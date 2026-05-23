أضواء تحذيرية مع تأثر سوق الألمنيوم بصدمة الحرب

تتجه الحرب الإيرانية لتكون واحدة من أكبر الصدمات التي تؤثر في إمدادات الألمنيوم في تاريخ السوق. وانخفض إنتاج الخليج من هذا المعدن، المستخدم في قطاعات متنوعة كالنقل والتعبئة والتغليف والألواح الشمسية، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد في أبريل، وفقًا للمعهد الدولي للألمنيوم. وتراجعت معدلات الإنتاج الإقليمية بمقدار مليوني طن متري سنويًا خلال مارس وأبريل.

وتعرض مصهران للألمنيوم في الخليج لأضرار جراء هجمات صاروخية. وسيستغرق إصلاح مصنع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم عامًا كاملًا. كما خفضت شركة قطالوم، وهي منتج آخر على الأقل، طاقتها الإنتاجية. ويتسبب استمرار إغلاق مضيق هرمز في مشاكل لوجستية كبيرة للشركات التي لا تزال تعمل.

تُساهم منطقة الخليج بأكثر من خُمس الإنتاج غير الصيني، وتُعدّ مورداً رئيسياً للمشترين في اليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

لا يتضح حجم تأثير انخفاض المعروض من سعر بورصة لندن للمعادن (LME)، الذي بلغ 3650 دولاراً للطن، بزيادة قدرها 14% فقط منذ بدء الأعمال العدائية، ولم يصل بعد إلى مستويات عام 2022 التي أعقبت التدخل الروسي في أوكرانيا. لكن مؤشرات الخطر تُنذر بالخطر في السوق.

تشديد بورصة لندن للمعادن مع انخفاض المخزونات

أول هذه المؤشرات هو التضيّق الحاد في فروق الأسعار الزمنية في بورصة لندن للمعادن. وتحوّل فارق السعر القياسي بين سعر البيع الفوري وسعر البيع لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى وضع التراجع في أوائل مارس، ويتم تداول سعر البيع الفوري حالياً بعلاوة قدرها 80 دولاراً، وهو أدنى مستوى وصلت إليه السوق منذ 2007. حينها، كان هذا ضغطاً قصير الأجل على أصحاب المراكز البيعية. هذه المرة، يبدو أن النقص مستمر وهيكلي.

يعود ذلك إلى انخفاض مخزونات بورصة لندن للمعادن، التي كانت منخفضة أصلاً، حيث يسعى التجار إلى سدّ فجوات سلاسل التوريد الناجمة عن توقف إنتاج دول الخليج. انخفضت المخزونات المسجلة في بورصة لندن للمعادن بمقدار الثلث لتصل إلى 339,475 طنًا منذ بداية العام. وشهد الأسبوعان الماضيان إلغاء نحو 68 ألف طن استعدادًا للشحن الفعلي.

أما الكمية المتبقية في بورصة لندن للمعادن، فهي في معظمها من الألمنيوم الروسي المخزّن في ميناء غوانغيانغ في كوريا الجنوبية. وهذا لا يُفيد المشترين الأمريكيين أو الأوروبيين بسبب العقوبات المفروضة عليهم على خلفية الحرب الأوكرانية.

لم تكن عمليات السحب اليومية الأخيرة عبارة عن تحويلات إلى مخازن خارج نطاق الضمانات. تتناقص هذه المخزونات "الخفية" في بورصة لندن للمعادن، وهي الآن في أدنى مستوياتها منذ أن بدأت البورصة في الإبلاغ عن المخزونات غير الخاضعة لشروط الشراء في 2020.

ارتفاع علاوات الأسعار المادية

العلامة التحذيرية الثانية هي ارتفاع علاوات الأسعار المادية في جميع أنحاء العالم. تضاعفت علاوة السعر الفوري في بورصة شيكاغو التجارية لليابان إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 316 دولارًا للطن فوق سعر بورصة لندن للمعادن منذ بداية الأعمال العدائية. وقد قبل المشترون اليابانيون علاوة قدرها 350 دولارًا لتسليماتهم في الربع الثاني، وهي أعلى علاوة منذ 11 عامًا.

قفزت علاوة الأسعار الأوروبية المدفوعة الرسوم بنسبة 58%، وعلاوة الأسعار غير المدفوعة الرسوم بنسبة 75% منذ بداية مارس. ارتفعت علاوة الأسعار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي بنسبة متواضعة نسبيًا بلغت 8%، لكن المشترين الأمريكيين كانوا يدفعون بالفعل مبالغ قياسية لتأمين المعادن المادية بسبب تأثير تعريفات الاستيراد البالغة 50%.

هذه هي أبرز مظاهر صدمة العرض في منطقة الخليج. ما يحدث في قطاعات السوق غير المتداولة في البورصة، مثل البليت، وهو منتج يُستخدم في قطاعي البناء والنقل، أقل وضوحًا. في روتردام، تضاعفت علاوة سعر بليت الألمنيوم المبثوق إلى أكثر من الضعف، لتصل إلى 1100 دولار أمريكي فوق سعر بورصة لندن للمعادن الأساسي، وفقًا لوكالة فاست ماركتس المتخصصة في تقارير الأسعار.

عجز هيكلي

يخفي الهدوء النسبي لسعر بورصة لندن للمعادن انخفاضًا حادًا في المعروض على امتداد سلسلة المعالجة. بينما يُسعّر تجار بورصة لندن للمعادن تقلبات الأخبار المتعلقة بالحرب الإيرانية، يدفع المشترون الفعليون مبالغ طائلة لتأمين كميات كافية من المعدن في سوق تتجه نحو عجز هيكلي في العرض. تفاقمت خسائر الإنتاج في الخليج بسبب إغلاق مصهر موزال في موزمبيق نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.

وبلغت الخسائر مجتمعة انخفاضًا في الإنتاج الغربي بمقدار 2.4 مليون طن خلال الشهرين الماضيين، وفقًا لأحدث أرقام معهد الصناعات الجوية الإيراني. قد تتفاقم الأمور تبعًا لقدرة مصاهر الخليج التي لا تزال تعمل على تأمين كميات كافية من المواد الخام عبر طرق بديلة عن مضيق هرمز.

وقد كثّفت الصين، قاعدة إنتاج الألمنيوم العملاقة، إنتاجها، لكنها تقترب الآن من الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية الذي حددته الحكومة، ما يحدّ من إمكانية تحقيق زيادات كبيرة أخرى.

وبينما تُظهر الصين مؤشرات على زيادة صادراتها استجابةً لتراجع الإمدادات من الخليج، ستكون هذه الشحنات في الغالب على شكل منتجات نصف مصنعة، مثل الشرائح والرقائق والقضبان، بدلًا من المعدن الخام.

يمكن للمخزونات، سواءً المتداولة في البورصة أو غير المتداولة، أن توفر بعض الحماية على المدى القصير، ولكن كلما طال أمد إغلاق مضيق هرمز، تقلصت هذه الحماية. كل هذا يُمثل صدمةً تاريخيةً لجيل كامل من الشركات.

سوقٌ عانت فائضا هيكليا في العرض ومخزوناتٍ ضخمة على مدى العشرين عامًا الماضية. لا يعكس سعر الألمنيوم حتى الآن التغيرات الجذرية في سلسلة التوريد. مع ذلك، يدرك المشترون الفعليون حجم التغيرات التي طرأت على المشهد.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز