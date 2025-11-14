



مايك دولان

لا يُظهر التدافع العالمي نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أي مؤشرات على التباطؤ، وبينما قد تُثني تقييمات وول ستريت الباهظة البعض، بدأ قطاع التكنولوجيا في أوروبا يُقدم بديلاً مُقنعًا - ولا سيما وأن جزءًا كبيرًا من رأس المال الاستثماري العالمي ينشأ هناك.

بعد سنوات من الأداء الضعيف، تبيّن أن 2025 يُمثل فرصة نادرة لمحافظ الأسهم للتحول نحو أوروبا. على الرغم من تفاؤل وول ستريت الراسخ بشأن الذكاء الاصطناعي، وتخفيضات الضرائب، وتحرير أسواق المال، فإن مؤشر ستوكس 600 لأهم أسهم منطقة اليورو في طريقه لإنهاء العام بمكاسب مقومة بالدولار الأمريكي تفوق ضعف مكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ورغم أن هذا يُعد إنجازًا باهرا بعد 15 عامًا من الأداء الضعيف، إلا أنه يُعزى في العادة إلى تحولات العملات وانخفاض قيمة الدولار في النصف الأول من العام مقابل اليورو. وبالنظر إلى قيمة العملات المحلية، فإن مكاسب أسهم أوروبا منذ بداية العام حتى تاريخه تتقدم بنسبة 4% فقط على وول ستريت، وإن كانت متقدمة على أي حال.

ومن الواضح أن نمو الأرباح الواردة ليس مسؤولًا عن ذلك. فعلى الرغم من أن نمو الأرباح السنوية للشركات الأوروبية كان أسرع في الربع الثالث من المتوقع، إلا أنه لا يزال أقل من نظيراتها الأمريكية بنسبة تصل إلى 10%. على الأرجح، يتعلق الأمر بمراهنة على فجوات تقييم واسعة النطاق خلال العام المقبل - بتجاوز الاختلالات التي سببتها الشركات الأمريكية العملاقة، والمراهنة على فرصة عودة بعض رؤوس الأموال الأوروبية التي تدفقت عبر المحيط الأطلسي على مدى العقد الماضي.

في عالم يشهد تطورًا تقنيًا محمومًا وتقسيمًا تجاريًا وسياسيًا، من غير المرجح أن يحدث تغيير في ثروات الأسهم والاقتصاد الأوروبية على مستوى الشركات العملاقة. لكن التحول في الشركات الناشئة وما يُسمى بـ"التكنولوجيا العميقة" يبدو أكثر تفاؤلاً، إذ تُعطي أوروبا الأولوية لأنظمة التكنولوجيا الرقمية الخاصة بها بدافع الضرورة والأمن الإقليمي - تماماً كما تسعى واشنطن إلى حماية عالمها التكنولوجي الأكثر نضجاً، وتُطوّر الصين بسرعة منظومتها البيئية الخاصة.

"سيادة التكنولوجيا"

في تقرير صدر هذا الأسبوع، تُقدّر شركة ماكينزي الاستشارية أن الاستثمار في "التكنولوجيا العميقة" الأوروبية - التي تضم شركات ناشئة في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والدفاع، والروبوتات، والطاقة الخضراء، والحوسبة الكمومية، وتختلف عن شركات الرقائق وأجهزة الكمبيوتر التقليدية - يُمكن أن يُولّد تريليون دولار من قيمة الشركات ومليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030.

وذكر التقرير: "من خلال بناء منظومة إقليمية قوية للتكنولوجيا العميقة اليوم، تُتاح لأوروبا فرصة أن تُصبح أكبر "مصنع للتكنولوجيا العميقة" في العالم غداً - مُنافسةً الصين والولايات المتحدة وجهاً لوجه". "كما يُمكن أن يُحفّز هذا النجاح الاقتصادي مزيدا من السيادة التكنولوجية لأوروبا، ما يُوفر مرونة إقليمية في قطاعات الدفاع، والطاقة، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية".

أفاد تقرير ماكينزي أن أوروبا لديها فرصة لتعويض ما خسرته أمام أمريكا خلال طفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأنها تكتسب زخمًا في التمويل الإجمالي وفي المراحل المتأخرة، والتوسع الناجح للشركات الناشئة، وفي الشركات الجامعية المنبثقة.

فيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة، تذهب 65% من تمويل السويد إلى شركات "التكنولوجيا العميقة"، حيث تساعد الحكومة من خلال توجيه استثمارات المعاشات التقاعدية إلى رأس المال الاستثماري بمعدل ضعف المعدل في أماكن أخرى في أوروبا. يُخصص نحو 50% من تمويل الشركات الناشئة الفرنسية في هذا المجال، مدعومًا أيضًا بمبادرات الحكومة الداعمة للتكنولوجيا.

يتجاوز كلا هذين النصيبين من تمويل الشركات الناشئة حصة 31% التي تستحوذ عليها شركات "التكنولوجيا العميقة" في الولايات المتحدة.

وهذا يؤتي ثماره. في العام الماضي، وُلدت 8% من شركات التكنولوجيا العميقة الناشئة (يونيكورن) في العالم - وهي شركات تُقدّر قيمتها بأكثر من مليار دولار - في أوروبا، مقارنةً بـ 4% فقط في عام 2021. ومن بين هذه الشركات: سيليستيا، وهيلسينج، وآي كيو إم، وميسترال إيه آي.

ووسط قائمة طويلة من المهام التي تنتظر الحكومات الأوروبية لتعزيز هذا المجال، شددت ماكينزي على ضرورة استمرار تدفق التمويل الخاص والعام، وتوفير الحوافز التنظيمية، ودعم قطاع الجامعات، باعتباره محورًا للبحث والتطوير.

ومع هجرة عديد من الأكاديميين والطلاب من أمريكا بسبب خلافات التمويل مع الإدارة الحالية، حُثّ أيضًا على تسريع إصدار التأشيرات وتصاريح العمل.

سباق التسلح التكنولوجي

يتوافق تقرير ماكينزي مع ورقة بحثية صدرت الأسبوع الماضي عن مركز بروغل البحثي، ومقره بروكسل، التي سلّطت الضوء على تأخر الدول الأوروبية، ليس فقط عن الولايات المتحدة، بل أيضًا عن الصين، في اللحاق السريع بركبها في ثلاثة مجالات تقنية رئيسية - الذكاء الاصطناعي، والرقائق، والحوسبة الكمومية.

بالنظر إلى بيانات براءات الاختراع ونشر التقنيات الجديدة عبر الصناعات، حثّ بروغل أوروبا على عدم التخلف عن الركب في سباق التسلح التكنولوجي، في ظلّ تقدّم منافسيها الاقتصاديين العملاقين.

"يجب على أوروبا زيادة البحث والتطوير في التقنيات الحيوية مع تعزيز التكامل..."

إذا كانت الحاجة أم الاختراع، فإن أوروبا لديها الحافز. كما أنها تمتلك المال، إذا استطاعت جلبه إلى الوطن أو الاحتفاظ به. وتُظهر النجاحات المبكرة قدرتها على ذلك.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز