الوثائق الرسمية فقط.

تستثمر بعض المؤسسات أدوات تحليل متقدمة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد الاتجاهات الجيوسياسية واستشراف تأثيراتها، بما يمكّنها من الانتقال من إدارة المخاطر إلى توظيفها كفرص استباقية.

فلم يعد السؤال ما إذا كانت المخاطر الجيوسياسية على جدول أعمال مجلس الإدارات، بل كيف ستستجيب لها المؤسسات بشكل يحمي القيمة ويضمن الاستمرارية. فالزمن يكشف الفارق بين مجالس أعدّت قدراتها مبكراً، واستثمرت في بناء مرونة حقيقية، وأخرى ما تزال تتعامل مع المخاطر كاحتمالات بعيدة أو تمارين نظرية، لتتحول الحوكمة هنا من إطار تنظيمي إلى معيارٍ حيٍّ للحكم على جودة القرار، يكافئ من استعد ويُحمّل تكلفة التردد لمن غفل عنها.

مستشار قانوني