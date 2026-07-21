كارين براون

لا تعني المحاصيل الضخمة بالضرورة فائضًا في العرض تبدو موازين الحبوب العالمية مريحة نسبيًا مع بداية موسم 2026/2027، على الرغم من الانخفاض المتوقع في الإنتاج مقارنةً بموسم 2025/2026 القياسي، وذلك وفقًا لتقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي الشهرية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوع الماضي.

لا ​​تزال التوقعات تشير إلى أن محاصيل القمح والذرة العالمية ستتجاوز المتوسطات الأخيرة في موسم 2026/2027، ما يُبقي المخاوف واسعة النطاق بشأن العرض تحت السيطرة ومع ذلك، فإن السؤال ليس كمية الحبوب التي ينتجها العالم، بل مدى هامش الخطأ الذي توفره الموازنات فعليًا.

مع ذلك، فإن السؤال ليس كمية الحبوب التي ينتجها العالم، بل مدى هامش الخطأ الذي توفره الموازنات فعليًا. نما الإنتاج والاستهلاك بالتوازي مع مرور الوقت، بالتزامن مع ازدياد عدد السكان، وقطاع الثروة الحيوانية، والطلب على الوقود الحيوي.

لكن هل يواكب الإنتاج الاستهلاك؟ بالنسبة لموسم 2026/2027، يبدو الوضع مختلفًا عما كان عليه قبل عام. بدأت هوامش العرض بالتقلص. بالنسبة للقمح، كان موسم التسويق 2025/2026 مميزًا، إذ فاق الإنتاج الاستهلاك بكثير. وقد سمح ذلك بإعادة بناء المخزونات العالمية، ما أدى إلى انخفاض الأسعار

وتشير التوقعات الأولية لموسم 2026/2027 إلى صورة مختلفة. إذ تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يتجاوز استهلاك القمح العالمي الإنتاج بنسبة 0.8%. هذا النقص ليس مثيرًا للقلق بحد ذاته، ولكنه يمثل تحولًا كبيرًا عن موسم 2025/2026، حين تجاوز الإنتاج الاستهلاك بنسبة 2.3%، وهو أكبر فائض خلال 8 سنوات. ويواجه الذرة وضعًا أكثر صعوبة. في موسم 2025/2026، تجاوز إنتاج الذرة العالمي الاستهلاك بنسبة 0.2% فقط، لكن من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج موسم 2026/2027 بنسبة 1.8% عن الطلب، وهو أكبر عجز منذ 16 عامًا.

وتظل هذه النسبة قائمة حتى بعد استبعاد الصين، التي غالبًا ما تُخلّ مخزوناتها الضخمة من الحبوب بالتوازن العالمي. تمتعت العديد من أكبر مُصدّري القمح والذرة في العالم بمحاصيل استثنائية في الموسم الماضي، لكن من الصعب تحقيق مواسم قياسية متتالية.

زيادة الإنتاج تزداد صعوبة لو كان إعادة بناء إمدادات الحبوب العالمية مجرد مسألة زراعة مساحات أكبر، لكان تقلص هامش الإنتاج أقل إثارة للقلق. لكن قرارات زراعة الحبوب تتأثر بعوامل متعددة، منها ارتفاع عائدات البذور الزيتية، وارتفاع تكاليف الأسمدة، وعدم استقرار الأحوال الجوية، وتغير اقتصاديات المحاصيل.

يختلف التوازن بين هذه العوامل باختلاف المناطق، لكن ثمة سمة مشتركة برزت بين العديد من كبار مصدري الحبوب في موسم 2026/2027: تقلص مساحة زراعة الحبوب، وخاصة القمح. ففي الولايات المتحدة، اكتسبت الذرة وفول الصويا شعبية متزايدة على حساب القمح، ما جعل المزارعين في موسم 2026/2027 يمتلكون أصغر مساحة مزروعة بالقمح منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1919، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وتظهر اتجاهات مماثلة في أماكن أخرى. فمن المتوقع أن تحصد روسيا، أكبر مُصدّر للحبوب، أصغر مساحة قمح لها منذ أكثر من عقد، في حين ارتفعت زراعة بذور عباد الشمس وبذور اللفت إلى مستويات قياسية. وزرعت كندا مساحة قياسية من الكانولا في موسم 2026/2027، بينما انخفضت مساحة زراعة القمح إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات، كما حوّل الاتحاد الأوروبي أراضيه من زراعة الحبوب إلى زراعة البذور الزيتية. ومن المتوقع أن تنخفض مساحة زراعة القمح في أستراليا في موسم 2026/2027 إلى أدنى مستوى لها في 7 سنوات نتيجة لظروف الجفاف الشديدة التي سادت خلال موسم الزراعة.

تُعدّ قرارات الزراعة هذه بالغة الأهمية، إذ يُمكن أن تُؤدي خسائر المساحات المزروعة إلى انخفاض الإنتاج بسرعة عند سوء الأحوال الجوية، ويُجسّد محصول القمح الأمريكي لهذا العام هذا الخطر. فقد أدّى الجفاف المُنتشر في مناطق زراعة القمح الشتوي إلى خفض إنتاج القمح المُتوقع لموسم 2026/27 إلى أدنى مستوى له منذ 56 عامًا، مع انخفاض المساحة المحصودة إلى أدنى مستوى لها منذ 149 عامًا.

قد تُشجّع الأسعار المرتفعة على زيادة الإنتاج في السنوات التسويقية اللاحقة، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى المؤثرة - سواءً أكانت الأحوال الجوية، أو المنافسة مع المحاصيل الأخرى، أو التحديات الاقتصادية للمزارع - ما يعني أن الحسابات قد لا تكون بهذه البساطة. قضايا محلية، عواقب عالمية يُغيّر انخفاض هامش الإنتاج أيضًا من كيفية استجابة الأسواق للاضطرابات الإقليمية.

فعندما يقلّ هامش الخطأ في الميزانية العالمية، يُمكن أن تُصبح مشاكل الطقس المحلية بسرعة أحداثًا مؤثرة في الأسواق الدولية. ويُقدّم محصول الذرة الفرنسي مثالًا حديثًا على ذلك. فقد أدّى الجفاف إلى انخفاض حاد في توقعات الإنتاج، مع احتمال انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا هذا العام.

يُمكن أن تُؤدي الجفاف إلى انخفاض حاد في توقعات الإنتاج، مع احتمال انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا هذا العام. في غضون ذلك، برزت أوروبا أخيرا كإحدى أكبر وجهات صادرات الذرة الأمريكية، ما يعني أن أي نقص في الإنتاج في فرنسا قد يؤثر في التدفقات التجارية إلى ما هو أبعد من أوروبا نفسها. لكن ليس كل اضطراب في الإمدادات يؤدي إلى خسارة في الإنتاج.

وقد أثبتت أوكرانيا هذا الدرس بعد الحرب الروسية 2022. فقد تعرّضت صادرات الحبوب لقيود شديدة لأشهر، ومع ذلك، وصل معظم هذا الإنتاج في نهاية المطاف إلى الأسواق العالمية بمجرد ظهور طرق تصدير بديلة. يجدر بنا تذكّر هذا التمييز كلما حدثت اضطرابات في الصادرات، بما في ذلك اضطرابات الشحن الحالية التي تؤثر في حركة الحبوب الروسية عبر بحر آزوف في أعقاب الحرب الأوكرانية.

كاتب عمود اقتصاد في وكالة رويترز