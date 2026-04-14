أسعار الوقود المكرر تتراجع في آسيا .. لا تُظهر ضغطًا على الإمدادات





كلايد راسل

انخفضت أسعار الوقود المكرر في آسيا بشكل حاد، تماشيًا مع الانخفاضات المماثلة في أسعار النفط الخام في أعقاب وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لا تزال عند مستويات تُشير إلى نقص في الإمدادات.

وشهدت أسعار زيت الغاز ووقود الطائرات والبنزين في سنغافورة، المركز التجاري الآسيوي، انخفاضات كبيرة أخيرا، وسط ارتياح في السوق لاحتمال أن يؤدي الاتفاق إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، يبدو أن وقف إطلاق النار والالتزام بمحادثات السلام، اللذين أُعلنا بشكل منفصل من قبل الولايات المتحدة وإيران، مُعرّضان للخطر. وألمحت طهران إلى أنه سيكون من "غير المعقول" المضي قدمًا في محادثات لإبرام اتفاق دائم مع الولايات المتحدة طالما استمرت إسرائيل في مهاجمة حزب الله، المتحالف مع إيران، في لبنان.

ووردت تقارير عن عبور بعض السفن لمضيق هرمز في أعقاب الاتفاق، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان المزيد من مالكي السفن سيخاطرون بعبور هذا الممر المائي الضيق الذي كان يمر عبره ما يصل إلى 20% من النفط الخام العالمي والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال قبل الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

حتى لو انتعشت حركة ناقلات النفط، فإن سوق المنتجات المكررة في آسيا لا تزال تعاني ضغوطا، ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع لفترة طويلة. أغلقت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي، عند 94.75 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، بانخفاض قدره 13.3% عن الإغلاق السابق. أغلق برنت عند 72.48 دولارًا في 27 فبراير، ما يعني أنه ارتفع بنسبة 30.7% منذ بداية الصراع الإيراني.

مع أن ارتفاع برنت يبدو قويًا، إلا أنه ضئيل مقارنةً بالارتفاع الكبير في أسعار المنتجات المكررة في آسيا. كان وقود الطائرات الأكثر تضررًا من بين مكونات البرميل، نظرًا لصعوبة تخزينه.

أغلق سعر وقود الطائرات السنغافوري (JET-SIN) عند 193.53 دولارًا للبرميل أخيرا، بانخفاض قدره 14.2% عن سعر الإغلاق السابق، و20% أقل من أعلى مستوى قياسي بلغ 242.06 دولارًا في 30 مارس. ومع ذلك، لا يزال سعره أكثر من ضعف سعر إغلاقه في 27 فبراير، والذي بلغ 93.45 دولارًا، أي قبل يوم من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية ضد إيران.

أغلق سعر زيت الغاز، المكون الأساسي للديزل، عند 145.02 دولارًا للبرميل يوم الأربعاء، بانخفاض قدره 17.1% عن سعر الإغلاق السابق، ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 59% من سعر إغلاقه في 27 فبراير.

تضييق في السوق

تعكس العلاوات التي تفرضها أسعار الوقود المكرر على أسعار العقود الآجلة للنفط الخام معاناة عديد من مصافي التكرير الآسيوية في تأمين كميات كافية من النفط للحفاظ على معدلات التشغيل.

تشير تقديرات شركة "كيبلر" لتحليل السلع إلى أن واردات النفط الخام المنقولة بحراً إلى آسيا ستبلغ 19.22 مليون برميل يومياً لشهر أبريل. ويمثل هذا انخفاضاً عن المتوسط ​​المتحرك لثلاثة أشهر البالغ 25 مليون برميل يومياً للربع الأول من 2026.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن شهر أبريل شهد آخر وصول للسفن التي غادرت مضيق هرمز قبل إغلاقه الفعلي بعد بدء النزاع.

هذا يعني أن وصول النفط الخام المنقول بحراً إلى المنطقة المستوردة الرئيسية من المرجح أن يكون أقل في مايو، حتى مع بدء عبور المزيد من ناقلات النفط للمضيق.

بدأ انخفاض واردات النفط الخام يظهر جليًا في شحنات المنتجات المكررة، حيث تشير بيانات شركة كيبلر إلى أن صادرات أبريل من المصافي الآسيوية بلغت 6.61 مليون برميل يوميًا، بانخفاض عن 7.32 مليون برميل يوميًا في مارس.

ووفقًا لبيانات كيبلر، كان شهرا أبريل ومارس الأضعف لصادرات الوقود المكرر في آسيا منذ أبريل 2017، وهما أقل بكثير من 11.1 مليون برميل يوميًا المسجلة في فبراير.

إن خسارة نحو 5 ملايين برميل يوميًا من صادرات المنتجات المكررة في آسيا هي ما يُبقي أسعار الوقود مرتفعة، وحتى لو بدأ تدفق النفط الخام من الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل النزاع، فإن سلسلة التوريد ستستغرق شهورًا لاستعادة عافيتها. ويكمن الخطر في تفاقم الوضع على المدى القريب، ولا سيما إذا فشل وقف إطلاق النار وبقي مضيق هرمز منطقة محظورة على معظم السفن.

كاتب اقتصادي ومحلل مالي في وكالة رويترز