إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكي تعتمد على 3 أحواض رئيسية

يلامس الغاز الطبيعي تقريبًا كل ركن من أركان الاقتصاد الأمريكي، فهو يغذي محطات توليد الطاقة والمنازل والمصانع وقطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال المزدهر. لكن الإمدادات اللازمة لتلبية كل هذه الاستخدامات تأتي من شريحة أضيق باستمرار من حقول الغاز الصخري الأمريكية.

هذا التباين بين قاعدة المستهلكين المتنامية وقاعدة الإمدادات المتقلصة يعني أن سوق الغاز الطبيعي الأمريكي تتجه نحو أزمة هيكلية محتملة قد تؤدي إلى فترات من ضغوط الإمدادات وتقلبات الأسعار. مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغاز سيضر بالاقتصاد الأمريكي وقد يعرقل الجهود المبذولة لجعل الولايات المتحدة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقات البيانات. هذا يعني أن منتجي الغاز في الولايات المتحدة يواجهون ضغوطًا هائلة لضمان مواكبة العرض للطلب.

تدقيق في الغاز الصخري

أسهمت ما يُسمى بثورة الغاز الصخري في دفع الولايات المتحدة إلى صدارة تصنيفات منتجي ومصدري الغاز الطبيعي عالميًا، وتُمثل رواسب الغاز الصخري نحو 75% من إمدادات الغاز الأمريكية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. مع ذلك، تباطأ معدل نمو أكبر رواسب الغاز الصخري بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة مع نضوج الأحواض، حيث أدى انخفاض ضغط الرواسب وزيادة تداخل الآبار نتيجة تقارب مواقع الحفر إلى إبطاء نمو الإنتاج.

من شأن استمرار ارتفاع أسعار الغاز أن يحفز المنتجين على تكثيف جهودهم. ولكن بعد أكثر من عقد من استخراج الغاز على نطاق واسع والبحث عن رواسب جديدة، يُرجح أن أفضل الآبار قد استُنفدت بالفعل. وهذا يعني بدوره أن معظم جهود الإنتاج ستظل على الأرجح مُركزة على الأحواض الرئيسية التي زودت الولايات المتحدة بنصيب الأسد من إمدادات الغاز الجديدة خلال العقد الماضي تقريبًا، حتى لو استمرت معدلات الاستخراج في الانخفاض.

أكبر 3 أحواض للغاز الصخري من حيث الإنتاج هي: تكوين مارسيليس في بنسلفانيا ومنطقة الأبلاش، وحوض هاينزفيل في لويزيانا وتكساس، وحوض بيرميان في غرب تكساس.

ووفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، شكلت هذه الأحواض مجتمعةً نسبة قياسية بلغت 74% من إنتاج الغاز الصخري الأمريكي في 2025، أي ما يعادل نحو 22.2 تريليون قدم مكعب. وبلغ الإنتاج الإجمالي من هذه الرواسب نفسها نحو 8.5 تريليون قدم مكعب في 2016، مما يعني أن الإنتاج المُجمع قد زاد 161% خلال ذلك العقد.

يُقارن معدل النمو هذا بارتفاع قدره 17% في أحواض الغاز الصخري الأخرى البارزة، وارتفاع 48% في إجمالي إمدادات الغاز الأمريكية خلال الفترة نفسها، ما يُبرز بوضوح التأثير الكبير الذي أحدثته هذه الرواسب الأساسية في قطاع الغاز الأمريكي.ولكن كما يقول المثل، لكل شيء بداية ونهاية، وقد انخفض معدل نمو الإنتاج المُجمّع للأحواض الثلاثة الكبرى بسرعة من ذروته السابقة.

خلال الفترة من 2017 إلى 2021 - عندما كانت طفرة التكسير الهيدروليكي في أوجها - بلغ متوسط ​​النمو السنوي في إنتاج الغاز من الأحواض الصخرية الثلاثة الكبرى 16%، بينما تباطأ هذا المتوسط ​​منذ 2022 إلى نحو 6%. في المقابل، بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي إنتاج الغاز الجاف في الولايات المتحدة نحو 5% من 2017 إلى 2021، ثم تباطأ إلى نحو 3% سنويًا منذ ذلك الحين.





أساليب مختلفة

على الرغم من أن الشركات الـ3 الكبرى تُجمع عادةً في نقاشات حول الغاز الصخري، إلا أنها تختلف اختلافًا جوهريًا من حيث خصائص الرواسب ومعوقات النمو.

أنتج حقل مارسيليس الصخري الضخم ما يقارب ثلث إجمالي إمدادات الغاز الصخري في الولايات المتحدة العام الماضي، وظلّ يُقدّم الغاز الأقل تكلفة في الولايات المتحدة لأكثر من عقد.

يُعدّ عمق الصخور الصخرية الضحل نسبيًا، إلى جانب التكوينات السميكة والمتجانسة، مثاليًا لشركات استخراج الغاز الحديثة في مارسيليس، بينما يُسهم قربه من المراكز السكانية الكبيرة على الساحل الشرقي في جعل توزيع غازه مربحًا.

وحتى بعد أكثر من عقد من الاستنزاف المستمر، من المتوقع أن تكون الاحتياطيات المتبقية هائلة، حيث تُقدّر شركة التنقيب "كينجدوم إكسبلوريشن" ما بين 50 و70 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج تقنيًا.

مع ذلك، تشمل المعوقات الرئيسية لنمو مارسيليس محدودية وصلات خطوط الأنابيب إلى الأسواق الجديدة، وصعوبة الحصول على تراخيص بناء خطوط أنابيب جديدة، والمسافات الباهظة إلى مراكز تصدير الغاز الطبيعي المسال الرئيسية. يتمتع حقل هاينزفيل، الذي أنتج 16% من إجمالي الغاز الصخري الأمريكي العام الماضي، بعلاقات أوثق مع مصدري الغاز الطبيعي المسال، الذين يُعدّون العملاء الرئيسيين لغاز هاينزفيل.

مع ذلك، فإنّ وجود خزانات ذات ضغط عالٍ على أعماق تزيد على 3048 مترًا (10000 قدم) يزيد من تكاليف الاستخراج، ما يجعل منتجي هاينزفيل شديدي الحساسية لأسعار السوق، ويُقلّصون إنتاجهم كلما انخفضت الأسعار لفترات طويلة. وكما هو الحال في حقل مارسيليس، تُقدّر الاحتياطيات المتبقية في هاينزفيل بأنها هائلة، ولكن من المرجّح أن تزداد تكلفة استخراجها مع استنزاف الجيوب الأسهل استخراجًا. ويختلف حوض بيرميان اختلافًا ملحوظًا عن مارسيليس وهاينزفيل في كونه في الأساس احتياطيًا نفطيًا، مع وجود احتياطيات ثانوية.من الغاز الطبيعي.

يُعدّ النفط المصدر الرئيسي في حوض بيرميان، وفي 2025، أنتج الحوض نحو 6.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يُعادل نصف إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام. يعني التركيز على النفط الثقيل أن الغاز يُعتبر منتجًا ثانويًا، وغالبًا ما يُسعّر على هذا الأساس من قِبل المنتجين لجذب المشترين.

هذا يعني أن غاز بيرميان غالبًا ما يكون من بين أرخص أنواع الغاز المتاحة، إلا أن محدودية شبكة خطوط الأنابيب قد تؤدي إلى تراكم الإمدادات في الحوض، ما يُسهم في انخفاض الأسعار.

يعني تشديد القواعد المتعلقة بحرق الغاز الزائد أن على منتجي غاز بيرميان الالتزام بضوابط أكثر صرامة لضمان تدفقات التفريغ والتخزين مستقبلًا. كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام يعني توقع زيادة إنتاج النفط والغاز في الحوض 2026، الأمر الذي قد يُؤدي بدوره إلى تأثير أوسع وأكثر انتظامًا لحوض بيرميان في أسواق الغاز الوطنية.

بالنسبة لمتابعي سوق الغاز، سيحدد التفاعل بين أحواض الغاز الـ3 الكبرى اتجاه سوق الغاز بشكل عام خلال السنوات المقبلة. إذا شهد الإنتاج الإجمالي من هذه الأحواض ارتفاعًا مستدامًا، فسيرتفع معه إجمالي إمدادات الغاز الأمريكية، مما يضمن استمرار نمو إمدادات الطاقة وصادرات الغاز الطبيعي المسال.

أما إذا انخفض إنتاج الغاز من الأحواض الـ3 الكبرى، فقد يتطلب الأمر إعادة النظر في فكرة هيمنة الولايات المتحدة على قطاع الطاقة.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز