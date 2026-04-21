إعادة فتح مضيق هرمز سهل واستعادة تدفقات النفط صعب

يُبرز التوقف والتشغيل المتقطع لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز حالة عدم اليقين العميق التي تُخيّم على أهم ممر مائي للنفط والغاز في العالم. لكن ثمة أمر واحد بات واضحًا: حتى لو توقفت المدافع، فإن تدفقات النفط عبر هذا الممر المائي الضيق ستستغرق شهورًا، وربما سنوات، للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب.

أعلنت إيران يوم السبت أنها تُشدد سيطرتها على المضيق ردًا على الحصار الأمريكي المفروض على ناقلات النفط الإيرانية، حيث أطلقت النار على عدة سفن وحذرت البحارة من إغلاق المضيق. جاء ذلك بعد ساعات فقط من إعلان طهران إعادة فتح المضيق مؤقتًا في ظل وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن المفاوضات جارية، مهدداً باستئناف العمليات العسكرية في حال تعطل الملاحة مجدداً. أغلقت طهران مضيق الخليج فعلياً بعد بدء حملة القصف الجوي المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير. ومنذ ذلك الحين، تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق - الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية - إلى حد كبير.

وكان الأثر المباشر وخيماً، إذ حُصر نحو 13 مليون برميل يومياً من إمدادات النفط، ونحو 300 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال، داخل الخليج، ما أجبر المنتجين على إغلاق حقول النفط ومصافي التكرير ومحطات الغاز الطبيعي المسال، وألحق ضرراً بالغاً بالاقتصادات من آسيا إلى أوروبا.

كما تسبب القتال في أضرار دائمة للبنية التحتية للطاقة، وللعلاقات الدبلوماسية، في جميع أنحاء المنطقة. فكيف ستكون عملية التعافي، ومتى يمكن للقطاع أن يتوقع بشكل معقول العودة إلى مستويات التشغيل التي كانت عليها قبل الحرب؟ اندفاع الإغاثة لن يعتمد تسارع التعافي على الدبلوماسية بين واشنطن وطهران فحسب، بل سيعتمد أيضًا على الخدمات اللوجستية، وتوافر تأمين ناقلات النفط، وأسعار الشحن، واستعداد مالكي السفن لتحمل مخاطر العبور.

وتقدر ناقلات النفط التي تغادر الشرق الأوسط بنحو 260 ناقلة موجودة بالفعل في الخليج، محملة بنحو 170 مليون برميل من النفط و1.2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لشركة التحليلات "كيبلر". من المرجح أن تُوجّه معظم هذه الشحنات الأولية إلى آسيا، التي تستقبل عادةً نحو 80% من صادرات النفط الخليجية و90% من شحنات الغاز الطبيعي المسال.

مع مغادرة هذه السفن، ستنتقل تدريجيًا أكثر من 300 ناقلة فارغة راسية في خليج عُمان إلى الخليج، متجهةً إلى محطات التحميل مثل رأس تنورة في السعودية ومحطة البصرة النفطية في العراق.

ستكون مهمتها الأولى تخفيف الضغط عن مرافق التخزين البرية التي امتلأت بسرعة خلال توقف مضيق هرمز. يبلغ مخزون النفط الخام التجاري في الخليج حاليًا نحو 262 مليون برميل، أي ما يعادل 20 يومًا من توقف الإنتاج، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، مما يترك مجالًا ضئيلًا لمزيد من الإنتاج حتى استئناف الصادرات. لكن لوجستيات ناقلات النفط ستُبطئ أي تعافٍ كامل لتدفقات الطاقة. فعلى سبيل المثال، تستغرق الرحلة ذهابًا وإيابًا من الشرق الأوسط إلى الساحل الغربي للهند نحو 20 يومًا.

أما الرحلات الأطول إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية فقد تستغرق شهرين أو أكثر. وقد يكون توفير عدد كافٍ من ناقلات النفط أمرًا صعبًا، إذ إن عديدا منها مشغول بنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من الأمريكتين إلى آسيا في رحلات قد تستغرق ما يصل إلى 40 يومًا. إن إعادة التوازن الكامل لأسطول ناقلات النفط العالمي وعودة عمليات التحميل في الخليج إلى وتيرتها قبل الحرب ستكون غير منتظمة، ومن المرجح أن تستغرق ما لا يقل عن 8 إلى 12 أسبوعًا، حتى في ظل ظروف مواتية.

معضلة البيضة والدجاجة مع استئناف عمليات تحميل ناقلات النفط تدريجياً، سيتعين على شركات إنتاج النفط والغاز، مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، استئناف إنتاج النفط والغاز من الحقول والمصافي التي أُغلقت خلال القتال. ويتطلب ذلك تنسيقاً دقيقاً، يشمل عودة آلاف العمال المهرة والمتعاقدين الذين تم إجلاؤهم خلال النزاع.

كما ستتحدد وتيرة تعافي الإنتاج بمدى توفر سعة التخزين في المحطات الساحلية، ما يصنع حلقة تغذية راجعة بين الشحن وأنشطة التنقيب والإنتاج. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن نحو نصف حقول النفط والغاز في الخليج تحتفظ بضغط كافٍ في المكامن للعودة إلى مستويات الإنتاج قبل الحرب في غضون أسبوعين تقريباً.

وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى ستة أسابيع لـ 30% أخرى، بافتراض استقرار الوضع الأمني ​​واستعادة سلاسل الإمداد المتضررة. أما النسبة المتبقية البالغة 20% - والتي تعادل ما بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً - فتواجه تحديات تقنية بالغة الصعوبة. فانخفاض ضغط المكامن، وتلف المعدات، وقيود إمدادات الطاقة، تعني أن بعض الحقول ستستغرق شهوراً للتعافي.

قد يستغرق إصلاح الأضرار التي لحقت بأصول الطاقة الرئيسية، بما في ذلك مركز رأس لفان للغاز الطبيعي المسال العملاق في قطر - حيث تضررت نحو 17% من طاقته الإنتاجية - ما يصل إلى 5 سنوات. وقد لا تعود بعض الآبار القديمة والمعقدة، ولا سيما في العراق والكويت، إلى مستويات إنتاجها السابقة. ويمكن تعويض أي خسائر مستمرة في الإمدادات في نهاية المطاف عن طريق حفر آبار جديدة في مختلف أنحاء البلاد.

لكن من المرجح أن تستغرق هذه العملية عامًا على الأقل وتتطلب تحسنًا مستمرًا في الأوضاع الأمنية. بمجرد زوال تراكم الطلب على ناقلات النفط وعودة حقول النفط إلى إنتاجها المعتاد، سيبدأ العراق والكويت برفع بنود القوة القاهرة - وهي بنود تعاقدية تسمح للمصدرين بتعليق عمليات التسليم خلال أحداث خارجة عن السيطرة كالحرب. حتى في السيناريو الأكثر تفاؤلًا - نجاح محادثات السلام، وعدم اندلاع نزاعات جديدة، وعدم تجاوز أضرار البنية التحتية التوقعات - يبدو أن العودة الكاملة إلى العمليات قبل الحرب غير مرجحة لسنوات.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز