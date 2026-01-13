إلى متى سيستمر وول ستريت في تجاهل "يد ترمب الخفية"؟

جيمي ماكجيفر

- إذا كانت أسعار الأسهم الأمريكية القياسية تعكس بدقة تقييم المستثمرين للسنة الأولى من ولاية ترمب الثانية، فإنها تُعدّ سجلاً حافلاً بالإنجازات لأكثر الحكومات تدخلاً في الاقتصاد منذ عقود.

إنه مثال آخر على عالم اقتصادي مضطرب، حيث تُشكك المعايير والمسلمات العالمية السائدة خلال الأربعين عامًا الماضية، بل ويتم التخلي عنها أحيانًا، من قِبل الرئيس الأمريكي -الذي يتحول بسرعة إلى رأس الحربة في التأثير على السوق.

تحت قيادة دونالد ترمب، استحوذت الحكومة الأمريكية على حصص مباشرة في الشركات، ودعت إلى إقالة الرؤساء التنفيذيين، وحاولت فرض قيود على رواتبهم، وضمنت حصول الحكومة على خصومات من صادرات رقائق التكنولوجيا الكبرى، وسعت إلى إقالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

علاوة على ذلك، أمر ترمب بشراء سندات مدعومة برهون عقارية بقيمة 200 مليار دولار، ووجّه أنشطة شركات النفط الأمريكية في فنزويلا، وحاول منع شركات الدفاع من إعادة شراء أسهمها ما لم تُسرّع الإنتاج، ودعا إلى وضع حد أقصى لمدة عام واحد على جميع أسعار فائدة بطاقات الائتمان، في حين هددت وزارة العدل التابعة له بتوجيه اتهامات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وكل هذا خلال الأسبوع الماضي فقط.

فرضية عدم كفاءة السوق؟

تخيّل واقعًا بديلًا فازت فيه كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وكانت على وشك إتمام عامها الأول في المنصب، بعد أن انتهجت مجموعة مماثلة من السياسات غير التقليدية المثيرة للجدل. هل كانت الأسواق ستتجاهل هذا الأمر بهذه السهولة؟ لن نعرف أبدًا، لكن من المنطقي افتراض وجود رد فعل قوي من المستثمرين.

في الواقع، باستثناء الاضطرابات القصيرة التي أعقبت إعلان ترمب عن تعريفات "يوم التحرير" في أبريل، لم تشهد الأسواق أي اضطرابات تُذكر.

بل إن العام الماضي كان عامًا قياسيًا للأسهم وعديد من فئات الأصول الأخرى. وشهدت صناديق التحوط -التي لا تُؤيد تدخل الحكومة في السوق الحرة والقطاع الخاص- ارتفاعًا كبيرًا في الأصول المُدارة لتتجاوز 5 تريليونات دولار، مسجلةً بذلك أفضل عام لها منذ 2009.





ويتفق ويليام هيناجان، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، على أن عدم تسبب نهج إدارة ترمب التدخلي المفرط في وول ستريت والقطاع العام في أضرار دائمة للأسواق العامة يُعدّ "معضلة".

ويقول هيناجان: "لا يرى المستثمرون بالضرورة أن سلسلة التدخلات في السوق تُقوّض سيادة القانون وحقوق الملكية التي تُشكّل أساس الأسواق المالية والنظام الاقتصادي".

ربما لا تكون الأسواق العامة شاملة لكل شيء، أو مطلعة على كل شيء، أو الأكثر كفاءة. ولكن إذا كانت سيادة القانون، وحقوق الملكية، والحماية الدستورية هي مفاتيح ما جعل النظام المالي الأمريكي الأكبر والأكثر ديناميكية في العالم، فإن تجاهل المستثمرين لتآكل هذه الأسس يُعرّضهم لمخاطر جسيمة.

حجة الدفاع

لكن مسألة ثقة السوق غالبًا ما تكون ثنائية. يثق المستثمرون في هيكل السوق والنظام المالي إلى أن يفقدوا ثقتهم. بالطبع، ليس تدخل الحكومة في اقتصاد السوق أمرًا جديدًا، ولا هو أمر سيئ. بل إن عديدا من القطاعات ترحب به، وقد يكون ضروريًا لأسباب مثل الأمن القومي، وأمن الطاقة، أو توفير شبكة أمان اجتماعي.

ولكن بعد مرور عام على ولاية ترمب الثانية، باتت "اليد الظاهرة" للرئيس محسوسة في أجزاء كثيرة من الشركات الأمريكية، مُزيحةً جانبًا "اليد الخفية" للسوق الحرة التي طرحها الاقتصادي آدم سميث في القرن الثامن عشر.

لا يزال بإمكان تقلبات ترمب إشعال فتيل التقلبات في بعض الأسهم والقطاعات، بالطبع. فقد انخفضت أسهم شركة لوكهيد مارتن، عملاق صناعة الدفاع، بنسبة 7% في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي بعد أن صرّح ترمب بأنه سيمنع توزيعات الأرباح أو عمليات إعادة شراء الأسهم لشركات الدفاع، ثم انتعشت بنسبة 8% في التداولات المسائية عندما دعا ترمب إلى زيادة ميزانية الدفاع بنسبة 50% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار.

لكن السوق بشكل عام يواصل الارتفاع مدفوعًا بالتفاؤل والزخم قصير الأجل، ويبدو أنه لم يتأثر بالإدارة الأكثر تدخلاً منذ عقود. وبالتأكيد، تخلفت وول ستريت عن نظيراتها العالمية العام الماضي بفارق ملحوظ. ربما يكون هذا مؤشرًا على أن تدخل ترمب الواضح يُثير قلق المستثمرين، ولكن في الوقت الراهن، لا يبدو أن هناك أي مؤشر تحذيري واضح.

كاتب اقتصادي في وكالة رويترز