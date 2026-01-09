إعادة إعمار أوكرانيا أبرز الاستثمارات الأوروبية لعام 2026

يواكيم كليمنت

تتابع أنظار العالم عن كثب تطورات المفاوضات الجارية لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكن القصة الحقيقية بالنسبة للمستثمرين تكمن فيما سيأتي بعد ذلك. فإذا نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في التوصل إلى هدنة، فقد تبدأ طفرة إعادة إعمار هائلة على الفور تقريبًا.

لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عناوين جديدة حول الصراع المحتدم بين الأطراف الرئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار. يريد ترامب إنهاء الصراع سريعًا، بأي شروط تقريبًا، بينما يسعى نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تحويل الجمود الميداني إلى نصر، ويواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نضاله من أجل وحدة أراضي أوكرانيا، في حين يسعى حلفاؤه الأوروبيون إلى احتواء التهديد الروسي الأوسع نطاقًا للقارة.

مع ذلك، وسط كل هذه التغطية الإعلامية، لم يُسلَّط الضوء بشكل كافٍ على احتياجات أوكرانيا الاستثمارية في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار. فقد تضررت البنية التحتية المدنية والاقتصاد الأوكراني بشدة خلال السنوات الأربع الماضية. في نوفمبر، بدأ البنك الدولي تقييمه السنوي الأخير للدمار، وسيُعلن عن نتائجه الشهر المقبل.

وقدّر البنك حجم الأضرار المادية المباشرة بنهاية 2024 بنحو 176 مليار دولار، إضافة إلى ما يصل إلى 589 مليار دولار أخرى كأضرار اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاج وارتفاع التكاليف. وبعد عام آخر من الحرب، سترتفع هذه الأرقام بلا شك.

ومن المتوقع أن تُكلِّف إعادة الإعمار نحو 524 مليار دولار على مدى العقد المقبل، ومن المرجح أن يتم تمويلها بشكل رئيسي من قِبَل الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص. وقد أشارت بروكسل إلى أنها تتوقع، في مقابل دعمها، أن تفوز الشركات الأوروبية بمعظم عقود إعادة الإعمار. ومن المرجح أن تفرض واشنطن شروطًا مماثلة، موجهةً أي أموال تُستثمر في إعادة إعمار أوكرانيا نحو المقاولين الأمريكيين.

قطاعات تستحق المتابعة

بغض النظر عن أكثر من 140 مليار دولار من المتوقع أن تستثمرها الشركات الأوكرانية الخاصة بأموال من الدول المانحة، فمن المرجح أن يتركز الاستثمار الدولي في 3 قطاعات: البنية التحتية للطاقة، والإسكان، والبنية التحتية للنقل.

بدأت بالفعل عملية إعادة بناء نظام الطاقة في أوكرانيا، حيث تركز الجهود على إصلاح شبكة الكهرباء وبناء مزارع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. من المرجح أن تسعى أوكرانيا إلى جعل نظام الطاقة لديها أكثر مرونة، نظرًا لأن البلاد ستظل عرضة لأي عدوان روسي مستقبلي. لذلك، قد تزيد كييف من تركيزها على تقنيات الطاقة المتجددة اللامركزية.

ويمكن لهجوم روسي واحد أن يدمر محطة طاقة نووية أو تعمل بالغاز تُزود جزءًا كبيرًا من طاقة البلاد. ولكن إذا أرادت روسيا تدمير قدرة مماثلة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فسيتعين عليها تدمير عشرات المواقع.

وبالتالي، قد تكون الشركات التي تبني بنية تحتية للطاقة المتجددة من أوائل المستفيدين من وقف إطلاق النار في أوكرانيا. مع ذلك، شهدت عديد من شركات الإسمنت الأوروبية، مثل هايدلبرج ماتيريالز وهولسيم، وشركات تصنيع معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل سيمنز إنرجي، انتعاشًا كبيرًا في 2025 بفضل خطط الإنفاق الألمانية على البنية التحتية، ما أدى إلى ارتفاع قيمتها السوقية بالفعل. في الواقع، تُشكل الشركات في هذه القطاعات جزءًا كبيرًا من مؤشر يو بي إس لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي ارتفع بأكثر من 50% في 2025.

في المقابل، تستعد شركات أوروبية أخرى، ذات قيم سوقية أقل من الشركات الكبرى في مؤشر يو بي إس، للاستفادة من فرصة إعادة الإعمار. على سبيل المثال، تُصنّع شركة وينربرجر النمساوية كل شيء من الطوب إلى أنابيب المياه، وتُدير مصانع بالقرب من أوكرانيا في بولندا والمجر.

ويمكنها أن تُصبح موردًا رئيسيًا ليس فقط للبنية التحتية للمياه، بل أيضًا لإعادة إعمار المساكن في شرق أوكرانيا. كما تتمتع شركة ستراباج، أكبر شركة إنشاءات في النمسا، بموقع إستراتيجي مميز. تتمثل كفاءتها الأساسية في بناء الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية، والأهم من ذلك، أنها عملت في أوكرانيا حتى 2018. اضطرت الشركة إلى الانسحاب لتصنيفها كشركة روسية، نظرًا لحصة ملكية رجل الأعمال أوليج ديريباسكا البالغة 25%. لكن منذ 2018، اتخذت الشركة خطوات لتقليص حصته، وهي على أهبة الاستعداد للعودة إلى البلاد.

تفوقت شركة ستراباج على مؤشر يو بي إس خلال العام الماضي، لكنها تتمتع بنمو أسرع في الأرباح وتقييم أقل من العديد من أكبر الشركات المدرجة في المؤشر. بالطبع، لا يوجد ما يضمن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا يزال من غير الواضح كيف سيكون شكل بيئة الأعمال في أوكرانيا بعد الحرب. ولكن مع بدء تركيز المستثمرين في 2026 على مرحلة ما بعد الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن تتصدر قضايا إعادة الإعمار المشهد.

كاتب اقتصادي في وكالة رويترز وإستراتيجي استثماري في بانمور ليبروم