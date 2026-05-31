إعادة توازن سوق القصدير .. المستثمرون يراهنون على الندرة





آندي هوم

ما الذي سيُهدئ سوق القصدير المتقلب؟ يستمر أصغر عقود المعادن الأساسية في بورصة لندن للمعادن في تحدي تقلبات السوق. يُتداول عقد القصدير لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بسعر 55,225 دولارًا للطن المتري، وهو قريب من أعلى مستوى تاريخي له عند 59,040 دولارًا الذي سُجّل خلال الارتفاع الحاد في أسعار المعادن في يناير. ولوضع ذلك في سياقه الصحيح، كان الرقم القياسي السابق 51,000 دولار للطن في مارس 2022، عندما ارتفعت أسعار المعادن بشكل كبير ردًا على الهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا. وارتفع سعر القصدير في لندن بنسبة 36% منذ بداية العام.

يأتي الألمنيوم في المرتبة الثانية من حيث الأداء، إذ ارتفع بنسبة 23%، ويشهد صدمة غير مسبوقة في العرض بعد توقف الإنتاج في دول الخليج نتيجة الحرب الإيرانية. في المقابل، يُعدّ عرض القصدير مستقرًا حاليًا مقارنةً بالسنوات الأخيرة. وتشهد مخزونات بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا. وتشير فروق الأسعار الزمنية في بورصة لندن للمعادن إلى عدم وجود نقص.

فكيف يُعقل أن يستمر سعر معدن اللحام والتغليف في التداول عند هذه المستويات المرتفعة تاريخيًا؟ إعادة التوازن لا يتأثر عرض القصدير بشكل مباشر بالحرب في الخليج، على عكس الألمنيوم والنيكل والنحاس. ووفقًا للرابطة الدولية للقصدير، من المتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي من المناجم بنسبة 8.7% هذا العام.

ويعود منجم مان ماو في ميانمار تدريجيًا إلى العمل بعد توقف طويل. ويشهد منجم بيسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية استقرارًا في الإنتاج بعد إغلاقه لفترة وجيزة العام الماضي بسبب تسلل متمردي حركة 23 مارس. تجاوزت واردات الصين من مركزات القصدير 15 ألف طن شهريًا لأول مرة منذ 2023. ويستغرق إنتاج القصدير المكرر وقتًا للتعافي، مع توقعات بنمو عالمي قدره 2.7% هذا العام، وفقًا لعرض قدمه محلل السوق هوانبو تشين من شركة ITA خلال أسبوع بورصة لندن للمعادن في آسيا.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض ​​الاستهلاك بنسبة 0.7%، مما يعكس تباطؤًا في تركيبات الطاقة الشمسية في الصين، والتأثير الأوسع للحرب الإيرانية على إقبال المستهلكين على السلع الإلكترونية، فضلًا عن الأسعار المرتفعة تاريخيًا.

ويشهد المشهد الأساسي للسوق تحولًا نحو توازن العرض والطلب. ويتضح هذا التقدم جليًا في ارتفاع مخزونات البورصات المرئية. فقد ارتفعت مخزونات بورصة لندن للمعادن بنسبة 60% منذ بداية العام لتصل إلى 8660 طنًا. وبإضافة مخزونات بورصة لندن للمعادن خارج الضمانات ومخزونات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تقترب مخزونات البورصات العالمية من 20 ألف طن، مقارنةً بـ 11 ألف طن في أكتوبر الماضي.

بالمقارنة مع تقلبات الأسعار المباشرة، تتداول فروق الأسعار الزمنية في بورصة لندن للمعادن بشكل جانبي في حالة كونتانجو مريحة. ظاهرة الندرة لم يثنِ أيٌّ من ذلك المستثمرين الساعين إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار، لا سيما في سوق شنغهاي. انحسرت حمى المعادن التي شهدها شهر يناير، لكنها لم تنتهِ بعد. ولا يزال نشاط تداول القصدير في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مزدهرًا للغاية. بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي على عقود القصدير الآجلة في شنغهاي 345 ألف عقد حتى الآن هذا الشهر.

وهذا يعادل حجم تداول سوق القصدير المكرر الأولي العالمي يوميًا. شهد نشاط خيارات القصدير نموًا هائلًا، حيث تضاعف حجم التداول أكثر من مرتين على أساس سنوي ليصل إلى 8.6 مليون عقد في الفترة من يناير إلى أبريل. قلصت الصناديق رهاناتها الصعودية على بورصة لندن للمعادن، لكنها لا تزال تحتفظ بمراكز شراء جماعية تبلغ 2414 عقدًا، أي ما يعادل ما يزيد قليلًا عن 12 ألف طن.

شهد الاهتمام المضاربي بالقصدير ارتفاعًا ملحوظًا مطلع العام الماضي، مع توالي الأخبار الإيجابية. وانضم القصدير، إلى جانب الفضة والنحاس، إلى قائمة المعادن الرائجة للاستثمار في "معادن الإنترنت". تُعدّ هذه المعادن الثلاثة أساسية في بنية الإنترنت، حيث يُستخدم القصدير في لحام لوحات الدوائر الإلكترونية.

وتُمثّل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء محركات قوية للطلب. وتواجه هذه المعادن الثلاثة مشاكل هيكلية في العرض. فالفضة تتجه نحو عامها السادس على التوالي من عجز العرض. أما النحاس، فيُعاني نقصا مستمرا في المواد الخام، حيث تُكافح المناجم لزيادة الإنتاج لتلبية طلب المصاهر. ولا يزال عرض القصدير مُركّزًا بشكل كبير ويعتمد اعتمادًا مُفرطًا على مناطق التعدين الحدودية، مثل الكونغو وولاية وا شبه المستقلة، التي تُشغّل منجم مان ماو في ميانمار.

وتُشير أسعار هذه المعادن الـ3 إلى ندرة هيكلية مُستقبلية، على الرغم من عدم وجود أي دليل فوري على وجود نقص. يُعدّ ارتفاع أسعار القصدير الحالي دليلاً قاطعاً على أنه لا يمكن إيقاف رواج الاستثمار الناجح حتى لو تناقضت ديناميكيات السوق قصيرة الأجل مع هذا الرواج. وطالما بقي هذا هو الحال، فمن الصعب تحديد ما يُعيد أسعار القصدير إلى واقع العرض والطلب المعتاد.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز