أسواق التنبؤ بعائد الاستثمار .. نوع من المغامرة والمضاربة

يدور النقاش حول الدعوات لتنظيم أسواق التنبؤ حول جوهر كيفية التمييز بين المغامرة والمضاربة والاستثمار، ما يثير التساؤل حول سبب استمرار التحيز ضد "المراهنات" في السوق. يحرص مشغلو مواقع أسواق التنبؤ - وهي منصات يشتري ويبيع فيها المستخدمون عقودًا مرتبطة بنتائج أحداث مستقبلية، من الانتخابات إلى التعيينات السياسية إلى المؤشرات الاقتصادية - على نفي أي صلة بين عروضهم والمغامرة.

ولكن هل يصمد هذا الادعاء؟ لننظر إلى الجدال الشهير بين عالم الأحياء بول إيرليخ والاقتصادي جوليان سيمون. أكد إيرليخ، مؤلف كتاب "قنبلة السكان"، أن النمو السكاني العالمي سيؤدي إلى نقص كارثي في ​​الموارد الأساسية.

في 2980، راهن بألف دولار على فرضية مفادها أن أسعار خمس سلع أساسية - النحاس والكروم والنيكل والقصدير والتنجستن - سترتفع خلال العقد التالي بعد تعديلها وفقًا للتضخم. خاطر سيمون بألف دولار على فرضية معاكسة، والتي ثبتت صحتها في نهاية المطاف. واليوم، يُمكن إبرام عقد مماثل من خلال مزود خدمات أسواق التنبؤ مثل كالشي.

مع ذلك، وصف إيرليخ وسيمون ممارستهما صراحةً بأنها رهان - وليس "عقدًا" أو أي مصطلح غامض آخر. في الواقع، استخدم إيرليخ كلمة "مقامر" للإشارة إلى اتفاقهما. يبدو أن الفرق بين المقامرة وما تقدمه أسواق التنبؤ هو فرق دلالي، وليس فرقا شكليا. مع ذلك، لا يعني هذا أن أسواق التنبؤ - وغيرها من أشكال المضاربة قصيرة الأجل - ضارة بطبيعتها. في الواقع، سيكون الاستثمار التقليدي أسوأ حالًا بدونها.

مشكلة استطلاعات الرأي: على الرغم من أن أسواق التنبؤ قد تُسعّر بعض الأنشطة ذات الأهمية المحدودة للمستثمرين - مثل من سيفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل - إلا أنها تُقدّم أيضًا معلومات قيّمة للغاية للمستثمرين، ولا سيما فيما يتعلق بالأحداث السياسية.

غالبًا ما يُبني المستثمرون النشطون قرارات البيع والشراء على النتائج المتوقعة للانتخابات. وبينما تُعدّ استطلاعات الرأي العام مصدرًا للمعلومات حول نتائج التصويت المحتملة، فقد شهدت بعض الإخفاقات الملحوظة في السنوات الأخيرة.

تُؤكد الأبحاث باستمرار تفوّق أسواق التنبؤ. فقد وجدت دراسة رائدة أُجريت 2008 أن أداء أسواق آيوا الإلكترونية تفوّق على استطلاعات الرأي بنسبة 74% في خمسة انتخابات رئاسية أمريكية.

ووجدت دراسة أحدث أجرتها جامعة فاندربيلت أن منصة بولي ماركت - بلغت قيمة الرهانات فيها 3.7 مليار دولار على انتخابات 2024 - تفوّقت على استطلاعات الرأي التقليدية في التنبؤ بالنتيجة، ولا سيما في الولايات المتأرجحة، لأن المراهنين يُراهنون على من يعتقدون أنه سيفوز، وليس فقط على من يرغبون في فوزه.

لا يعني هذا أن أسواق التنبؤ معصومة من الخطأ. فقبل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016 بقليل، أشارت هذه الأسواق باحتمالات تراوح بين 85% و90% إلى أن الناخبين البريطانيين سيختارون البقاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن عند فرز الأصوات، كانت النتيجة 52% لصالح الخروج.

وقد نوقشت أسباب هذا الخطأ الفادح على نطاق واسع، حيث أشار المحللون إلى التلاعب بالسوق، وسوء فهم المشاركين للمعلومات المتاحة، وربما الأهم من ذلك كله، التحيز المنهجي لدى المراهنين أنفسهم.

ومن المرجح أن هذه الديناميكية نفسها تفسر سبب تفضيل أسواق التنبؤ لهيلاري كلينتون بشكل كبير، قبل أن تخيب آمالهم بفوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

ومع ذلك، لا شك أن أسواق التنبؤ أصبحت أداة يعتمد عليها المستثمرون بشكل متزايد عند تقييم نظرة السوق للأحداث السياسية، وهذا بحد ذاته قد يجعلها مؤثرة.

في مدح النظرة قصيرة الأجل: غالبًا ما يتضمن النقاش الدائر حول المقامرة مقابل الاستثمار مفهومًا خاطئًا شائعًا آخر في السوق: وهو الاعتقاد بأن المضاربة بجميع أنواعها تضر بالأسواق تحديدًا لأنها قصيرة الأجل. ووفقًا لهذا المنطق، فإن المستثمرين على المدى الطويل هم وحدهم من يضيفون قيمة حقيقية.

لكن الواقع مختلف تمامًا. فالتداول قصير الأجل يمكّن أسعار الأوراق المالية من التكيف بسرعة مع المعلومات الجديدة. ولو كان المستثمرون الذين يتبعون استراتيجية الشراء والاحتفاظ على المدى الطويل هم المشاركون الوحيدون في السوق، لكانت عملية اكتشاف الأسعار مقيدة بشدة. ولن تنعكس المخاطر المتغيرة بسرعة والعوائد المتوقعة في الأسعار. وسيؤدي ذلك إلى سوء تخصيص رأس المال، ما يتسبب في أداء الاقتصاد دون مستوى إمكاناته.

قد تقول: لكن هذا ينطبق فقط على المعاملات القائمة على أمور مثل تقلبات التوقعات الأساسية للشركات أو إصدار مؤشرات الاقتصاد الكلي. بالتأكيد، لا توجد قيمة اجتماعية تُخلق من خلال التداول عالي التردد الذي يركز على تدفق الطلبات والزخم وفروقات الأسعار الطفيفة بين الأسواق؟

في الواقع، يُعزز حجم التداول الناتج عن التداول عالي التردد سيولة السوق. حتى المشاركون في السوق الذين يتمتعون بآفاق استثمارية أطول يُقدّرون القدرة على إنشاء أو الخروج من المراكز بسرعة، وبأقل تكلفة ممكنة من حيث سعر الشراء أو البيع. فروق أسعار الطلب. من المرجح أن تعزز هذه السيولة الاستثمار الرأسمالي، وبالتالي النمو الاقتصادي.

يبقى التركيز على المدى الطويل خيارًا حكيمًا للمستثمرين الذين يدخرون للتقاعد أو لتعليم أبنائهم. لكن سيصعب عليهم تحقيق هذه الأهداف دون مشاركة المتداولين الذين يسعون لأهداف مختلفة تمامًا. قد تبدو المغامرة عبر أسواق التنبؤ - والمضاربة بشكل عام - أمرًا غير مستحب، لكن الأسواق ستواجه صعوبة في العمل بكفاءة بدونها.

ناشر مجلة "مستثمر الدخل والأوراق المالية" وكاتب اقتصادي في وكالة رويترز.