



د نوف البلوي

في محيط كأس العالم، لا تتحرك السوق حول المباراة وحدها. تظهر سوق موازية تتشكل من الأعلام، والشالات، والقمصان، والقبعات، والملصقات، والمنتجات التذكارية. تبدو هذه السوق بسيطة في ظاهرها، لكنها تطرح سؤالاً قانونياً واقتصادياً مهماً: متى يكون المنتج تعبيراً مشروعاً عن التشجيع، ومتى يصبح استغلالاً تجارياً لحدث أو علامة لا يملكها البائع؟

لفهم هذا السؤال، يجب النظر أولاً إلى طبيعة المنتج التشجيعي. فالعلم لا يكتسب قيمته من كونه قطعة قماش فقط، والشال لا تُحدد قيمته بنوع النسيج وحده، والقميص لا يُعامل في هذا السياق كلباس عادي. هذه المنتجات تكتسب جزءاً كبيراً من قيمتها من علاقتها بالمنتخب، وبالحدث، وبشعور الانتماء الجماعي. لذلك، لا يشتري الجمهور دائماً لأنه يحتاج السلعة، بل لأنه يريد أن يكون جزءاً من لحظة رياضية عامة.

من هنا تتضح الفكرة الاقتصادية الأساسية: الحدث الرياضي الكبير يخلق طلباً مؤقتاً على الرموز المرتبطة به. وكلما اتسعت متابعة الحدث، زادت قابلية هذه الرموز للتحول إلى منتجات قابلة للبيع. غير أن هذا الطلب لا يتحرك في فراغ، بل يتداخل مع حقوق تجارية قائمة: حقوق المنظم، والرعاة، والاتحادات، والشركات المصنّعة، وأصحاب العلامات التجارية.

وهنا يبدأ البعد القانوني. فليس كل ما يوحي بكأس العالم أو بالمنتخبات متاحاً للاستخدام التجاري الحر. استخدام شعار البطولة، أو اسمها الرسمي، أو الكأس، أو التميمة، أو تصميمات قريبة من الهوية الرسمية، يختلف عن استخدام ألوان عامة أو عبارات تشجيعية لا توحي بعلاقة رسمية. كذلك، يختلف بيع قميص رسمي للمنتخب عن بيع قميص عام بألوان قريبة لا يحمل شعار الاتحاد أو الشركة المصنّعة.

هذا التمييز ليس نظرياً. في كأس العالم 2010، أثارت واقعة Bavaria Beer نقاشاً واسعاً بعدما أُخرجت مشجعات هولنديات من الملعب بسبب فساتين برتقالية رُبطت بحملة تسويقية غير مصرح بها لعلامة ليست راعياً رسمياً. اللون البرتقالي، في ذاته، يمكن أن يُقرأ كتعبير طبيعي عن تشجيع هولندا، لكنه اكتسب بعداً قانونياً مختلفاً عندما ارتبط بحملة منظمة لعلامة تجارية خارج إطار الرعاية الرسمية. أهمية هذه الواقعة أنها أوضحت صعوبة الفصل أحياناً بين التشجيع العادي والتسويق الكميني.

وفي المقابل، لا تعني حماية الحقوق الرسمية أن كل حملة قريبة من حدث رياضي تُعد مخالفة. أثناء أولمبياد لندن 2012، أطلقت Nike حملة استخدمت مواقع مختلفة حول العالم تحمل اسم “London”، رغم أنها لم تكن راعياً رسمياً. قرر منظمو لندن 2012 عدم اتخاذ إجراء قانوني ضد الحملة لأنها لم تستخدم الحقوق الرسمية للحدث بطريقة مباشرة. هذا المثال يوضح أن المسألة لا تتعلق بمجرد الاقتراب من الحدث، بل بدرجة الإيحاء: هل توحي الحملة بعلاقة رسمية؟ هل تستخدم حقوقاً محمية؟ هل تربك المستهلك أو تلتف على حقوق الرعاة؟

ومع اقتراب كأس العالم 2026، يظهر البعد العملي للمسألة بصورة أوضح في سوق السلع المقلدة. فقد أعلنت سلطات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ضبط بضائع مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026 في موانئ هيوستن وجالفستون، بقيمة تجاوزت 6 ملايين دولار. هذا النوع من الوقائع يبيّن أن الطلب المتوقع حول البطولة لا يخلق فرصاً تجارية مشروعة فقط، بل يفتح أيضاً مجالاً للتقليد والتضليل واستغلال رغبة الجمهور في اقتناء منتجات مرتبطة بالحدث.

تضع هذه الأمثلة اليد على جوهر المسألة. القانون لا يمنع التشجيع، ولا يمنع السوق من التفاعل مع الحدث، لكنه يتدخل عندما يتحول الرمز إلى أداة تجارية تستخدم حقوقاً لا يملكها البائع، أو توحي بعلاقة رسمية غير موجودة، أو تربك المستهلك بين المنتج الرسمي وغير الرسمي. لذلك، ليست المشكلة في بيع علم أو شال، بل في طريقة تقديم المنتج وتسويقه وما إذا كان يتعدى على حق محمي.

اقتصادياً، حماية هذه الحدود ضرورية للحفاظ على قيمة الرعاية والترخيص. فالرعاة الرسميون يدفعون مبالغ كبيرة للحصول على ارتباط تجاري بالبطولة، والمرخص لهم يدفعون مقابل استخدام الشعارات والرموز الرسمية. فإذا استطاع طرف خارجي الاستفادة من الارتباط نفسه دون ترخيص أو تكلفة، فإن قيمة الرعاية والترخيص تتضرر. هذا هو جوهر ما يعرف بمشكلة الانتفاع المجاني، حيث يستفيد طرف من استثمار لم يتحمل تكلفته.

لكن حماية الحقوق لا ينبغي أن تتحول إلى تقييد مبالغ فيه لكل تعبير تجاري قريب من البطولة. فهناك مساحة مشروعة للمنتجات العامة والتصاميم المستقلة والتجارة المستوحاة من أجواء الحدث، بشرط ألا تستخدم علامات محمية أو تضلل المستهلك أو توحي بصفة رسمية غير صحيحة. التوازن هنا ضروري: حماية الحقوق من جهة، وعدم خنق السوق المشروع من جهة أخرى.

وتزداد أهمية هذا التوازن مع انتشار التجارة الإلكترونية. في الفترات التي تسبق البطولات الكبرى، تظهر منتجات تحمل شعارات محمية دون ترخيص، أو تُباع باعتبارها منتجات رسمية وهي ليست كذلك. هنا لا تكون المسألة حماية للمنظمين والرعاة فقط، بل حماية للمستهلك أيضاً. فالمشتري يجب أن يعرف ما إذا كان المنتج رسمياً، ومن الجهة التي تقف خلفه، وما الحقوق التي يستند إليها.

ما تكشفه المستلزمات التشجيعية في كأس العالم هو أن الرياضة الحديثة لا تنتج مباريات فقط، بل تنتج أسواقاً محيطة بها. بعض هذه الأسواق رسمي ومرخص، وبعضها تجاري عام ومشروع، وبعضها يتجاوز الحدود القانونية. والتمييز بين هذه المستويات هو ما يحدد نضج السوق.

السؤال العملي إذن ليس: هل يجوز بيع منتجات تشجيعية؟ فالجواب نعم متى التزمت بالحقوق والأنظمة. السؤال الأدق هو: أين يقع الحد بين منتج يستفيد من الحماس العام للبطولة، ومنتج يستغل حقوقاً تجارية لا يملكها؟

في النهاية، لا تكمن أهمية العلم أو الشال أو القميص في قيمته المادية وحدها، بل في السياق الذي يمنحه هذه القيمة. وفي البطولات الكبرى، يصبح السياق نفسه مورداً اقتصادياً. ومن هنا تأتي الحاجة إلى قواعد واضحة تسمح بالتشجيع والتجارة المشروعة، وتحمي في الوقت نفسه الحقوق الرسمية وثقة المستهلك.

مستشار في الشؤون الدولية والإسترتيجيات العالمية