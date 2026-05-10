إغلاق مضيق هرمز وازدياد حدة نقص النفط الخام في آسيا

- في حين شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تقلبات حادة تماشياً مع آخر الأخبار المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فإن تأثير الأزمة في الأسواق الفعلية للوقود المكرر يتفاقم. وكانت أي إشارة أخرى إلى اتفاق سلام كافية لانخفاض عقود خام برنت بنسبة 7.8% يوم الأربعاء لتغلق عند 101.27 دولار للبرميل، على الرغم من أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ومستدام لا تزال تبدو بعيدة المنال.

في غضون ذلك، يؤدي الإغلاق الفعلي للممر المائي الضيق الذي كان يمر عبره نحو 20% من النفط الخام والمنتجات المكررة في العالم قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، إلى انخفاض كميات المنتجات المكررة المشحونة في أنحاء آسيا. انخفضت صادرات المنتجات المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل والبنزين، إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة في آسيا، المنطقة الأكثر استهلاكًا للطاقة والوجهة لنحو 80% من شحنات ما قبل الحرب التي كانت تمر عبر مضيق هرمز.

وبلغ إجمالي حجم صادرات هذه الأنواع الثلاثة من الوقود في آسيا خلال شهر أبريل ما يقارب 3 ملايين برميل يوميًا، أي أقل من متوسط ​​الأشهر الثلاثة التي سبقت اندلاع النزاع. ولا يزال وقود الطائرات الأكثر تضررًا، حيث تراجعت صادرات آسيا منه إلى 596 ألف برميل يوميًا في أبريل، بانخفاض عن متوسط ​​1.54 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة التي سبقت اندلاع الحرب، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها شركة "كيبلر" لتحليل السلع.

ويُعدّ رقم أبريل الأدنى في سجلات "كيبلر" منذ 2017، مما يُشير إلى أن التدفقات لا تتجاوز ثلث مستويات ما قبل النزاع. تتجه معظم صادرات آسيا من وقود الطائرات إلى دول آسيوية أخرى مستوردة، بينما تتجه كميات أقل إلى إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

انخفضت صادرات الهند من وقود الطائرات إلى 48,600 برميل يوميًا في أبريل، بعد أن كانت 141,000 برميل يوميًا قبل الحرب، بينما انخفضت صادرات الصين إلى 135,000 برميل يوميًا من نحو 308,000 برميل يوميًا. ووفقًا لشركة كبلر، توقفت الإمارات عن تصدير وقود الطائرات من متوسط ​​106,000 برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة التي سبقت الحرب إلى الصفر في أبريل.

ينعكس نقص شحنات وقود الطائرات في الأسعار، حيث بلغ سعر برميل النفط في سنغافورة (JET-SIN) 158.91 دولارًا أمريكيًا يوم الأربعاء، بزيادة قدرها 70% عن سعر الإغلاق البالغ 93.45 دولارًا أمريكيًا في 27 فبراير، أي قبل يوم من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية ضد إيران. يمثل الديزل نقطة ضغط أخرى في آسيا، حيث بلغ سعر زيت الغاز، المكون الأساسي له، 141.30 دولارًا أمريكيًا للبرميل يوم الأربعاء، بزيادة قدرها 55% عن مستوى ما قبل الحرب.

انخفضت صادرات آسيا من وقود النقل إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات، حيث بلغت 2.22 مليون برميل يوميًا في أبريل، بانخفاض عن متوسط ​​3.54 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة التي سبقت بدء الحرب مع إيران، وفقًا لشركة كيبلر.

من بين المصدرين الإقليميين، انخفضت شحنات اليابان إلى 32,600 برميل يوميًا في أبريل، بعد أن كانت 148,600 برميل يوميًا قبل اندلاع الحرب. كما تراجعت شحنات كوريا الجنوبية إلى 451,000 برميل يوميًا من 507,000 برميل يوميًا، وانخفضت شحنات الهند إلى 371,000 برميل يوميًا من 494,000 برميل يوميًا، بينما انخفضت شحنات الصين إلى 22,000 برميل يوميًا من 126,300 برميل يوميًا.

الوضع مشابه بالنسبة للبنزين، حيث انخفضت صادرات آسيا من هذا الوقود إلى 1.59 مليون برميل يوميًا في أبريل، بعد أن كانت 2.28 مليون برميل يوميًا في المتوسط ​​خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت اندلاع الحرب مع إيران. تراجعت شحنات كوريا الجنوبية إلى 181,300 برميل يوميًا من مستويات ما قبل الحرب البالغة 377,000 برميل يوميًا، بينما انخفضت شحنات الصين إلى 47,000 برميل يوميًا من 116,000 برميل يوميًا.

تُظهر هذه البيانات انخفاضًا سريعًا في إمدادات المنتجات المكررة في آسيا، حيث يكافح مصافي المنطقة لتأمين كميات كافية من النفط الخام للحفاظ على استمرارية عمليات التكرير. كلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز أمام معظم السفن، ازدادت حدة نقص النفط الخام في آسيا، ولا سيما مع استنزاف المخزونات التجارية والإستراتيجية.

كاتب مختص في شؤون الطاقة في وكالة رويترز