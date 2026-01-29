احذر مما تتمناه مع ضعف الدولار

مايك دولان

فجأة، عاد الدولار إلى الانخفاض، وسط مؤشرات على أن واشنطن مستعدة لاستخدام أكثر من مجرد الكلام لعكس تقييمها المبالغ فيه الذي استمر لفترة طويلة، سعيًا منها لإعادة ضبط التجارة العالمية. لكن محاولة دفع أسواق العملات الضخمة إلى تحولات جذرية قد تؤدي إلى فوضى عارمة.

شهدت أسواق الصرف الأجنبي بداية هادئة نسبيًا لهذا العام، على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية الكبيرة، ما جعل الكثيرين يعتقدون أن الانخفاض الحاد الذي شهده الدولار في أوائل 2025 قد انتهى. وقد أسهم تسارع النمو الأمريكي وانتعاش أسواق الأصول في طي صفحة هذا الانخفاض في نظر عديد من المستثمرين.

لكن الأسبوع الماضي شهد محاولات من السلطات اليابانية لحشد تأييد نظيرتها الأمريكية للدفاع عن الين المتراجع قبيل الانتخابات الشهر المقبل. وقد أعاد ذلك إحياء التكهنات بأن واشنطن قد تتخذ إجراءات مباشرة أكثر للحد من انخفاض الدولار، وربما حتى عكس مسار ارتفاعه الذي استمر لسنوات.

ورغم عدم رصد أي عمليات بيع رسمية للدولار، إلا أن "مراجعة الأسعار" التي أجرتها السلطات الأمريكية يوم الجمعة - والتي تُعتبر غالبًا مقدمة للتدخل - أدت إلى انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الين. وتشير التحذيرات اليابانية اللاحقة من ضعف الين المفرط إلى البيان المشترك الصادر عن واشنطن وطوكيو في سبتمبر الماضي.

ولم يقتصر انخفاض الدولار على الين فقط، فقد انتعش الوون الكوري الجنوبي، بينما بلغ اليوان الصيني والدولار الأسترالي أعلى مستوياتهما في ثلاث سنوات. وانتقل هذا التأثير إلى أوروبا يوم الثلاثاء، حيث ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له منذ نحو 5 سنوات، وصعد الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.

انخفض مؤشر الدولار مقابل العملات الأكثر تداولاً - الذي شهد أسوأ أداء له في النصف الأول من أي عام في حقبة سعر الصرف العائم 2025 - إلى أدنى مستوى له منذ أوائل 2022.

هل هذا دليل قاطع؟

يعود الحديث مجدداً إلى افتراض قديم مفاده أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى تراجع أكبر في قيمة الدولار بعد ارتفاعه الحقيقي بنحو 50% خلال العقد الذي سبق عودته إلى السلطة، وذلك في إطار مساعيها لتقليص العجز التجاري الأمريكي. ويرى عديد من أقرب مستشاريه أن رفع الرسوم الجمركية وسعر صرف أكثر تنافسية هما ركيزتان أساسيتان لأي عملية إنعاش للاقتصاد الصناعي الأمريكي.

على الرغم من انخفاض الدولار العام الماضي، لم ينخفض ​​مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي إلا بنحو 8% عن ذروته قبل عام، ولا يزال أعلى بنسبة 35% من مستويات عام 2011. ورغم أن وزير الخزانة سكوت بيسنت كان غامضًا بشأن موقف الإدارة العام من سعر صرف الدولار، وربما دعم اليابان في الين لمجرد منع ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية اليابانية ينتشر عالميًا، إلا أن التكهنات لا تزال قائمة.

وبالطبع، عاد الاهتمام إلى أوراق ما قبل الانتخابات التي أعدها مستشار ترمب - محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاليًا - ستيفن ميران، التي أثارت احتمال ما يُسمى بـ"اتفاقية مار-أ-لاجو": وهي جهد متعدد الجوانب لخفض قيمة الدولار، على غرار اتفاقية بلازا 1985، عندما نسقت دول مجموعة الخمس الكبرى جهودها لبيع الدولارات وكبح جماح الارتفاع الكبير الذي شهدته في عهد ريجان.

لكن حتى لو كان انخفاض قيمة الدولار مناسبًا لليابان في الوقت الراهن، فمن الصعب فهم سبب موافقة أوروبا أو الصين على قفزة قسرية في عملاتهما، لا سيما في ظل التوترات التجارية والسياسية القائمة مع إدارة ترمب. كما أن إرسال أي إشارة من هذا القبيل إلى أسواق العملات العالمية، التي يبلغ حجم تداولاتها نحو 10 تريليونات دولار يوميًا، يُنذر بخطر فتح بابٍ واسعٍ لمشكلات أخرى محتملة.

يُعدّ هذا الأمر ذا حدين، إذ يكمن القلق الأكبر لواشنطن بشأن زرع بذور خفض قيمة الدولار في عام انتخابي في تأثير ذلك في استقرار صافي الملكية الأجنبية الضخمة للأصول الأمريكية، التي تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي، وهي في ازدياد مستمر حتى أواخر العام الماضي.

إن احتمال تعرض الأسهم والسندات الأمريكية غير المحوطة لانخفاض قيمة الدولار بنسبة 10-20% قد يُزعزع استقرار هذا الخلل الاستثماري غير المسبوق، والذي يُشكّل حاليًا عبئًا على الولايات المتحدة تجاه بقية العالم يُعادل نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعدّ المستثمرون اليابانيون أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية في الخارج، بينما يمتلك المستثمرون الأوروبيون ما قيمته 8 تريليونات دولار من الأسهم والسندات الأمريكية.

علاوة على ذلك، فإن أي انخفاض حاد ومفاجئ للدولار سيزيد الأمور تعقيدًا بالنسبة لصناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي، الذين يُدركون بالفعل التضخم المستورد الناتج عن الرسوم الجمركية، والذين يُلمّحون إلى فترة توقف أطول في خفض أسعار الفائدة رغم الضغوط السياسية. يُشير هذا إلى أن واشنطن قد تتجنب هذا الخيار.

كتب تيم دوي، الخبير الاقتصادي في شركة SGH Macro Advisors: "تُدرك وزيرة الخزانة بيسنت جيدًا الطبيعة المزدوجة والتوترات الكامنة في أي محاولة لخفض قيمة الدولار بشكل كبير، وتأثير ذلك في أسواق السندات الأمريكية والتضخم، وعلى تأجيج موجة جديدة من خطاب "بيع الولايات المتحدة" في السوق". حتى لو كانت الشكوك حول "اتفاقية مار-أ-لاجو" مجرد أوهام، يرى آخرون أن انخفاض الدولار سيستمر على عكس التوقعات.

يعتقد ستيفن جين من شركة يوريزون إس إل جيه كابيتال أن السوق بصدد الدخول في المرحلة الثانية من تصحيح هيكلي للدولار، وهو تصحيح يعتقد أنه قد يُسفر عن مكاسب. ويتماشى هذا مع النمو المزدهر وأسواق الأسهم، مع الحفاظ على اتساقه مع الموقف التجاري الحازم لواشنطن.

كتبت جين: "في 2025، لم يشهد الدولار سوى ثلث تصحيحه الهيكلي تقريبًا، حسب تقديري. ومن المرجح أن يأتي الثلث التالي بشكل رئيسي في مواجهة الأسواق الآسيوية، وقد يرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار تبعًا لذلك. لكن التوفيق بين ضعف الدولار الجديد، والنمو السريع، وارتفاع الديون، وضغوط الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب أكبر مركز شراء في الأصول الأمريكية في التاريخ، قد يكون مهمة صعبة للغاية دون التسبب في اضطرابات واسعة النطاق في السوق أو تقلبات حادة. في ظل هذه الخلفية السياسية والجيوسياسية المتوترة، يبدو الأمر أكثر تعقيدًا. ولا يبدو الارتفاع المذهل للذهب خلال العام الماضي غريبًا في ضوء ذلك.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز