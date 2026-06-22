أهمية التنويع الاقتصادي عبر الزمن

لا يُعقل أن يُنشئ أي مستثمر حكيم محفظة استثمارية حول سهم واحد. ولكن ماذا عن إطار زمني واحد؟

يُعدّ التنويع جزءًا أساسيًا من أدوات المستثمر لإدارة المخاطر. فالجميع يعلم أن امتلاك محفظة من الأسهم، بدلًا من شركة واحدة، يُقلل من خطر الخسارة الفادحة.

يُمكن للمستثمرين زيادة التنويع من خلال توزيع استثماراتهم على فئات الأصول المختلفة، مثل الأسهم والسندات والسلع، أو من خلال تقسيم حيازاتهم بين مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. مع ذلك، هناك جانب مهم آخر لا يزال بعض المستثمرين يُهملونه: الزمن.

ربما لا يُفكّر المستثمرون في الأمر بهذه الطريقة، ولكن تجاهل التنويع الزمني هو ما يفعلونه بالضبط عندما يُراهنون بمبالغ كبيرة على أداء سوق الأسهم على المدى القصير.

الاستثمار الكامل، والخروج الكامل، لنفترض الصفقة التالية: يعتقد مستثمر أن نظرة السوق الحالية للاقتصاد متشائمة للغاية. ويتوقع أن تتجاوز التقارير القادمة حول البطالة والناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي التوقعات السائدة. ولاستغلال ما يعتقده المستثمر أنه رؤية متفوقة، يُحوّل استثماراته من سيولة نقدية كاملة حافظ عليها خلال فترة عصيبة، إلى استثمار كامل في أسهم الشركات الكبرى. من منظور اختيار الأسهم، يُعدّ رهان المستثمر مُحكمًا من حيث إدارة المخاطر. فباستخدام صندوق مؤشر S&P 500، يتجنب احتمال خسارة أسهم أسوأ أداءً في هذا المؤشر.

في الوقت نفسه، يبقى المستثمر الذي يُطبّق إستراتيجية الدخول والخروج الكامل مُعرّضًا لمصدر آخر للمخاطر: التباين الكبير في عوائد السوق قصيرة الأجل. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، سجّل مؤشر S&P 500 ثمانية عوائد إجمالية سلبية ربع سنوية. كان أسوأ عائد ربع سنوي للمؤشر خلال تلك الفترة سالب 19.60% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020. بالمراهنة بهذا الحجم الكبير على نقطة دخول واحدة، يُفرط المستثمر في التركيز بشكل كبير على فترة زمنية محددة.

قد يقول قائل إن خسارة خُمس استثمارات المستثمرين في مؤشر S&P 500 في الربع الأول من 2020 كانت نتيجةً لجائحة كوفيد-19، وهو حدث من غير المرجح أن يتكرر في أي وقت قريب. مع ذلك، كان ثاني أسوأ عائد في العقد سالب 13.98% في الربع الأخير من 2018، حين لم تكن هناك جائحة عالمية في الأفق.

المثال أعلاه مثال متطرف، بالطبع. فقلما يُحوّل المستثمرون أموالهم من السيولة النقدية إلى الاستثمار الكامل بين عشية وضحاها، كما أن قلةً منهم تُراهن بكل أموالها على سهم واحد. علاوة على ذلك، يُشير ازدياد الاستثمار السلبي إلى أن مزيدا من المستثمرين يُقلّلون من قراراتهم الاستثمارية النشطة.

مع ذلك، أفاد أكثر من 60% من المستثمرين أنهم يشترون عند انخفاض الأسعار، وفقًا لاستطلاع أجرته منصة eToro عام 2025، ما يشير إلى أنهم يحتفظون بقدرتهم على الاستثمار، بينما لا يزال أكثر من 10% يعتقدون أن توقيت السوق أهم من مدة الاستثمار فيه، وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة جالوب 2021. وكما هي الحال مع جاذبية انتقاء الأسهم، لا تزال جاذبية توقيت السوق قائمة، حيث يعتقد كثيرون أن بإمكانهم الدخول والخروج في الأوقات المناسبة تمامًا.

البقاء على الوضع الراهن

لكن قصدي ليس مجرد أن توقيت السوق غالبًا ما يفشل، فهذا أمر موثق جيدًا، بل أن على المستثمرين اعتبار عامل الوقت عنصرًا آخر في محافظهم الاستثمارية، إذ يوفر إمكانية تحقيق كل من المخاطرة والعائد. لنلقِ نظرة على متوسط ​​العائد الإجمالي الفصلي لمؤشر S&P 500 خلال السنوات العشر حتى 2025. بلغ 3.86%، أي ما يعادل عائدًا سنويًا قدره 16.36%.

كانت هذه فترة مواتية للأسهم، بالطبع، ولكن إذا نظرنا إلى المدى الأطول (30 عامًا)، نجد أن متوسط ​​العوائد السنوية جيد جدًا أيضًا. بلغ متوسط ​​العائد الإجمالي الفصلي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للفترة من 1996 إلى 2025 نسبة 2.84%، أي ما يعادل 11.85% سنويًا.

ببساطة، حقق الاستثمار المستمر عائدًا أساسيًا قويًا. وبالتالي، فإن أي زيادة قد يحققها المستثمر من خلال اختيارات موفقة للأسهم أو قرارات توزيع القطاعات ستكون بمنزلة مكسب إضافي.

بعبارة أخرى، من خلال تقليل التقلبات المحتملة الناتجة عن التركيز على فترة زمنية واحدة، يمكن للمستثمر تحمل مزيد من المخاطر عن طريق زيادة وزن قطاعات أو جهات إصدار أخرى. مع أن المستثمر يستطيع أيضًا زيادة وزن فترة زمنية محددة عن طريق استثمار مزيد من السيولة، إلا أن الفكرة الأساسية - كما هي الحال مع تنويع جهات الإصدار - هي تجنب وضع كل البيض في سلة واحدة.

صحيح أن الاكتفاء بعائد ربع سنوي متوسط ​​يبلغ نحو 4% على مدى 10 سنوات كان أقل ربحية من الاستثمار في الأسهم فقط لتحقيق مكاسب هائلة، مثل عائد 20.5% في الربع الثاني من 2020، والأرباع الستة الأخرى التي حققت عوائد برقمين بين عامي 2016 و2025. لكن لا يمكن لأي مستثمر حكيم الاعتماد على الربح من خلال الدخول والخروج في الأوقات المناسبة باستمرار. فهو يحتاج إلى معادلة مضمونة لتوقيت السوق، وهي، على حد علمي، غير موجودة.

ناشر مجلة "مستثمر الأوراق المالية المدرة للدخل". ومحافظ سابق لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، ومستشار لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وكاتب في وكالة رويترز