أمنيات عمالقة الذكاء الاصطناعي تصطدم بتحديات الواقع

طفرة الذكاء الاصطناعي تواجه تحدي توفير الطاقة وندرة العمالة ونقص البنية التحتية

سباق بناء مراكز البيانات يرفع الديون والتكاليف ويضغط على شركات الذكاء الاصطناعي

مستقبل الذكاء الاصطناعي بات يعتمد على الطاقة والبناء أكثر من التكنولوجيا نفسها

الخلاصة

في 6 مايو، وافق إيلون ماسك على تأجير مركز بيانات "سبيس إكس" لشركة "أنثروبيك" مقابل 1.25 مليار دولار شهرياً، رغم وصفه لها سابقاً بأنها "معادية للبشر". تواجه شركات الذكاء الاصطناعي قيوداً في القدرات الحاسوبية بسبب نقص مراكز البيانات، ما يهدد توسع القطاع ويزيد التحديات البيئية والاجتماعية في الولايات المتحدة.

الحاجة إلى القدرات الحاسوبية تقود لتحالفات غير متوقعة. ففي 6 مايو الجاري، وبعد بضعة أشهر فقط من وصف إيلون ماسك لشركة "أنثروبيك بي بي سي" (Anthropic) بأنها "معادية للبشر وشريرة"، وافق على تأجير كامل طاقة مركز البيانات التابع لشركة "سبيس إكس" (SpaceX) في ممفيس إلى شركة الذكاء الاصطناعي. وتدفع "أنثروبيك" الآن 1.25 مليار دولار شهرياً لاستئجار مركز البيانات.

من المؤكد أن هذا التصالح يرتبط بطريقة ما بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة "أنثروبيك". كما أن استعداد "أنثروبيك" للشراكة مع ماسك من أجل الوصول إلى مزيد من القدرات الحاسوبية يشير إلى أنها، مثل منافسيها، تعاني قيوداً شديدة بسبب محدودية توافر هذه القدرات. وتمثل هذه الجهود المستميتة نذير شؤم بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي، لأنه عندما تصطدم قابلية التوسع غير المحدودة للبرمجيات بالواقع المادي، فلن ينهار الأخير، بل طموحات قطاع الذكاء الاصطناعي.

مصباح إديسون

لفهم المشكلة، يكفي النظر إلى نموذج المبتكر الأمريكي توماس إديسون. فقد سجل براءة اختراع المصباح الكهربائي المتوهج في يناير 1880، لكن عندما افتتحت أول محطة كهرباء مركزية في جنوب مانهاتن بعد ذلك بعامين، كانت تخدم 400 مصباح فقط.

وبعد 4 عقود من ذلك، كان أقل بقليل من ثلث المنازل الأمريكية يحصل على الكهرباء. وقد تطلب الأمر برنامج "الصفقة الجديدة" لتوصيل الكهرباء إلى أجزاء واسعة من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما رأى المؤرخ توماس هيوز أن وتيرة انتشار الكهرباء كانت تُحدد وفق أبطأ عنصر في المنظومة، وليس وفق المصباح نفسه.

يرى أستاذ كلية "تاك" لإدارة الأعمال رون أدنر في كتابه "العدسة الواسعة" (The Wide Lens) أن هذه سمة عامة للابتكارات، إذ تعتمد كل تقنية على منظومة من المكونات المكملة، فيما يتوقف تبنيها على العنصر الأكثر تأخراً.

فاختراع المصباح كان الجزء الأسهل. أما المحولات والمحطات الفرعية فكان لا بد من تصميمها. كما خاض إديسون وجورج ويستنجهاوس حرباً استمرت عقداً كاملاً حول التيار المتردد مقابل التيار المستمر. وكان لا بد أيضاً من إنشاء قوة عاملة قادرة على بناء شبكة مادية تمتد عبر القارة بأكملها.

أما بالنسبة إلى الذكاء الاصطناعي، فإن المنظومة تعتمد بصورة حاسمة على القدرات الحاسوبية، في وقت يتأخر بالفعل بناء مراكز البيانات. فقد ارتفع بند "الإنشاءات قيد التنفيذ" على أساس سنوي لدى شركات "أمازون دوت كوم"، و"ألفابت" المالكة لـ"جوجل"، و"ميتا بلاتفورمز"، وهي 3 من أكبر 4 شركات تشغيل خدمات حوسبة سحابية عملاقة. أما "مايكروسوفت"، وهي الشركة الرابعة، فلا تفصح عن هذا البند بشكل منفصل.

بناء مراكز البيانات

يمكن تفسير ذلك بصورة إيجابية باعتباره مجرد توسع متسارع في أعمال البناء. لكن المتشكك في الذكاء الاصطناعي إد زيترون أشار إلى أن العثور على منشآت مكتملة بقدرات تصل إلى مستوى الجيجاوات ليس بالأمر السهل.

فمشروع "ستارجيت أبيلين"، وهو المشروع الرئيسي لتحالف "أوبن أيه آي" (OpenAI) و"أوراكل" ضمن إعلان استثماري للبنية التحتية بقيمة 500 مليار دولار، لا يشغّل سوى مبنيين فقط من أصل 8 مبانٍ مخطط لها بعد ما يقرب من عامين.

وفي مارس، ألغت "أوراكل" و"أوبن أيه آي" بهدوء توسعة بقدرة 600 ميجاوات في الموقع نفسه. وإذا بدأت مراكز البيانات المكتملة بالتشغيل بالوتيرة التي تحتاجها المختبرات، فلن يكون لأي من ذلك أهمية، لكنها لا تفعل ذلك. الندرة تولد الفرص. وبعد أسبوع من صفقة "أنثروبيك"، نشر "جولدمان ساكس" دراسة تروج للاستثمار في البنية التحتية المادية اللازمة لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي.

ومن الصعب المبالغة في حجم الفجوة بين ما يحتاجه القطاع وما هو متوافر حالياً. يتوقع "جولدمان" عجزاً في الطاقة الكهربائية يبلغ 45 جيجاوات بحلول 2028. كما توجد فترات انتظار طويلة للحصول على المحطات الفرعية والكابلات عالية الجهد والصلب.

وتقدّر الشركة الحاجة إلى 207 آلاف عامل أمريكي إضافي ماهر في شبكات النقل والتوزيع بحلول 2030. ويحتاج كل واحد منهم إلى فترة تدريب مهني تمتد بين 3 و4 سنوات. واليوم، يبلغ عدد أعضاء نقابة "الأخوية الدولية لعمال الكهرباء" (IBEW) 887 ألف عضو، ويشمل ذلك جميع التخصصات وحتى المتقاعدين وأعضاء النقابة في كندا. فمن أين سيتوفر هؤلاء العمال خلال 4 سنوات فقط؟ وإذا تعذر العثور عليهم، فما مصير مراكز البيانات التي يُفترض أن يبنوها؟

تراهن شركات الذكاء الاصطناعي على ظهور عملاء يحققون أرباحاً كافية لتبرير هذا الإنفاق مع تحسن قدراتها، خصوصاً مع صعود ما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي. لكن هذه القدرات المحسنة، وخاصة وكلاء الذكاء الاصطناعي، تتطلب مزيداً من القدرات الحاسوبية، ما يزيد أزمة الشح في تلك القدرات. ومن دون مراكز البيانات، لن تتمكن هذه الشركات من خدمة هؤلاء العملاء "الافتراضيين".

أرباح الذكاء الاصطناعي

تتجه الأرباح دائماً إلى نقطة الاختناق داخل المنظومة. فكلما زادت الجهود التي تبذلها شركات الذكاء الاصطناعي لبناء مراكز البيانات، ارتفعت تكلفة القيام بذلك. وهذا أمر ممتاز لشركات البناء، لكنه ليس كذلك لشركات الذكاء الاصطناعي.

وإذا توسع المعروض من البنية التحتية، فستضطر شركات الذكاء الاصطناعي إلى ضخ أموالها في مراكز البيانات بدلاً من تحقيق الأرباح. وإذا لم يتوسع المعروض، فلن تتمكن أساساً من خدمة هؤلاء العملاء المربحين.

أما إذا لم يتحقق الطلب المتوقع أصلاً، فلن تتمكن شركات الذكاء الاصطناعي أبداً من تبرير الأموال التي تحرقها. وقد تسحب معها أيضاً شركات "الهايبرسكيلر". فعلى سبيل المثال، يُقال إن "أوراكل" تحملت ديوناً تتجاوز 100 مليار دولار لتمويل التزامات مشروع "ستارجيت"، فيما التدفق النقدي الحر سلبياً حالياً. وتحرق شركات الذكاء الاصطناعي السيولة بوتيرة أسرع من وتيرة صب الخرسانة. وجميع هذه السيناريوهات سيئة بالنسبة إلى مختبرات الذكاء الاصطناعي.

ويزداد الوضع سوءاً بسبب أن توسيع الإمدادات سيؤدي إلى تفاقم الصورة العامة السيئة أصلاً للذكاء الاصطناعي. فلتشغيل مشروع "كولوسس 1" في 2024، قامت شركة "إكس أيه آي" (xAI) بتركيب ما يصل إلى 35 توربين غاز يعمل بالميثان من دون تصاريح بيئية، في حي تسكنه غالبية من الأشخاص ذوي البشرة السوداء في ممفيس. وعندما أرسلت "الرابطة الوطنية لتقدم الملونين" إخطاراً بنيتها رفع دعوى قضائية، أزالت "إكس أيه آي" معظم هذه التوربينات، وحصلت على تصاريح للبقية.

لتشغيل مشروع "كولوسس 2" في 2025، ركبت الشركة 27 توربين غاز إضافياً غير مرخص عبر حدود الولاية في ساوثهافن بولاية ميسيسيبي، بالقرب من المنازل والمدارس والكنائس. ورفعت "الرابطة الوطنية لتقدم الملونين" دعوى في أبريل الماضي متهمة الشركة بانتهاك "قانون الهواء النظيف".

وبين 25 مارس و2 مايو من العام الجاري، أضافت "إكس إيه آي" 19 توربيناً آخر، ليرتفع العدد في ساوثهافن إلى 46 توربيناً. لكن توربينات الغاز لا تحل سوى مشكلة الطاقة الكهربائية. أما المحطات الفرعية والكابلات والصلب والعمالة الماهرة، فلا يوجد أي بديل عملي لها.

أضرار البيئة

كلما تدفقت مزيد من الموارد نحو بناء مراكز البيانات، وكلما جرى التغاضي عن مزيد من المعايير خلال العملية، زاد تشويه بقية الاقتصاد. فتكلفة بناء أو صيانة كل منزل ومدرسة ومستشفى سترتفع، كما سيتضرر مزيد من الناس بسبب المراكز التي يتم بناؤها فعلاً. وهذا سيؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات التي تعرقل بالفعل مشاريع مراكز البيانات في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

افترضت التوقعات الخاصة بنمو الذكاء الاصطناعي أنه سيتوسع مثل أي نوع آخر من البرمجيات. لكن العنصر المتأخر داخل منظومة الذكاء الاصطناعي مادي وليس إلكترونياً. فقد اخترع إديسون المصباح، لكن الثروات الكبرى الناتجة عن الكهرباء لم تنتهِ بين يديه.

لقد حوّل الذكاء الاصطناعي المهووسين بالتقنية إلى مليارديرات. لكن المرحلة الحالية تمثل عودة الهيمنة إلى أصحاب البنية التحتية والصناعات المادية. فمصير قطاع الذكاء الاصطناعي بات يعتمد على القدرة على بناء وتشغيل العالم المادي من كهرباء ومراكز بيانات وشبكات، لا على تفوق عالم الإلكترونيات.

يكتب عن إدارة الشركات والابتكار. يقوم بتدريس القيادة في كلية ييل للإدارة.

خاص بـ "بلومبرغ"